Ei hinnankorotuksia: Apollo vastaa lomiin liittyviin kysymyksiin

– Ymmärrämme hyvin, että runsas uutisointi on lisännyt epävarmuutta. Siksi haluamme olla selkeitä: kesän matkat ovat toteutumassa suunnitellusti, ja asiakkaamme voivat matkustaa huoletta, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen

Apollo on koonnut vastaukset kysymyksiin, joita asiakkaat esittävät tällä hetkellä eniten.





1. Voivatko valmismatkojen hinnat nousta tämän hetkisen tilanteen vuoksi?

Eivät voi. Apollo hankkii lennot ja hotellit hyvissä ajoin etukäteen, ja matkojen hinnat määritellään aikaisessa vaiheessa. Lyhytaikaiset muutokset, kuten polttoaineen hinnan heilahtelut, eivät vaikuta myynnissä olevien valmismatkojen hintoihin.

– Tämä erottaa valmismatkat esimerkiksi reittilennoista. Kun asiakas ostaa pakettimatkan, suuri osa riskistä on jo matkanjärjestäjän vastuulla. Asiakkaalle se tarkoittaa ennustettavuutta ja varmuutta, Kontulainen sanoo.

2. Voiko asiakas saada jälkikäteen lisälaskun polttoainekustannusten nousun vuoksi?

Ei voi. Vaikka valmismatkalaki sallii tietyissä poikkeustapauksissa hinnan tarkistamisen, Apollo ei ole koskaan veloittanut asiakkailtaan lisämaksuja jo varatuista matkoista, eikä aio tehdä niin nytkään. Matkan hinta vahvistetaan varaushetkellä, ja se on lopullinen.

– Asiakkaamme voivat luottaa siihen, ettei varauksen jälkeen synny odottamattomia lisäkuluja, Kontulainen painottaa.

3. Voidaanko matkoja perua polttoainetilanteen takia?

Apollo kertoo olevansa tiiviissä yhteistyössä lentoyhtiökumppaniensa kanssa. Yhtiön saaman tiedon mukaan kaikki suunnitellut charter-lennot lennetään normaalisti.

– Varaudumme tavanomaiseen kesään ja toteutamme lento-ohjelman suunnitellusti, Rivera sanoo.

4. Voiko polttoainetilanne vaikuttaa matkaan kesken reissun?

Tällä hetkellä siitä ei ole mitään viitteitä. Mikäli paluulennolla kuitenkin ilmenisi viivästyksiä mistä syysät tahansa, vastaa Apollo asiakkaiden majoituksesta, ruokailuista ja kotiinpaluun järjestämisestä.

5. Onko kesäloman varaaminen turvallista?

Kyllä on. Apollo korostaa, että kesän matkatarjonta on suunniteltu normaalisti eikä ole merkkejä siitä, että polttoainetilanne vaikuttaisi matkojen toteutumiseen.

– Haluamme, että asiakkaamme voivat varata lomansa luottavaisin mielin, Kontulainen sanoo.