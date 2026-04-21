Keskimaan asiakasomistajille 2,5 % ylijäämänpalautus – yhteensä 14,6 miljoonaa euroa
22.4.2026 11:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan edustajisto päätti kevätkokouksessaan vuoden 2025 tuloksen perusteella maksettavasta ylijäämänpalautuksesta asiakasomistajille. Tänä vuonna ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 2,5 % heidän Osuuskauppa Keskimaasta tekemien ostojen määrästä, mikä vastaa yhteensä 14,6 miljoonaa euroa.
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston kevätkokouksessa 21.4.2026 vahvistettiin Keskimaan hallituksen esitys ylijäämänpalautuksen maksamisesta. Ylijäämänpalautus tarkoittaa sitä, että osuuskauppa ohjaa osan edellisvuoden tuloksestaan takaisin omistajilleen, eli asiakkailleen.
Vuoden 2025 tuloksesta ylijäämänpalautusta maksetaan yli 14,6 miljoonaa euroa. Ylijäämänpalautusta maksetaan asiakasomistajille 2,5 % Osuuskauppa Keskimaasta tehtyjen, S-Etukortilla rekisteröityjen bonusostojen määrästä. Osuusmaksun koron suuruudeksi Keskimaan edustajisto päätti edellisvuosien tapaan 6 % eli 6 euroa osuusmaksulta, yhteensä noin 860 000 euroa. Ylijäämänpalautus ja osuusmaksun korko maksetaan talouden pääjäsenen etujen maksutilille S-Pankkiin keskiviikkona 10.6.2026.
− Vuoden 2025 erinomainen tulos mahdollistaa ylijäämänpalautuksen maksamisen asiakasomistajillemme myös tänä vuonna. Meille on erityisen tärkeää, että pystymme maksamaan ylijäämänpalautusta omistajatalouksille tällaisina taloudellisesti epävarmoina aikoina. Kesäkuun alussa maksettava 2,5 prosentin palautus viime vuoden ostoista voi olla merkittävä lisä monille asiakkaillemme, sanoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.
Osuuskauppa Keskimaa on maksanut ylijäämänpalautusta katkeamatta vuodesta 1998 lähtien. Keskimaan asiakasomistajien määrä oli yhteensä 147 334 vuoden 2025 lopulla.
Ylijäämänpalautuksen päätöksen lisäksi edustajiston kevätkokouksessa vahvistettiin Keskimaan tilinpäätös sekä valittiin edustajiston nimeämisvaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä henkilövalintoja. Lisäksi kokouksessa kuultiin Keskimaan toimintakatsaukset sekä keskusteltiin edustajiston esille nostamista asioista.
Yhteyshenkilöt
Antti Määttätoimitusjohtaja, kauppaneuvosPuh:010 767 3010antti.maatta@sok.fi
Niko Toivanentalousjohtaja, CFOPuh:+358 10 767 3030niko.toivanen@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
