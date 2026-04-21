Kansanedustajien laajan tuen saanut lakialoite ”sarjavalittajista” jätettiin eduskunnassa

– Lakialoitteella pyritään puuttumaan ns. sarjavalittajien aiheuttamiin turhiin viivästyksiin ja suoranaisiin kiusantekoihin tekemillään valituksilla, ilman kuitenkaan, että itse ovat osapuolina valituksen kohteissa. Turhat valitukset ovat hidastaneet mm. Tampereella kuntalaisten asuntorakentamista, yritysten ja kaupungin rakentamishankkeita, toteaa Lyly.

– Kuntalaisen oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus on keskeinen oikeusturvakeino, joka toteuttaa kuntalaisten oikeutta valvoa kunnan päätöksentekoa. Tästä lakialoitteessakin pidetään kiinni. Valitusoikeus on kuitenkin laaja ja voi mahdollistaa valittamisen myös haitan- tai kiusantekotarkoituksessa ja tähän lakialoitteella pyritään puuttumaan, että kunnallisvalitusta ei käytetä vastoin sen tarkoitusta kiusantekoon, painottaa Lyly.

Allekirjoittajia on kaikista eduskunnan puolueista yli hallitus-oppositiorajojen. Tämä on eniten allekirjoituksia kerännyt lakialoite tällä vaalikaudella. Lakialoite tukee myös hallituksen ja eri ministeriöiden välistä ns. sarjavalittajiin koskevaa lainvalmistelua.

– Lakialoitteemme tukee hyvin oikeusministeriössä käynnistynyttä hanketta, jolla nimenomaan etsitään keinoja, joilla estettäisiin valitusten tekemistä kiusantekotarkoituksessa. Tämä lakiesitys on tarpeellinen keino puuttua. Keskusteluissa on ollut esillä muun muassa tuomioistuimen etukäteismaksu, mikä osaltaan voisi myös vähentää turhaa valittamista, toteaa Arto Satonen.

– Kunnallisvalitus kuntalaisen oikeusturvakeinona tulee olla laaja, mutta sitä ei pidä käyttää väärin. Sitä varten sitä ei ole säädetty, että sitä käytetään kiusan- tai haitantekoon. Siksi monet perussuomalaiset edustajat ovat tämän lakialoitteen allekirjoittaneet, koska tällä halutaan puuttua ihan aitoon ongelmaan, sanoo Miko Bergbom.

Lakialoite luovutettiin keskiviikkona 22.4. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Lauri Lyly (sd.). Yhteistä aloitetta ovat tukeneet Arto Satonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps). Kolmikko on myös vastannut nimien keräyksestä.