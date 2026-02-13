Lakeus kokkaa kokoaa horeca-alan ammattilaiset Seinäjoelle
23.4.2026 08:56:00 EEST | Expomark | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan merkittävin hotelli-, ravintola- ja keittiöalan ammattilaistapahtuma Lakeus kokkaa järjestetään Seinäjoki Areenalla tiistaina 5.5. klo 12.30–17. Maksuton tapahtuma kokoaa yhteen lähes 60 näytteilleasettajaa sekä satoja alan ammattilaisia ympäri Pohjanmaan ja lähialueilta.
Lakeus kokkaa on vuosien aikana kasvanut Pohjanmaan horeca-alan keskeiseksi kohtaamispaikaksi, jossa alan toimijat pääsevät tutustumaan kauden uutuuksiin, hakemaan inspiraatiota ja vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa. Seinäjoella järjestettävä tapahtuma tuo yhteen niin elintarvikkeiden, ammattikeittiölaitteiden ja -tarvikkeiden kuin digitaalisten ratkaisujen, sisustuksen ja palveluiden tarjoajat.
Tapahtuman vahvuus on sen alueellisuus ja helppo saavutettavuus.
“Lakeus kokkaa tuo alan kehityksen ja uudet ratkaisut lähelle. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan horeca-ammattilaisille tämä on tilaisuus kohdata toisensa ilman pitkiä välimatkoja ja käyttää päivä tehokkaasti”, sanoo tapahtuman myyntipäällikkö Riikka Perälä.
Tänä vuonna tapahtumassa on mukana lähes 60 näytteilleasettajaa, ja tarjolla on laaja katsaus horeca-alan ajankohtaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kävijät pääsevät maistelemaan uutuuksia ja keskustelemaan suoraan toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa. Mukana on myös paikallisia toimijoita, mikä vahvistaa tapahtuman alueellista luonnetta.
Perälän mukaan Lakeus kokkaa toimii paitsi messutapahtumana myös tärkeänä verkostoitumisareenana.
“Parhaat hetket syntyvät usein kohtaamisista. Lakeus kokkaa ei ole vain tuotteiden esittelyä, vaan paikka, jossa syntyy uusia yhteistyökuvioita ja ideoita, jotka kantavat pitkälle tapahtuman jälkeenkin”, hän toteaa.
Maksuton tapahtuma on suunnattu horeca-alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kävijöitä ovat muun muassa ravintola- ja kahvilayrittäjät, keittiömestarit, kokit, suurkeittiöiden asiantuntijat sekä ruoka- ja ateriapalveluiden tuottajat. Osallistuminen edellyttää ennakkorekisteröitymistä tapahtuman verkkosivuilla.
Yhteystiedot:
Lakeus kokkaa, myyntipäällikkö Riikka Perälä, p. 040 096 9549, riikka.perala@expomark.fi
Lisätietoja tapahtumasta: www.lakeuskokkaa.fi
Lakeus kokkaa -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on valtakunnallinen ammatti- ja yleisötapahtumien järjestäjä. Expomarkin tapahtumiin kuuluvat myös muun muassa Oulussa järjestettävät Pohjoinen Teollisuus ja Nordic Hydrogen Week sekä Vaasassa järjestettävät Botnia Industrial Day ja EnergyWeek. Expomark Oy on osa Suomen Messut Oyj -konsernia, joka on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä.
Lue lisää julkaisijalta Expomark
Vety etenee konkreettisiin ratkaisuihin – Nordic Hydrogen Weekillä vallitsi toiveikas realismi13.2.2026 12:45:38 EET | Tiedote
Nordic Hydrogen Week toi yhteen vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 26 maasta keskustelemaan alan uusimmista ratkaisuista ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Tapahtuma osoitti, että vetytalous on edennyt puheista konkreettisiin ratkaisuihin, ja keskustelua leimasi toiveikas realismi.
Oulun kaupunki ja Hy2gen Nordic AS aiesopimukseen Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuuden kehittämiseksi12.2.2026 17:13:31 EET | Tiedote
Oulun kaupunki ja norjalainen Hy2gen Nordic AS ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla osapuolet vahvistavat yhteisen tahtotilansa kehittää Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuusaluetta. Hy2gen Nordic AS suunnittelee rakentavansa Vihreäsaareen vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksen. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi yritykselle suunnitteluvarauksen alueelle marraskuussa 2025.
Nordic Hydrogen Week käynnistyy – kaupallisen mittaluokan vetypaneeli ensi kertaa esillä10.2.2026 08:25:58 EET | Tiedote
Nordic Hydrogen Week käynnistyy tänään Oulussa, tuoden kaupunkiin vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 25 maasta. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana esitellään ratkaisuja erityisesti terästeollisuuden sekä lento- ja meriliikenteen päästövähennyksiin. Tapahtumassa julkistetaan myös suomalaisen Zun-H -yhtiön kehittämä kaupallisen mittakaavan vetypaneeli, joka vie aurinkovedyn tuotantoa kohti skaalautuvaa teollista käyttöä.
Mediakutsu: Nordic Hydrogen Week & Northern Power 10.–12.2.2026, Oulu4.2.2026 09:38:52 EET | Kutsu
Miten lento- ja meriliikenteen päästötavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä? Missä aikataulussa vety ja synteettiset polttoaineet voivat oikeasti tulla käyttöön terästeollisuudessa, merenkulussa ja ilmailussa? Millainen rooli Pohjoismailla ja Pohjois-Suomella on Euroopan vetytalouden kehityksessä? Miten geopoliittinen tilanne ja EU-sääntely ohjaavat vetytalouden investointeja?
Mediapro Messut osaksi Expomark Oy:tä7.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Messujärjestäjä Mediapro Messut Oy siirtyy yrityskaupan myötä osaksi Expomarkia. Mediapro järjestää kädentaito- ja hyvinvointiaiheisia messuja eri puolilla Suomea. Järjestelyn myötä Expomarkin toiminta laajenee uusille paikkakunnille ja Mediapro saa messubrändiensä kehittämiseen lisävoimaa.
