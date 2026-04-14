Hekan muutosneuvottelut päättyivät
22.4.2026 14:00:05 EEST | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) muutosneuvottelut ovat päättyneet, ja yhtiön hallitus hyväksyi uuden organisaation 22.4.2026. Uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa toimintaa ja kohtuuhintaisuuden turvaamista.
Uusi organisaatio perustuu kiinteistötiimeihin, joiden avulla Heka kehittää toimintaansa strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Tavoitteena on parantaa palvelujen tehokkuutta, vahvistaa kiinteistökohtaista asiantuntemusta ja nostaa kiinteistökannan käyttöastetta kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi.
Muutosneuvotteluilla ei tähdätty henkilöstövähennyksiin. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.6.2026.
Maria Aspala
toimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Puh: 09 5767 4040
maria.aspala@hekaoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
Heka ylitti energiansäästötavoitteensa14.4.2026 08:17:44 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) saavutti kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman (VAETS) vuosien 2017–2025 energiansäästötavoitteensa 101-prosenttisesti. Sopimuskauden aikana Heka säästi energiaa yli 48 000 megawattituntia.
Maria Aspala: Asuntokeskustelu ei koske vain asuntoja9.4.2026 09:20:06 EEST | Blogi
Harva asuntokeskustelu on lopulta vain asuntokeskustelua. Kun puhumme vuokra-asumisesta, punnitsemme samalla sitä, pidämmekö kaupunkia yhteisenä paikkana erilaisille ihmisille vai alammeko jakaa asumista hiljalleen toivottuihin ja vähemmän toivottuihin muotoihin.
Heka käynnistää muutosneuvottelut organisaation kehittämiseksi24.3.2026 09:29:58 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) käynnistää 30.3.2026 muutosneuvottelut organisaation uudelleenjärjestämiseksi. Tavoitteena on varmistaa, että organisaatiorakenne tukee Hekan uutta strategiaa. Suunnitelluilla muutoksilla ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.
Maria Aspala: Kahdeksan valintaa, joilla rakennamme helsinkiläisten arkea20.3.2026 08:11:25 EET | Blogi
Hekan strategia vuosille 2026–2030 perustuu kahdeksaan strategiseen valintaan. Ne ohjaavat sitä, miten johdamme taloutta, mihin kohdennamme investointeja, millaisia asuinympäristöjä rakennamme ja millaista työyhteisöä kehitämme.
Hekan uusi strategia rakentaa toimivaa arkea Helsingissä19.3.2026 08:11:20 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on julkaissut uuden strategiansa, joka ohjaa yhtiön toimintaa vuosina 2026–2030. Hekan tavoitteena on tarjota helsinkiläisille eri elämäntilanteissa turvallinen ja kohtuuhintainen koti sekä vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.
