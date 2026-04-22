TAKKille ja Tredulle tulee yhteinen konetekniikan oppimisympäristö Nirvaan

22.4.2026 18:30:30 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kone- ja tuotantotekniikan oppimisympäristöt tuodaan saman katon alle TAKKin Nirvan kampukselle. Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallitus hyväksyi muutoksen maaliskuussa ja Tampereen kaupungin osalta asia käsiteltiin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa 22.4.2026. Tavoitteena on keskittää alan koulutus yhteiseen oppimisympäristöön.

TAKKin ja Tredun yhteinen kone- ja tuotantotekniikan oppimisympäristö rakentuu TAKKin Nirvan kampukselle. Kuva: TAKK

Keskittämisellä vahvistetaan koulutuksen laatua, kustannustehokkuutta ja pitkäjänteistä kehittämistä.

"Koulutuksen rahoitus tuskin tulee lähivuosina kasvamaan. Yhteisellä oppimisympäristöllä varmistamme, että pystymme tarjoamaan ajantasaista osaamista, ajantasaisissa oppimisympäristöissä tällä Pirkanmaan kannalta keskeisellä toimialalla", toteaa TAKKin rehtori Jarno Tuimala.

Kokonaisuus kootaan Konepajakoulu-brändin alle. TAKK ja Tredu toimivat edelleen omina oppilaitoksinaan, mutta yhteistä oppimisympäristöä hyödyntäen.

"Konepajakoulu mahdollistaa TAKKin, Tredun ja alan yritysten tiiviimmän ja monimuotoisemman yhteistyön", perustelee Konepajankoulun toimitusjohtaja ja TAKKin tekniikka-toimialan toimialajohtaja Juha Jokinen.

Hankkeen tarkempi suunnittelu käynnistyy syksyllä. Suunnittelussa on mukana molempien oppilaitosten henkilöstöä ja opiskelijoita. Tavoitteena on, että yhteinen oppimisympäristö on käytössä elokuussa 2028.

TAKKin Nirvan kampukselle muutos tarkoittaa mittavia rakennustöitä: nykyisiä tiloja remontoidaan uusiin käyttötarkoituksiin ja rakennetaan uudisosa, jotta saadaan tilaa Tredun tieltä siirtyville toiminnoille.

"TAKKilla ja Tredulla tulee olemaan omia, mutta myös yhteisiä tiloja ja laitteita."

"Konetekniikan opetus vaatii isojakin laiteinvestointeja. Yhteistyön myötä kaikkea ei tarvitse hankkia erikseen molempiin oppilaitoksiin", Jokinen summaa.

koulutusopiskeluammatilinen koulutuskonepajakoulukonetekniikkametalliala

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee lähes 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 280. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

Uusi F-kaasuasetus pistää ajoneuvoasentajat päivittämään ilmastointipätevyytensä – koulutuksiin kannattaa tulla nyt
22.4.2026 14:37:16 EEST | Tiedote

EU:n uusi F-kaasuasetus asettaa uusia velvoitteita autojen ilmastointilaitteissa käytettäville kylmäaineille. Tämän vuoksi ajoneuvoasentajien ja vastuuhenkilöiden on uusittava ilmastointipätevyytensä maaliskuuhun 2029 mennessä. Kursseille on hyvä tulla nyt, kun ruuhkaa ei vielä ole, kannustavat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kouluttajat Mika Sivenius ja Juha Vainio.

