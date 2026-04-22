Tekoäly muuttaa markkinointia pysyvästi – Raju ryhtyy Semrushin ensimmäiseksi AI-optimoinnin kumppaniksi Suomessa
22.4.2026 12:50:47 EEST | Digitoimisto Raju | Tiedote
Tekoälypohjaiset hakupalvelut, kuten ChatGPT, Perplexity ja Googlen AI-yhteenvedot muuttavat hakukäyttäytymistä nopeammin kuin useimmat yritykset ehtivät reagoida.
Tamperelainen digitoimisto Raju vastaa muutokseen lanseeraamalla GEO MAX -tekoälyoptimointipalvelun (Generative Engine Optimization) ensimmäisenä Semrush Enterprise AIO-kumppanina Suomessa.
Tekoälyhaut eivät listaa hakutuloksia perinteiseen tapaan, vaan tuottavat suoria vastauksia käyttäjille. Yritys, jota ei mainita näissä vastauksissa, jää näkymättömäksi.
Tämä muutos ajaa agenttisen hakuoptimoinnin (Agentic Search Optimization, ASO) nousua – lähestymistavan, jossa tavoitteena ei ole pelkästään sijoitukset, vaan tulla valituksi, siteeratuksi ja suositelluksi tekoälyn tuottamissa vastauksissa.
Teknologia ja data ovat kilpailuetu tekoälyoptimoinnissa
Semrushin mukaan tekoälypohjainen haku kasvaa 527 % vuodessa. Samaan aikaan orgaanisen liikenteen rakenne muuttuu, kun yhä useampi hakukysely ratkeaa suoraan tekoälyrajapinnoissa. SEO on edelleen perusta, mutta se ei enää yksin riitä – brändit tarvitsevat näkyvyyttä sekä perinteisessä että tekoälypohjaisessa haussa.
“What makes AI search a lasting shift is that it compresses the entire discovery journey into a single answer. That forces brands to compete at the level of interpretation, not just rankings. With Raju, we’re giving businesses in Finland the data and systems they need to understand how AI platforms select sources – and how to systematically improve their visibility within those answers,” says MJ Paradiso, Director of Sales at Semrush.
Suomeksi: “Tekoälyhaun pysyvyys piilee siinä, että se tiivistää koko löytämisprosessin yhdeksi vastaukseksi. Se pakottaa brändit kilpailemaan tulkinnan tasolla, ei pelkästään sijoitusten tasolla. Rajun kanssa annamme suomalaisille yrityksille datan ja järjestelmät, joiden avulla ne voivat ymmärtää, miten tekoälyalustat valitsevat lähteensä – ja miten näkyvyyttä niissä vastauksissa voidaan systemaattisesti parantaa"
Tekoälyoptimoinnin keskeinen haaste on puutteellinen data. Ilman kattavaa tietoa siitä, miten tekoälyalustat hakevat ja painottavat sisältöä, optimointi jää arvailuksi. Semrush Enterprise tarjoaa yhden laajimmista saatavilla olevista tietokannoista hakuanalytiikkaan, ja sen avulla Raju pystyy toteuttamaan tekoälyoptimointia datalähtöisesti. Semrush Enterprise -teknologia on globaalisti käytössä suurbrändien, kuten Samsungin, Salesforcen ja SAP:n, markkinoinnissa.
"Rajun kilpailuetu perustuu dataan. Tekoälyoptimointi on alue, jossa oikean datan saaminen on aito haaste, ja siksi halusimme kumppaniksemme alan parhaan. Semrush Enterprise antaa meille työkalut kehittää asiakkaidemme näkyvyyttä siellä, missä heidän kohderyhmänsä jo etsii tietoa", sanoo Digitoimisto Rajun asiantuntijajohtaja Susa Pajari.
Susa Pajari
Asiantuntijajohtaja
041 310 7917
susa@rajut.fi
Eljas Kontiainen
SEO Lead
041 312 0182
eljas@rajut.fi
Lisätietoja yrityksistä:
Digitoimisto Raju on tamperelainen vuonna 2019 perustettu markkinointiyritys, joka toteuttaa datalähtöistä markkinointia suomalaisille yrityksille ja organisaatioille. Vuonna 2024 Digitoimisto Rajun liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa.
Semrush (NYSE: SEMR) on johtava brändinäkyvyyden alusta, joka auttaa markkinoijia hallitsemaan verkkonäkyvyyttään ja luomaan mitattavia tuloksia. Laajimpaan omaan tietokantaan rakentuvat tekoälyohjaiset analytiikkatyökalut kattavat hakukoneoptimoinnin, agenttisen hakuoptimoinnin, sisältömarkkinoinnin, maksetun median ja sosiaalisen median strategian. Semrushia käyttää yli 28 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti – kasvavista startupeista Fortune 500 -yrityksiin. Alusta tarjoaa kilpailudatan, jota tarvitaan näkyvyyden saavuttamiseen jatkuvasti muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Bostonissa, Massachusettsissa, ja sillä on toimintaa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa.
