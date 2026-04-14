Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)

Hekan muutosneuvottelut päättyivät

22.4.2026 14:00:05 EEST | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) muutosneuvottelut ovat päättyneet, ja yhtiön hallitus hyväksyi uuden organisaation 22.4.2026. Uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa toimintaa ja kohtuuhintaisuuden turvaamista.

Hekan toimisto Viipurinkadulla Alppilassa.

Uusi organisaatio perustuu kiinteistötiimeihin, joiden avulla Heka kehittää toimintaansa strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteena on parantaa palvelujen tehokkuutta, vahvistaa kiinteistökohtaista asiantuntemusta ja nostaa kiinteistökannan käyttöastetta kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi.

Muutosneuvotteluilla ei tähdätty henkilöstövähennyksiin. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2026.

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea. 

