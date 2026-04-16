Muistutuskutsu seminaariin: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa? – 27.4.2026 kello 9
22.4.2026 12:34:21 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
Seminaari on kaikille avoin ja sitä voi seurata myös livelähetyksenä Tiedekulman sivuilla. Tallenne on myöhemmin katsottavissa sekä FA:n että Tiedekulman sivuilla.
Evästystä keskusteluun antavat kaksi tutkimusta:
- Miten nyt myöhäiskeski-iässä olevat ovat varautuneet ikääntymiseen ja pitkään elämään? Tampereen yliopiston gerontologian professori Anu Siren ja tutkija Sara Sivonen ovat tarkastelleet tutkimuksessaan sitä, kuinka 53–63-vuotiaat suomalaiset suhtautuvat vanhuuteen ja eläkkeelle siirtymiseen sekä millä tavoin he varautuvat pitkään elämään. FA on tutkimuksen julkaisukumppani.
- Miten julkista palvelulupausta voisi täsmentää ja sote-palveluiden valikoimaa määritellä? Helsingin yliopiston apulaisprofessori Paulus Torkki on selvittänyt, miten muutamissa Euroopan maissa on onnistuttu määrittelemään julkisen tai lakisääteisen vakuutuksen piiriin kuuluvat sote-palvelut täsmällisemmin kuin Suomessa. Selvitys on tehty FA:n toimeksiannosta.
Tutkimusten teemoihin liittyviä kysymyksiä pohditaan myös päättäjistä ja asiantuntijoista koostuvassa paneelikeskustelussa. Tilaisuuden juontaa yhteyspäällikkö Pauliina Kaaresvirta-Huhta FA:sta.
Ohjelma
8.30: Aamukahvit
9.00: Avauspuheenvuoro
toimitusjohtaja Arno Ahosniemi, Finanssiala ry
9.15: Ikääntymiseen ja pitkään elämään varautuminen myöhäisessä keski-iässä
gerontologian professori Anu Siren, Tampereen yliopisto
9.45: Miten julkinen ja yksityinen rahoitus saadaan yhdessä tukemaan kestäviä sotepalveluita?
apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto
10.15: Paneelikeskustelu: Hoitaako hyvinvointiyhteiskunta vanhuksensa
kansanedustaja Mia Laiho, kok
kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa, sd
Kelan entinen pääjohtaja, sosiaalipolitiikan dosentti Elli Aaltonen
10.45: Loppusanat
toimitusjohtaja Pekka Luukkanen, Nordea Henkivakuutus
(FA:n Hyvinvoinnin rahoituksen -työryhmän varapuheenjohtaja)
11.00: Tilaisuus päättyy
Yhteyshenkilöt
Pauliina Kaaresvirta-HuhtaYhteyspäällikköPuh:020 793 4275pauliina.kaaresvirta-huhta@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Ikääntyvässä ja niukkenevien resurssien yhteiskunnassa on aiheellista kysyä, mihin meillä on tulevaisuudessa enää varaa. Olisiko nyt hyvä hetki hoiva- ja sotepalveluiden raharemontille? Entä, miten hyvin ihmiset itse ovat varautuneet vanhuuteensa? Näitä kysymyksiä pohditaan Finanssiala ry:n (FA) järjestämässä seminaarissa maanantaina 27.4.2026 klo 9–11.
