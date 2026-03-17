Kehysriihipäätökset kirittävät yritysten investointiaikeita, mutta vauhti lopahti kesken
22.4.2026 22:21:26 EEST | Teknologiateollisuus ry | Tiedote
Teknologiateollisuus on tyytyväinen hallituksen kehysriihen investointeja ja kasvua vahvistaviin päätöksiin, joskin hallituksella loppui yritysten T&K-toiminnan kiihdyttämisessä ja osaamistason nostossa vauhti kesken. Epävarman toimintaympäristön aiheuttamia huolia kotimaassa olisi syytä rauhoittaa tukemalla kunnianhimoisemmin vientialan yritysten investointiaikeita sekä kasvu- ja työllisyysodotuksia
Hallitus pyrkii edelleen vahvistamaan Suomelle välttämätöntä kasvupolkua. Vientiyritykset ovat kertoneet aikovansa lisätä investointeja erityisesti digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K). Myös kone- ja laiteinvestointien määrä on kasvamassa. Hallituksen kehysriihipäätökset antavat näille aikeille hieman lisävauhtia.
Maailmanpoliittisen turvallisuustilanteen ja sinkoilevan kauppapolitiikan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi riskit kasvun tyrehtymiselle ovat kuitenkin yhä suuret. Yritykset tarvitsevat luottamusta, vakautta ja pitkän aikavälin näkyvyyttä Suomen toimintaympäristöön, ja siten ratkaisuilla yritysten T&K-investointien tukemiseksi on suuri merkitys.
Kasvun nopeuttamisen vaikuttavimpia keinoja ovat T&K-toiminnan lisääminen sekä siihen suuntautuvan lisärahoituksen kohdistaminen aiempaa enemmän yrityksille. Julkinen T&K-rahoitus pienentää yritysten riskejä ja vauhdittaa investointeja, mutta tässä hallituksella jäi vauhti puolitiehen. Sen sijaan positiivista on hallituksen aie selvittää pankkisääntelyn keventämistä, jotta yritysten kasvu ei jäisi kiinni rahoituksesta.
– Investoinneista käydään nyt Euroopassa erittäin kovaa kilpailua. Julkinen rahoitus voi ratkaista, toteutuuko uusi tutkimus-, teknologia- tai tuotantoinvestointi Suomessa vai muualla. Lisäksi T&K-rahoituksen suuntaaminen jatkossa innovaatioiden kaupallistamiseen nopeuttaisi erityisesti pk-yritysten kasvua ja toisi uusia verotuloja valtiolle, muistuttaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto.
Investointien lisäämiseksi tarvitaan vielä toimia
Myönteistä on, että hallitus ilmoitti pitävänsä kiinni aiemmin tekemistään veropäätöksistä, kuten puhtaan siirtymän investointiverohyvityksestä. Kuitenkin toivottavaa myös jäi: Pk-yritysten investointien kannustamiseksi jatkossa tulisi vakinaistaa koneiden ja laitteiden korotetut poistot sekä laajentaa malli käytettyinä hankittuihin koneisiin ja laitteisiin. Tämä tukisi myös kiertotaloutta, kestävää siirtymää sekä yritysten mahdollisuuksia pidempiaikaiseen suunnitteluun investointeja tehtäessä.
Hallitus lupaa toteuttaa säädösmuutokset, jotka mahdollistavat valtioneuvostolle mineraalialan hankkeita koskevien luvituspäätösten tekemisen kokonaisharkinnan perusteella. Tilannekatsaus kaivos- ja mineraalialan tilanteesta sekä erityisesti siihen sisällytettävät konkreettiset toimenpiteet toimialan tilanteen vahvistamiseksi ovat tarpeen sekä suomalaisen mineraalialan ekosysteemin että koko eurooppalaisen huoltovarmuuden kannalta. Tulevassa selvityksessä on tärkeää korjata kaivosmineraalivero sellaiseksi, että veron määrässä huomioitaisiin myös toiminnan kannattavuus.
Myös hallituksen energiajärjestelmää koskevat kasvutoimet ovat kannatettavia. Ydinvoiman lisärakentamisen edistäminen yhdessä pienydinvoiman investointituen kanssa on tärkeä ratkaisu, jolla turvataan puhtaan ja toimitusvarman sähkön saatavuus yhteiskunnan eri sektoreille.
Talouskasvuamme jarruttaa liian alhaiseksi jämähtänyt inhimillinen pääomamme. Investointeja tarvitaan jatkossa myös Suomen osaamistason nostoon, sillä pienenä ja vientivetoisena maana ainoa menestymisen mahdollisuutemme perustuu innovaatioihin, huippuosaamiseen ja korkeaan tuottavuuteen. Koulutustason nosto on välttämätöntä pitkäjänteisen kasvun aikaansaamiseksi.
– Hallitus on aivan oikein kiinnittänyt huomiota nuorten haasteisiin saada ensimmäinen työ- tai harjoittelupaikka. Kannustamme teknologiateollisuuden yrityksiä osallistumaan näihin tärkeisiin talkoisiin tarjoamalla nuorille vielä nykyistä enemmän näitä työmahdollisuuksia.
Taina SusiluotoToimitusjohtajaPuh:+358 50 331 9832taina.susiluoto@teknologiateollisuus.fi
Marjo OllikainenJohtaja, viestintäTeknologiateollisuus ryPuh:+358 50 591 4818marjo.ollikainen@teknologiateollisuus.fi
Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 50 prosentista Suomen viennistä ja 65 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 330 000 ja välillisesti noin 700 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.
Lue lisää julkaisijalta Teknologiateollisuus ry
Yllätys teknologiateollisuudessa: Kasvu- ja työllisyysodotukset plussalla maailmantilanteesta huolimatta17.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Kasvu Suomen suurimmalla vientialalla on jatkunut alkuvuoden aikana, vaikka kauppa- ja geopoliittinen tilanne on muuttunut aiempaakin epävarmemmaksi. Teknologiateollisuuden TeknoBaro-kyselyn mukaan investointeja aiotaan lisätä merkittävästi ja yritykset odottavat keväälle sekä työllisyyden että tuotannon kasvua. Riskit kasvun tyrehtymiselle ovat kuitenkin edelleen suuret.
Teknologiateollisuuden uudeksi toimitusjohtajaksi Taina Susiluoto27.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuus ry:n hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi Taina Susiluodon. Hän aloittaa tehtävässään 1.3.2026.
Suurimman vientialan tilauskertymissä yllättävä valoilmiö epävarmuuden jatkuessa4.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuuden tilauskannat ja uudet tilaukset ovat vahvistuneet merkittävästi, vaikka kauppa- ja geopoliittinen tilanne on ollut poikkeuksellisen epävakaa. Kasvun ajurina on ollut selkeästi telakkateollisuus, mutta vuoden 2025 viimeinen neljännes oli koko toimialalla yllättävänkin positiivinen. Suhdannetilanteessa ei kuitenkaan näy vielä merkittävää käännettä parempaan, ja kysynnän kasvu on edelleen nihkeää.
Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4.2.2026 kello 10.0029.1.2026 08:00:00 EET | Kutsu
Alkaako vienti vetää puolustus- ja meriteollisuuden tilausten perässä? Teknologiateollisuuden talousnäkymät julkaistaan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 4.2.2026 kello 10.00.
TeknoBaro: Investointien arvioidaan lisääntyneen teknologiateollisuudessa – Kysyntäkin piristymässä16.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Teknologiateollisuusyritysten arvioiden mukaan toimialan investoinnit ovat lisääntyneet loppuvuoden aikana. Lisäksi merkittävä osa yrityksistä arvioi investointien digitalisaatioon, tekoälyyn sekä tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) kasvavan ensi vuoden aikana tähän vuoteen verrattuna, kertoo tuore TeknoBaro-kysely. Kysyntä ja työllisyys toimialalla ovat alkuvuonna piristymään päin.
