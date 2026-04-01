Kutsu medialle: Turvallinen työpäivä on johtamiskysymys – kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaari 28.4.2026

Seminaari järjestetään Helsingin Epicenterissä, ja siihen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Aika: 28.4.2026 klo 12.00–14.30

Paikka: Epicenter, Mikonkatu 9, Helsinki ja verkko

Seminaarin teema, työturvallisuuden johtaminen turvallisen työpäivän takaajana, on ajankohtainen. Työpaikoilla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä ei ole vähentynyt viime vuonna, mikä korostaa tarvetta kehittää työturvallisuutta järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Johtamisella on tässä keskeinen rooli.

Tilaisuudessa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen jakaa työympäristötyön erityisansiomitalin ja muita työympäristötyön tunnustuksia. Tunnustukset nostavat esiin henkilöitä, työyhteisöjä ja organisaatioita, jotka ovat saaneet aikaan vaikuttavia parannuksia työturvallisuudessa.

Seminaarissa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja käytännön esimerkkejä siitä, miten työturvallisuutta johdetaan arjessa eri toimialoilla ja mitä konkreettisia tuloksia työpaikoilla on saatu aikaan.

Ohjelma

klo 12.00 Päivän kulku

Maria Teikari, juontaja

klo 12.05 Avaussanat

Timo Koskinen, toimitusjohtaja, Työturvallisuuskeskus

klo 12.15 Ministerin puheenvuoro

Sanni Grahn-Laasonen, sosiaaliturvaministeri

klo 12.25 Työympäristötyön erityisansiomitalin ja muiden työympäristötyön tunnustusten jakaminen

klo 12.40 Työympäristötyön erityisansiomitalin saajan puheenvuoro

klo 13.00 Työväkivallan hallinta osana työturvallisuuden johtamista

Kirsi Rintala, toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, Pohjois-Savon hyvinvointialue

klo 13.30 Työturvallisuuden johtaminen työsuojeluvalvonnan näkökulmasta

Markku Rautio, osastopäällikkö, Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosasto



klo 13.50 Työturvallisuuden johtaminen HSY:llä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

klo 14.15 Tilaisuuden päätössanat

Maria Teikari, juontaja

Lue lisää seminaarista

Ilmoittautumiset ja lisätiedot