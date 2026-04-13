Komissio suojaa eurooppalaisia fossiilisen energian kriisiltä ja nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen, EU:ssa tuotettuun energiaan
22.4.2026 13:05:49 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Jo toisen kerran viiden vuoden sisään eurooppalaiset maksavat kovaa hintaa Euroopan riippuvuudesta fossiilisten polttoaineiden tuonnista. AccelerateEU on komission strategia, jolla autetaan eurooppalaisia kotitalouksia ja teollisuutta – erityisesti niitä, joihin kriisi iskee kovimmin. Samalla Eurooppaa luotsataan kohti energiaomavaraisuutta. Lähi-idän konfliktin kärjistymisen ja sitä seuranneen hintojen nousun myötä EU on maksanut energian tuonnista 24 miljardia euroa enemmän, vaikka tuontimäärät eivät ole nousseet.
Nykyinen geopoliittinen tilanne on kouriintuntuva muistutus siitä, että puhtaaseen, turvalliseen ja kohtuuhintaiseen energiaan siirtymisen nopeuttaminen on välttämätöntä talouden ja turvallisuuden kannalta. AccelerateEU sisältää sekä lyhyen aikavälin toimia että pidempään vaikuttavia rakenteellisia toimia. Tarkoituksena on vähentää entisestään riippuvuutta epävakaista fossiilisten polttoaineiden markkinoista ja parantaa Euroopan kriisinsietokykyä EU:ssa tuotetun puhtaan energian ja sähköistämisen kautta.
Komissio ehdottaa seuraavia toimia:
- Panostetaan koordinointiin. Komissio varmistaa, että jäsenmaat toteuttavat toimia koordinoidusti. Tämä koskee muun muassa maanalaisten kaasuvarastojen täyttämistä ja öljyvarastojen poikkeuksellista vapauttamista. Öljy- ja kaasualan koordinointiryhmät ylläpitävät kattavaa tilannekuvaa tapaamalla säännöllisesti. Kansallisia hätätoimia ja lentopetrolin ja dieselin saatavuuden – myös öljynjalostamoiden tuotantokapasiteetin saatavuuden – turvaavia toimia olisi koordinoitava tiiviisti.
- Perustetaan uusi polttoaineiden seurantakeskus, jonka tehtävänä on seurata liikenteen polttoaineiden tuotantoa, tuontia, vientiä ja varastotilannetta EU:ssa.
- Oikea-aikaiset, kohdennetut ja väliaikaiset toimenpiteet. Kuluttajien ja teollisuuden suojaaminen hintahuipuilta voi edellyttää kohdennettuja tulotukitoimenpiteitä. Komissio hyväksyy myös tilapäiset valtiontukipuitteet, jotka tarjoavat kansallisille hallituksille lisäjoustoa. Tähän kuuluu myös kiireelliset toimet kaikkein haavoittuvimpien talouden alojen tukemiseksi.
- Nopeutetaan siirtymää EU:ssa tuotettuun puhtaaseen energiaan, jolla voidaan korvata öljyä, kaasua ja fossiilisia liikennepolttoaineita. Komissio esittää kesään mennessä sähköistämistä edistävän toimintasuunnitelman. Sen tavoite on kunniahimoinen, ja sillä pyritään poistamaan teollisuuden, liikenteen ja rakennusalan sähköistämistä haittaavat esteet. Kestävän liikenteen investointisuunnitelman ripeällä täytäntöönpanolla voidaan nopeuttaa kestävien lentopolttoaineiden käyttöönottoa merkittävästi.
- Tehostetaan verkkojärjestelmää. Sähköistäminen edellyttää sen mahdollistavaa verkkoa. Suurten tuulipuistojen ja uusiutuvan energian tuotantolaitosten, kuten merituulipuistojen ja vesivoimaloiden, modernisointi voi tarjota kipeästi kaivattua lisähelpotusta nopeasti. Komissio aikoo myös esittää verkkomaksuja ja verotusta koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jolla varmistetaan muun muassa, että sähköä verotetaan vähemmän kuin fossiilisia polttoaineita.
- Kannustetaan investointeihin. Nykyisessä kriisissä vaaditaan nopeaa ja vaikuttavaa toimintaa. Komissio auttaa jäsenmaita hyödyntämään käytettävissä olevaa EU:n rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti. Energiasiirtymän investointitarpeet ovat noin 660 miljardia euroa vuodessa vuoteen 2030 asti, eikä niitä ole mahdollista kattaa pelkästään julkisilla varoilla. Yksityisten investointien lisäämiseksi komissio julkaisi maaliskuussa 2026 puhtaan energian investointistrategian. Jotta yksityistä rahoitusta saadaan vauhditettua, komissio järjestää puhtaan energian investointien huippukokouksen, joka kokoaa yhteen rahoituspalvelualan, mukaan lukien suuret institutionaaliset sijoittajat, johtavat teollisuusyritykset, hankkeiden toteuttajat ja julkiset rahoittajat.
”Tänään tekemämme valinnat vaikuttavat siihen, miten pystymme vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja myös tulevaisuuden kriiseihin”, toteaa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. “AccelerateEU-strategiamme tuo sekä välitöntä että rakenteellisempaa helpotusta Euroopan kansalaisille ja yrityksille. Meidän on nopeutettava siirtymistä EU:ssa tuotettuun puhtaaseen energiaan. Näin kasvatamme EU:n energiaomavaraisuutta ja -turvallisuutta ja kestämme paremmin geopoliittiset kriisit.”
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_629
