Lakeus kokkaa kokoaa horeca-alan ammattilaiset Seinäjoelle

Lakeus kokkaa on vuosien aikana kasvanut Pohjanmaan horeca-alan keskeiseksi kohtaamispaikaksi, jossa alan toimijat pääsevät tutustumaan kauden uutuuksiin, hakemaan inspiraatiota ja vaihtamaan ajatuksia kollegoiden kanssa. Seinäjoella järjestettävä tapahtuma tuo yhteen niin elintarvikkeiden, ammattikeittiölaitteiden ja -tarvikkeiden kuin digitaalisten ratkaisujen, sisustuksen ja palveluiden tarjoajat.



Tapahtuman vahvuus on sen alueellisuus ja helppo saavutettavuus.



“Lakeus kokkaa tuo alan kehityksen ja uudet ratkaisut lähelle. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan horeca-ammattilaisille tämä on tilaisuus kohdata toisensa ilman pitkiä välimatkoja ja käyttää päivä tehokkaasti”, sanoo tapahtuman myyntipäällikkö Riikka Perälä.



Tänä vuonna tapahtumassa on mukana lähes 60 näytteilleasettajaa, ja tarjolla on laaja katsaus horeca-alan ajankohtaisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kävijät pääsevät maistelemaan uutuuksia ja keskustelemaan suoraan toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa. Mukana on myös paikallisia toimijoita, mikä vahvistaa tapahtuman alueellista luonnetta.



Perälän mukaan Lakeus kokkaa toimii paitsi messutapahtumana myös tärkeänä verkostoitumisareenana.



“Parhaat hetket syntyvät usein kohtaamisista. Lakeus kokkaa ei ole vain tuotteiden esittelyä, vaan paikka, jossa syntyy uusia yhteistyökuvioita ja ideoita, jotka kantavat pitkälle tapahtuman jälkeenkin”, hän toteaa.



Maksuton tapahtuma on suunnattu horeca-alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kävijöitä ovat muun muassa ravintola- ja kahvilayrittäjät, keittiömestarit, kokit, suurkeittiöiden asiantuntijat sekä ruoka- ja ateriapalveluiden tuottajat. Osallistuminen edellyttää ennakkorekisteröitymistä tapahtuman verkkosivuilla.



Lakeus kokkaa -tapahtuman järjestää Expomark Oy, joka on valtakunnallinen ammatti- ja yleisötapahtumien järjestäjä. Expomarkin tapahtumiin kuuluvat myös muun muassa Oulussa järjestettävät Pohjoinen Teollisuus ja Nordic Hydrogen Week sekä Vaasassa järjestettävät Botnia Industrial Day ja EnergyWeek. Expomark Oy on osa Suomen Messut Oyj -konsernia, joka on Suomen suurin tapahtumajärjestäjä.