Kiasma-teatteri

Nykytanssivierailu: Elle Sofe Company

22.4.2026 13:44:40 EEST | Kiasma-teatteri | Tiedote

Saamelainen nykytanssiteos Vástádus eana / The Answer is Land jatkaa Kiasman Entiset ainoat – saamelaisen taiteen aika -näyttelyn esitysohjelmistoa. Vain yksi esitys keskiviikkona 13.5. klo 18.

Tanssiesitys teatterilavalla, esiintyjät nostavat jalkojaan ilmassa vasten punaista taustaa.
Elle Sofe Company: Vástádus eana / The Answer is Land Michele Monasta-Maggio

Norjan puolisella Saamenmaalla toimivan Elle Sofe Companyn teos Vástádus eana / The Answer is Land tutkii yhteisöllisyyttä ja sukulaisuutta ihmisten, luonnon ja maapallon välillä. Koreografia ammentaa mielenosoitusten voimasta, saamelaisten hengellisistä perinteistä ja muodostelmatanssin liikkeistä.

Lavalla nähdään seitsemän eri taustoista tulevaa naisesiintyjää, jotka tuovat mukanaan omat tarinansa, kehonsa ja äänensä. Säveltäjä ja joikuprofessori Frode Fjellheim on luonut teokseen monisävyisen joikun, joka toimii sen kantavana voimana ja avaa uudenlaisen näkökulman tähän perinteiseen musiikkimuotoon.

Esitykseen on saatavilla myös kuvailutulkkaus englanniksi, norjaksi ja pohjoissaameksi.

 Elle Sofe Company

Elle Sofe Company on saamelaisen koreografin, ohjaajan ja elokuvantekijän Elle Sofe Saran vuonna 2022 perustama ryhmä. Ryhmän taide ammentaa vahvasti saamelaisesta kulttuurista ja sen juurista pohjoisen ankarassa ilmastossa, eläinmaailmassa ja hiljaisessa läheisyydessä. Teokset ovat syvästi inhimillisiä ja puhuttelevat kaikenlaisia yleisöjä.

Elle Sofe Company luo ainutlaatuisia kokemuksia tanssin, joikun ja musiikin kautta, usein yleisöä osallistaen. Ryhmä uskoo taiteen voimaan muuttaa maailmaa koskettamalla ihmisiä henkilökohtaisella tasolla ja synnyttämällä uusia näkökulmia

Nainen seisoo mustassa asussa teatterissa, jossa on punaisia koristeita taustalla.
Elle Sofe Company: Vástádus eana - The Answer is Land
Tale Hendnes
Kaksi henkilöä taipuvat eteenpäin tummissa vaatteissa pimeässä tilassa.
Elle Sofe Company: Vástádus eana - The Answer is Land
Tale Hendnes
