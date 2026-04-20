Tyks siirtyy käyttämään uutta potilastietojärjestelmää joulukuussa 2026

Muutoksen jälkeen erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat yhdessä yhteisessä potilastietojärjestelmässä. Asiakaspalvelu on tällöin sujuvampaa ja nopeampaa, kun asioinnissa ja hoidossa tarvittavia tietoja löytyy samasta järjestelmästä.

Henkilöstöä koulutetaan uuteen järjestelmään vaiheittain syksyllä 2026. Siirtymässä kiinnitetään erityistä huomiota potilasturvallisuuteen ja käyttöönottoa valmistellaan huolellisesti eri yksiköissä.

Loppuvuoden aikana muutos voi hidastaa toimintaa tilapäisesti, kun vanhaa ja uutta järjestelmää käytetään määräajan rinnakkain. Hoidon jatkuvuus turvataan koko siirtymän ajan ja potilaille tarjottavat palvelut jatkuvat normaalisti.

Uusi potilastietojärjestelmä on keskeinen osa Tyksin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pitkäjänteistä työtä, jonka tavoitteena on entistä laadukkaammat, turvallisemmat ja yhdenvertaisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Muutokseen vaikuttaa osaltaan myös se, että Tyksin nykyisen potilastietojärjestelmän Uranuksen ja sen liitännäisjärjestelmien tuki on päättymässä.

Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet ovat tekemässä samaa uudistusta ja kaikki kolme yliopistollista hyvinvointialuetta ottavat uuden CGI:n toimittaman OMNI360 Terveydenhuoltojärjestelmän käyttöön erikoissairaanhoidossa syksyn 2026 aikana.