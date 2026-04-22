Kehysriihestä jäi puuttumaan visio kasvusta
22.4.2026 21:47:06 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Tänään keskiviikkona päättyneessä kehysriihessä ei tehty riittäviä kasvutoimia eikä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tarvittavia päätöksiä. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n mukaan koulutuksen ja osaamisen merkitys talouskasvun vauhdittajana jäi kehysriihessä valitettavasti sivuun.
OAJ on ehdottanut kasvutakuuta, jotta puolueet laatisivat yhdessä pitkäjänteisen suunnitelman siitä, millä keinoilla tarvittava koulutus- ja osaamistaso saadaan nousuun ja Suomi nostettua takaisin koulutuksen kärkimaaksi.
– Pääministeri Petteri Orpo kertoi Suuressa kasvukeskustelussa suhtautuvan myönteisesti OAJ:n ehdottamalle kasvutakuulle, jossa laaditaan pitkän aikavälin suunnitelma koulutus- ja osaamistason nostamiseksi talouskasvun vauhdittajana. On harmillista, että kasvutakuun valmistelua ei saatu nyt liikkeelle, sanoo Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Mitä myöhemmäksi koulutus- ja osaamistason noston kokonaiskuvan tarkastelu jää, sitä haastavammaksi käy varmistaa koko koulutusketjun toimivuus ja riittävä rahoitus sekä koulutus- ja osaamistason noston edellyttämät toimet.
– Kevään koulutuspoliittinen keskustelu on osoittanut sen, että koulutuksen ja koko koulutusketjun merkitys talouskasvun mahdollistajana kuitenkin laajasti ymmärretään, mutta hallituksen toimenpiteiksi asti tämä ei edelleenkään yltänyt, Murto jatkaa.
OAJ katsoo, että ikäluokkien pienentymisestä säästyvät rahat tulee pitää koulutusjärjestelmän sisällä, jotta koulutuksen ja opetuksen laatu voidaan varmistaa.
Pelkkä sopeuttaminen ei nosta Suomea talousvaikeuksista
OAJ esitti hallitukselle muun muassa tarpeen paikata epäonnistuneen valtionosuusjärjestelmäuudistuksen myötä haastavaa kuntien tilannetta. Nykytilanne ja kehysriihen päätökset väistämättä vaikeuttavat hallituskauden aikana perusopetukseen tehtyjen panostusten toteutumista eri puolilla Suomea vaarantaen esimerkiksi oppimisen ja koulunkäynnin uudistuksen toimeenpanoa.
Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien indeksijarrun kiristäminen vie pohjaa hallituksen perusopetuksen kehittämistoimilta. Jo voimassa olevan indeksijarrun kiristäminen 2,8 prosenttiyksikköön vuodelle 2027 on isku perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle.
Kasvun rakentamiseksi on pystyttävä ylläpitämään niitä palveluita, joista kasvu syntyy. Ilman lisäpanostuksia koulutukseen ei ole realismia myöskään odottaa, että korkeakouluvision mukainen korkeakoulutettujen määrän nosto 60 prosenttiin onnistuisi lähitulevaisuudessa.
Pienetkään panostukset koulutukseen eivät edenneet
Kehysriihen päätöksistä jäi puuttumaan taiteen perusopetuksen kokonaisuudistuksen tarvitsemat 10 miljoonaa euroa. Rahoituksella turvattaisiin taiteen opetus erityisesti lapsille ja nuorille.
– Vaarana on, että uudistuksen tavoitteet eri taiteen alojen saavutettavuuden lisäämisestä jäävät toteutumatta. Suunnitteilla oleva lainsäädäntö on pahimmassa tapauksessa kääntymässä hyviä tavoitteita vastaan, toteaa Murto.
Koulutuspolitiikkaa tulee kehittää pitkäjänteisesti. Ulkomaanlehtoritoiminnan alasajo on yksi esimerkki lyhytnäköisestä ja näköalattomasta politiikasta. Ulkomaanlehtorit on nähty osana Suomen kansainvälistä osaamis‑, kieli‑ ja maakuvastrategiaa sekä kustannustehokkaana väylänä osaajien houkuttelemiseksi Suomeen.
– OAJ:n ehdottama ja tarpeellinen opettajarekisteri ei myöskään edennyt vieläkään kehysriihessä. Rekisteri on erittäin tärkeä opetuksen laadun, kelpoisten opettajien ja opettajien määrän varmistamiseksi ottaen huomioon esimerkiksi väestökehityksenkin aiheuttamat haasteet, Murto sanoo.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Henri SalonenErityisasiantuntija, viestintäpalvelutOAJPuh:+358 503206932henri.salonen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OAJ: Tampereen ammattikorkeakoululle toinen lakkovaroitus22.4.2026 13:33:07 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 22.4. toisen Tampereen ammattikorkeakoulua (TAMK) koskevan lakkovaroituksen torstaille 7.5.2026. Tänään ammattikorkeakoulujen lakot näkyivät LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan ja Lahden kampuksilla.
Lakko tänään LAB-ammattikorkeakoulussa22.4.2026 05:30:00 EEST | Kutsu
LAB-ammattikorkeakoulun historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään 22.4. Lahdessa ja Lappeenrannassa. Lakkotapahtuma järjestetään molemmilla kampuksilla noin klo 11–12.
OAJ:ltä lakkovaroitus Oulun ammattikorkeakoululle21.4.2026 13:36:27 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään 21.4. Oulun ammattikorkeakoulua (OAMK) koskevan lakkovaroituksen keskiviikolle 6.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
Lakko tänään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) kampuksilla21.4.2026 08:43:14 EEST | Kutsu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) historian ensimmäinen lakko toteutuu tänään neljässä kaupungissa. Lakkotapahtuma järjestetään Mikkelin kampuksella klo 11.30–12.30.
OAJ:ltä toinen lakkovaroitus Jyväskylän ammattikorkeakoululle20.4.2026 13:31:01 EEST | Tiedote
OAJ on antanut tänään 20.4. toisen Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen tiistaille 5.5.2026. Työriita koskee ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta, johon työnantajapuoli Sivista on esittänyt rajuja heikennyksiä.
