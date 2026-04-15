Haaga-Helialla vahva tulos haastavasta taloustilanteesta huolimatta – vuosikertomus 2025 julkaistu
24.4.2026 09:04:10 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vuosikertomus 2025 on julkaistu. Korkeakoulu säilytti asemansa Suomen tunnetuimpana ammattikorkeakouluna, uudisti strategiansa ja eteni useilla keskeisillä painopistealueilla.
– Vuosi alkoi taloudellisesti haastavassa tilanteessa, mutta määrätietoinen talouden vakauttaminen ja koko yhteisön sitoutuminen mahdollistivat vahvan tuloksen, kertoo Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja Susanna Niinistö Sivuranta.
Haaga-Helian yhtiökokous hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen 23.4.2026. Tilikauden tulos oli 5,8 miljoonaa euroa, josta sijoitusvarallisuuden markkina-arvon nousua oli 3,2 miljoonaa euroa. Tulosta vahvistivat myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloutukset sekä lukukausimaksutuottojen kasvu.
Haaga-Helia saavutti samalla historiansa parhaan toiminnallisen tuloksen, mikä vaikuttaa positiivisesti korkeakoulun rahoitukseen.
– Kasvua vuoteen 2024 verrattuna nähtiin muun muassa tutkinnoissa, tavoiteajassa valmistumisessa, laadullisessa työllistymisessä, opiskelijapalautteessa, ensikertalaisten määrässä, julkaisuissa, jatkuvassa oppimisessa sekä ulkopuolisessa TKI-rahoituksessa, Niinistö-Sivuranta sanoo.
Koulutuksissa hyviä tuloksia
Haaga-Helian opiskelijamäärä kasvoi hieman: tutkinto- ja opettajaopiskelijoita oli yhteensä 11 139. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskeli vuoden aikana 4 600 opiskelijaa, ja avoimien opintosuoritusten määrä nousi 49 000 opintopisteeseen.
Vuoden aikana suoritettiin 1 941 AMK- ja 426 YAMK-tutkintoa. Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistui 357 pedagogiikan ammattilaista.
Englanninkielinen liiketalouden tradenomikoulutus (International Business, BBA) sai arvostetun EFMD-akkreditoinnin ensimmäisenä ammattikorkeakouluna pääkaupunkiseudulla.
TKI ja kansainvälisyys vahvistuivat
Tutkimus- ja kehityshankkeissa painottuivat tekoäly, pk-yritysten osaamisen vahvistaminen, kansainväliset verkostot sekä ympäristö ja kiertotalous. Hankesalkun koko kasvoi yli 21 miljoonaan euroon, ja ulkoinen TKI-rahoitus nousi 5,7 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa oli käynnissä peräti 105 hanketta.
Koulutusviennin myynti kasvoi ennätykselliset 69 prosenttia. Kansainvälinen verkosto laajeni uusilla kumppanuuksilla Hongkongista, Intiasta, Italiasta, Japanista ja Skotlannista. Vuoden aikana toteutettiin 1 753 opiskelija- ja henkilöstövaihtoa, ja kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 1 400.
Laadun ja kasvun vuosi
Vuosikertomuksessa nostetaan esiin myös henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi sekä korkeakoulun vastuullisuustyö. Haaga-Helia sai kolmannen kerran Hyvän mielen työpaikka -tunnuksen ja uudisti arvonsa tukemaan uutta strategiakautta. Vuoden lopussa korkeakoulun palveluksessa työskenteli 702 henkilöä.
Opiskelijakunta Helga tuki aktiivisesti Haaga-Helian opiskelijoita ja oli yksi Suomen eniten kasvaneista opiskelijakunnista yli 3 300 jäsenellään.
Susanna Niinistö-Sivuranta luonnehtii vuotta 2025 laadun ja kasvun vuodeksi sekä kiittää yhteisöä tuloksista, joista on hyvä jatkaa:
– Kiitos koko korkeakouluyhteisöllemme, partnereillemme ja alumneillemme Haaga-Helian hyväksi tehdystä työstä, Niinistö-Sivuranta sanoo.
Susanna Niinistö-Sivuranta
rehtori, toimitusjohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
susanna.niinisto-sivuranta@haaga-helia.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkimme ja kehitämme näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietojenkäsittely, majoitus-, ravintola- ja matkailuala, journalismin koulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.
