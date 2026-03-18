Helsingin pelastuslaitos lahjoittaa kolme ambulanssia Suomen Punaiselle Ristille

Ajoneuvot luovutetaan vastikkeetta Suomen Punaiselle Ristille. Pelastuslaitoksen ajoneuvokalustoa uudistetaan säännöllisesti, ja käytöstä poistuvat ambulanssit ovat aiemmin tyypillisesti siirtyneet vaihtoautoiksi tai myyntiin. Tässä tapauksessa on katsottu tarkoituksenmukaisemmaksi, että ambulanssit jatkavat käyttöä Punaisen Ristin valmiustoiminnassa, jossa ne varustellaan pelastuspalveluautoiksi.

"On perusteltua, että hyvin ylläpidetty ja toimintakuntoinen kalusto palvelee jatkossakin ihmisten auttamista. Suomen Punaisella Ristillä ajoneuvot tukevat tärkeää valmius- ja avustustyötä Suomessa ja kansainvälisesti. SPR:n antama apu on myös merkittävää Helsingin näkökulmasta, sillä se vähentää ensihoidon kuormitusta erityisesti juhlapäivien aikana. Kaupunkilaisille apu on helposti saatavilla eri tapahtumissa, kun auttajia on paikan päällä siellä, missä juhlinta tapahtuu", toteaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Jani Pitkänen.



Suomen Punainen Risti hyödyntää pelastuspalveluautoja osana omaa hälytys- ja valmiustoimintaansa sekä koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

”Meillä on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kanssa sopimus nuorten auttamisesta isoissa juhlissa. Pelastuspalveluautoja hyödynnetään esimerkiksi vapun ja koulujen päättäjäisten kaltaisissa tapahtumissa. Lisäksi ne voivat olla mukana muissakin suurissa nuorten kokoontumisissa, myös sellaisissa, jotka syntyvät spontaanisti”, kertoo Suomen Punaisen Ristin toiminnanjohtaja Tapani Tulkki.



Lahjoitettavat ambulanssit ovat vuosimallia 2018 olevia Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI -ajoneuvoja. Ambulanssien yhteenlaskettu käypä arvo on noin 45 000 euroa.



”Lahjoitus parantaa merkittävästi Suomen Punaisen Ristin toimintavalmiutta. Olemme valmiita tukemaan viranomaisia aina, kun tarve syntyy”, kertoo toiminnanjohtaja Tapani Tulkki tyytyväisenä.