Tekoälyhaut eivät listaa hakutuloksia perinteiseen tapaan, vaan tuottavat suoria vastauksia käyttäjille. Yritys, jota ei mainita näissä vastauksissa, jää näkymättömäksi.

Tämä muutos ajaa agenttisen hakuoptimoinnin (Agentic Search Optimization, ASO) nousua – lähestymistavan, jossa tavoitteena ei ole pelkästään sijoitukset, vaan tulla valituksi, siteeratuksi ja suositelluksi tekoälyn tuottamissa vastauksissa.

Teknologia ja data ovat kilpailuetu tekoälyoptimoinnissa

Semrushin mukaan tekoälypohjainen haku kasvaa 527 % vuodessa. Samaan aikaan orgaanisen liikenteen rakenne muuttuu, kun yhä useampi hakukysely ratkeaa suoraan tekoälyrajapinnoissa. SEO on edelleen perusta, mutta se ei enää yksin riitä – brändit tarvitsevat näkyvyyttä sekä perinteisessä että tekoälypohjaisessa haussa.

“What makes AI search a lasting shift is that it compresses the entire discovery journey into a single answer. That forces brands to compete at the level of interpretation, not just rankings. With Raju, we’re giving businesses in Finland the data and systems they need to understand how AI platforms select sources – and how to systematically improve their visibility within those answers,” says MJ Paradiso, Director of Sales at Semrush. Suomeksi: “Tekoälyhaun pysyvyys piilee siinä, että se tiivistää koko löytämisprosessin yhdeksi vastaukseksi. Se pakottaa brändit kilpailemaan tulkinnan tasolla, ei pelkästään sijoitusten tasolla. Rajun kanssa annamme suomalaisille yrityksille datan ja järjestelmät, joiden avulla ne voivat ymmärtää, miten tekoälyalustat valitsevat lähteensä – ja miten näkyvyyttä niissä vastauksissa voidaan systemaattisesti parantaa"

Tekoälyoptimoinnin keskeinen haaste on puutteellinen data. Ilman kattavaa tietoa siitä, miten tekoälyalustat hakevat ja painottavat sisältöä, optimointi jää arvailuksi. Semrush Enterprise tarjoaa yhden laajimmista saatavilla olevista tietokannoista hakuanalytiikkaan, ja sen avulla Raju pystyy toteuttamaan tekoälyoptimointia datalähtöisesti. Semrush Enterprise -teknologia on globaalisti käytössä suurbrändien, kuten Samsungin, Salesforcen ja SAP:n, markkinoinnissa.