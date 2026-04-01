Työturvallisuuskeskus ry

Kutsu medialle: Turvallinen työpäivä on johtamiskysymys – kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaari 28.4.2026

22.4.2026 15:42:03 EEST | Työturvallisuuskeskus ry | Kutsu

Miten työturvallisuutta johdetaan onnistuneesti? Työturvallisuuskeskuksen järjestämässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa kuullaan, miten työpaikoilla on johtamisen keinoin saavutettu merkittäviä parannuksia työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa. 

Seminaari järjestetään Helsingin Epicenterissä, ja siihen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Aika: 28.4.2026 klo 12.00–14.30
Paikka: Epicenter, Mikonkatu 9, Helsinki ja verkko

Seminaarin teema, työturvallisuuden johtaminen turvallisen työpäivän takaajana, on ajankohtainen. Työpaikoilla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä ei ole vähentynyt viime vuonna, mikä korostaa tarvetta kehittää työturvallisuutta järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Johtamisella on tässä keskeinen rooli.

Tilaisuudessa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jakaa työympäristötyön erityisansiomitalin ja muita työympäristötyön tunnustuksia. Tunnustukset nostavat esiin henkilöitä, työyhteisöjä ja organisaatioita, jotka ovat saaneet aikaan vaikuttavia parannuksia työturvallisuudessa.

Seminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä siitä, miten työturvallisuutta johdetaan arjessa eri toimialoilla ja mitä konkreettisia tuloksia työpaikoilla on saatu aikaan.

Ohjelma

klo 12.00 Päivän kulku
Maria Teikari, juontaja

klo 12.05 Avaussanat
Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Työturvallisuuskeskus

klo 12.15 Ministerin puheenvuoro
Sanni Grahn-Laasonen, sosiaaliturvaministeri

klo 12.25 Työympäristötyön erityisansiomitalin ja muiden työympäristötyön tunnustusten jakaminen

klo 12.40 Työympäristötyön erityisansiomitalin saajan puheenvuoro 

klo 13.00 Työväkivallan hallinta osana työturvallisuuden johtamista
Kirsi Rintala, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialue

klo 13.30 Työturvallisuuden johtaminen työsuojeluvalvonnan näkökulmasta
Markku Rautio, osastopäällikkö, Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto

klo 13.50 Työturvallisuuden johtaminen HSY:llä
Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

klo 14.15 Tilaisuuden päätössanat
Maria Teikari, juontaja 

    Työturvallisuuskeskus edistää työturvallisuutta työpaikoilla ja tukee työsuojelun yhteistoimintaa. Tarjoamme työpaikoille koulutusta, tietoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpidämme työsuojeluhenkilörekisteriä. Työmarkkinakeskusjärjestöt hallinnoivat Työturvallisuuskeskusta.

