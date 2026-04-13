Komissio suojaa eurooppalaisia fossiilisen energian kriisiltä ja nopeuttaa siirtymistä puhtaaseen, EU:ssa tuotettuun energiaan

Jyrki Katainen EU:n ja arktisen alueen erityisneuvonantajaksi 13.4.2026 13:54:17 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on tänään nimittänyt Jyrki Kataisen EU:n ja arktisen alueen suhteiden erityisneuvonantajaksi. Hän raportoi kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavalle komission jäsen Jozef Síkelalle ja tukee komissiota sen strategisen läsnäolon ja tehokkuuden lisäämisessä arktisella alueella. Katainen antaa laajan poliittisen ja toimintapoliittisen asiantuntemuksensa pohjalta neuvoja arktista aluetta koskevien EU:n painopisteiden täytäntöönpanosta, mukaan lukien taloudellinen turvallisuus, yhteydet, kestävä kehitys sekä ilmasto ja energia. Hän osallistuu myös EU:n arktista aluetta koskevan päivitetyn politiikan valmisteluun. Hän tekee tiivistä yhteistyötä komission yksiköiden sekä EU:n ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden, arktisen alueen kumppaneiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien, komission Tanskan-, Suomen- ja Ruotsin-edustuston sekä Nuukissa sijaitsevan EU:n toimiston kanssa. Jyrki Katainen toimi työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana Euroopan ko