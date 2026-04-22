Työttömyys laski helmikuusta Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa
22.4.2026 12:55:07 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli maaliskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,5 %). Työttömyysaste oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, mutta laski 0,3 prosenttiyksikköä helmikuuhun 2026 verrattuna. Koko maan työttömyysaste oli maaliskuussa 12,5 %, ja se laski helmikuusta 0,2 prosenttiyksikköä.
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kuukaudessa, mutta kasvoi vuodentakaisesta
Pohjanmaan työllisyysalueella oli maaliskuun lopussa yhteensä 9156 työnhakijaa, joista 4746 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 365 henkilöllä (+ 8,3 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 193 henkilöllä (-3,9 %).
Viime vuoteen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi Laihialla (-11 %), Närpiössä (-7 %) ja Vöyrillä (-4 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Vaasassa, jossa työttömiä oli 333 enemmän kuin vuosi sitten (+11 %). Suurin prosentuaalinen kasvu oli Mustasaaressa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 14 % viime vuodesta (+51 henkilöä).
Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 311, mikä on 71 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-18,6 %) ja 77 vähemmän kuin helmikuussa (-19,9 %).
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (12,4 %) ja matalin Närpiössä (3,9 %). Vaasan työttömyysaste oli 9,5 %.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä jatkoi nousuaan Pohjanmaan työllisyysalueella vuotta aikaisempaan nähden. Maaliskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1649, mikä on 326 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 24,6 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä kasvoi 20 henkilöllä (+1,2 %).
Työttömyys kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kaikissa ikäryhmissä. Maaliskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 502, mikä on 58 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, mutta 35 vähemmän kuin edellisessä kuussa.
Työmarkkinatorille ilmoitettujen työpaikkojen määrä väheni
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille maaliskuussa 585 uutta avointa työpaikkaa. Määrä oli 136 paikkaa vähemmän kuin helmikuussa ja 243 vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
Myös valtakunnallisesti uusien avoimien työpaikkojen määrä laski: maaliskuussa ilmoitettiin noin 4 900 vähemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin.
Juha Nummela,TyöllisyysjohtajaPuh:+358405470471juha.nummela@vaasa.fi
Arbetslösheten minskade från februari i Österbottens sysselsättningsområde men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka22.4.2026 12:55:11 EEST | Pressmeddelande
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i mars fortfarande en av de lägsta i landet (7,5 %). Arbetslöshetsgraden var 0,5 procentenheter högre än för ett år sedan, men minskade med 0,3 procentenheter jämfört med februari 2026. Arbetslöshetsgraden i hela landet var i mars 12,5 % och minskade med 0,2 procentenheter jämfört med februari. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.
