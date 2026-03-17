Kehysriihipäätökset kirittävät yritysten investointiaikeita, mutta vauhti lopahti kesken

Hallitus pyrkii edelleen vahvistamaan Suomelle välttämätöntä kasvupolkua. Vientiyritykset ovat kertoneet aikovansa lisätä investointeja erityisesti digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K). Myös kone- ja laiteinvestointien määrä on kasvamassa. Hallituksen kehysriihipäätökset antavat näille aikeille hieman lisävauhtia.

Maailmanpoliittisen turvallisuustilanteen ja sinkoilevan kauppapolitiikan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi riskit kasvun tyrehtymiselle ovat kuitenkin yhä suuret. Yritykset tarvitsevat luottamusta, vakautta ja pitkän aikavälin näkyvyyttä Suomen toimintaympäristöön, ja siten ratkaisuilla yritysten T&K-investointien tukemiseksi on suuri merkitys.

Kasvun nopeuttamisen vaikuttavimpia keinoja ovat T&K-toiminnan lisääminen sekä siihen suuntautuvan lisärahoituksen kohdistaminen aiempaa enemmän yrityksille. Julkinen T&K-rahoitus pienentää yritysten riskejä ja vauhdittaa investointeja, mutta tässä hallituksella jäi vauhti puolitiehen. Sen sijaan positiivista on hallituksen aie selvittää pankkisääntelyn keventämistä, jotta yritysten kasvu ei jäisi kiinni rahoituksesta.

– Investoinneista käydään nyt Euroopassa erittäin kovaa kilpailua. Julkinen rahoitus voi ratkaista, toteutuuko uusi tutkimus-, teknologia- tai tuotantoinvestointi Suomessa vai muualla. Lisäksi T&K-rahoituksen suuntaaminen jatkossa innovaatioiden kaupallistamiseen nopeuttaisi erityisesti pk-yritysten kasvua ja toisi uusia verotuloja valtiolle, muistuttaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto.

Investointien lisäämiseksi tarvitaan vielä toimia

Myönteistä on, että hallitus ilmoitti pitävänsä kiinni aiemmin tekemistään veropäätöksistä, kuten puhtaan siirtymän investointiverohyvityksestä. Kuitenkin toivottavaa myös jäi: Pk-yritysten investointien kannustamiseksi jatkossa tulisi vakinaistaa koneiden ja laitteiden korotetut poistot sekä laajentaa malli käytettyinä hankittuihin koneisiin ja laitteisiin. Tämä tukisi myös kiertotaloutta, kestävää siirtymää sekä yritysten mahdollisuuksia pidempiaikaiseen suunnitteluun investointeja tehtäessä.

Hallitus lupaa toteuttaa säädösmuutokset, jotka mahdollistavat valtioneuvostolle mineraalialan hankkeita koskevien luvituspäätösten tekemisen kokonaisharkinnan perusteella. Tilannekatsaus kaivos- ja mineraalialan tilanteesta sekä erityisesti siihen sisällytettävät konkreettiset toimenpiteet toimialan tilanteen vahvistamiseksi ovat tarpeen sekä suomalaisen mineraalialan ekosysteemin että koko eurooppalaisen huoltovarmuuden kannalta. Tulevassa selvityksessä on tärkeää korjata kaivosmineraalivero sellaiseksi, että veron määrässä huomioitaisiin myös toiminnan kannattavuus.

Myös hallituksen energiajärjestelmää koskevat kasvutoimet ovat kannatettavia. Ydinvoiman lisärakentamisen edistäminen yhdessä pienydinvoiman investointituen kanssa on tärkeä ratkaisu, jolla turvataan puhtaan ja toimitusvarman sähkön saatavuus yhteiskunnan eri sektoreille.

Talouskasvuamme jarruttaa liian alhaiseksi jämähtänyt inhimillinen pääomamme. Investointeja tarvitaan jatkossa myös Suomen osaamistason nostoon, sillä pienenä ja vientivetoisena maana ainoa menestymisen mahdollisuutemme perustuu innovaatioihin, huippuosaamiseen ja korkeaan tuottavuuteen. Koulutustason nosto on välttämätöntä pitkäjänteisen kasvun aikaansaamiseksi.

– Hallitus on aivan oikein kiinnittänyt huomiota nuorten haasteisiin saada ensimmäinen työ- tai harjoittelupaikka. Kannustamme teknologiateollisuuden yrityksiä osallistumaan näihin tärkeisiin talkoisiin tarjoamalla nuorille vielä nykyistä enemmän näitä työmahdollisuuksia.