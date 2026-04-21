Mehiläinen Hyvinkää laajenee ja yhdistää palvelunsa – kolme toimipistettä saman katon alle Kauppakeskus Willaan
22.4.2026 12:37:41 EEST | Mehiläinen | Tiedote
Mehiläinen Hyvinkää vahvistaa paikallista terveydenhuoltoa laajentamalla lääkärikeskustaan ja keskittämällä kolme toimipistettä yhteen osoitteeseen. Elokuussa 2026 avattavat uudet, laajennetut tilat Hämeenkatu 9:ssä tarjoavat entistä kattavammat ja monipuolisemmat terveyspalvelut Hyvinkään ja lähialueiden asukkaille sekä yritysasiakkaille.
Lääkärikeskuksen lähes 400 neliön laajennus mahdollistaa palveluiden keskittämisen sujuvamman asioinnin. Mehiläinen Hyvinkään lääkärikeskuksen ja Hammas Mehiläisen palveluiden lisäksi Fysios Mehiläisen ammattilaiset Kauppatorilta ja Mehiläinen Psykoterapiapalveluiden ammattilaiset Parantolankadulta muuttavat nykyisen lääkärikeskuksen tiloihin.
– Olemme erittäin iloisia voidessamme tarjota Hyvinkään asukkaille entistä kattavammat ja helpommin saavutettavat terveyspalvelut. Palveluiden keskittäminen parantaa hoitoketjujen sujuvuutta ja mahdollistaa kokonaisvaltaisemman hoidon. Modernit tilat ja lisätty vastaanottohuonemäärä vastaavat alueen kasvavaan kysyntään, iloitsee Mehiläinen Hyvinkään yksikönjohtaja Nanna Tigerstedt.
Noin 100 terveydenhuollon ammattilaista takaavat laajan asiantuntemuksen ja monipuolisen palvelutarjonnan. Erityisesti Urheilu Mehiläisen toiminta laajenee uusilla fysioterapiatiloilla ja kuntosalilla, jotka tarjoavat erinomaiset puitteet liikkujien ja urheilijoiden tarpeisiin.
– Mehiläinen Hyvinkää on luotettava kumppani niin yksityis- kuin yritysasiakkaillekin. Tämä laajennus vahvistaa kykyämme palvella yritysasiakkaita kattavasti räätälöidyillä työterveyspalveluilla. Vastaamme myös entistä paremmin yksityisasiakkaiden kysyntään monipuolisille palveluille, kuten Kela 65 -valinnanvapauskokeilulle, toteaa työelämäpalveluiden palvelupäällikkö Sari Myllymäki.
Lisätietoja:
- Yksikönjohtaja Nanna Tigerstedt
- Palvelupäällikkö, Työelämäpalvelut Sari Myllymäki
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
