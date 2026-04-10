CSC kasvattaa rooliaan Arktisessa merikaapelihankkeessa

Suunnitteilla oleva merikaapelireitti tarjoaa strategisesti merkittävän ja toimintavarman vaihtoehdon nykyisille ruuhkautuneille ja geopoliittisesti herkille kansainvälisille kaapeliyhteyksille. Yhteyden rakentaminen Pohjoisen jäämeren poikki monipuolistaisi mannertenvälistä dataliikennettä Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Itä-Aasian välillä sekä vähentäisi riippuvuutta eteläisistä reiteistä, joiden kautta suurin osa Euroopan ja Aasian välisestä dataliikenteestä nykyisin kulkee. Kaapelireitin oletetaan olevan käytössä 2030-luvun alkupuolella.

Polar Connect -hanke edistää myös eurooppalaista yhteistyötä kaapelijärjestelmän kehittämiseksi. Osa kuitukapasiteetista varataan eurooppalaisten tutkimus- ja koulutusverkkojen käyttöön. Näin varmistetaan, että tiedeyhteisön tarpeet ovat olennainen osa hanketta.

Samanaikaisesti kaapeliin voidaan integroida ympäristösensoreita, jotka tuottavat arvokasta ilmasto-, meri- ja seismologista tutkimusdataa arktiselta alueelta. Kaapelin avulla kerättävä tutkimusdata tukee edistynyttä tieteellistä tutkimusta ja teknologisia innovaatioita, kun osia järjestelmästä voidaan hyödyntää tutkimusinstrumenttina.

Polar Connect -hanke on nimetty yhdeksi 13 ensisijaisesta projektista EU:n alkuvuodesta 2026 julkaistussa Cabel Projects of European Interest (CPEI) -raportissa. Raportti nostaa hankkeen EU:n strategisesti tärkeiksi katsomien infrastruktuurihankkeiden joukkoon, joita EU pitää keskeisinä Euroopan pitkän aikavälin digitaalisen turvallisuuden ja kriisinsietokyvyn kannalta. Raportissa kuvataan myös, missä julkista tukea tarvitaan merikaapeli-infrastruktuurin kehittämiseksi, sekä tunnistetaan keskeiset haavoittuvuudet ja investointien painopistealueet.

Yhteinen pohjoismainen aloite

Polar Connect -hankkeen toisen vaiheen osallistujiin kuuluvat CSC:n lisäksi Global Connect, NORDUnet, Ruotsin Polaaritutkimuksen sihteeristö sekä Ruotsin tutkimusneuvosto. GÉANT osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina. Polar Connectia tuetaan useiden toteutushankkeiden kautta rahoituksella, jota myöntävät Ruotsin tutkimusneuvosto sekä Euroopan unioni CEF Digital -ohjelma.

Polar Connect voi tuoda merkittäviä strategisia ja operatiivisia hyötyjä Suomen tutkimusekosysteemille, datakeskusinfrastruktuurille ja laajemmin myös yhteiskunnalle. CSC on aiemmin osallistunut hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen NORDUnetin kautta. Nyt CSC liittyy toiseen vaiheeseen, jossa keskitytään rahoitussuunnitteluun ja omistusmalleihin, reittisuunnitteluun, lisätutkimuksiin arktisella alueella sekä teknisiin simulointeihin yhteyden teknisen ja operatiivisen toteuttamiskelpoisuuden varmistamiseksi.

CSC:n osaaminen Suomen tutkimus- ja koulutusverkon Funetin kehittämisessä ja operoinnissa on tärkeässä roolissa sen varmistamisessa, että tuleva merikaapeliyhteys vastaa sekä eurooppalaisen tiedeyhteisön että sen globaalien kumppaneiden tarpeisiin. Vaikka Polar Connect on vielä pitkän aikavälin visio, sillä on potentiaalia tarjota entistä häiriönsietoisempia kansainvälisiä yhteyksiä tuleville EuroHPC‑järjestelmille ja Suomessa sijaitseville datakeskuksille sekä luoda suoria yhteyksiä Aasian tutkimusverkkoihin, joiden merkitys kasvaa nopeasti suurteho‑, tekoäly- ja kvanttilaskentayhteistyössä.

Lisätiedot: Juha Oinonen, johtaja, Funet-palvelut, juha.oinonen(at)csc.fi, p. +358 50 381 9513