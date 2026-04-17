Ville Niinistö: Fossiilienergian kriisi ratkeaa vain fossiilisten käytön alasajon vauhdittamisella ja kestävien vaihtoehtojen edistämisellä

- EU-komissio näkee aivan oikein, että energiakriisissäkin on edistettävä niitä ratkaisuja, joiden avulla vältämme vastaavat kriisit jatkossa. Sähköistäminen sekä uusiutuvien ja puhtaiden energiaratkaisujen edistäminen vähentää fossiilien kysyntää myös lyhyellä aikavälillä ja esimerkiksi kaasu- ja öljylämmityksen vaihtaminen lämpöpumppuihin auttaa kulutttajia hintojen painamisessa alas pikaisesti, Niinistö korostaa.

Silti EU-komission suunnitelmat ovat laastareita akuuttiin kriisiin, eivätkä riittävän kokonaisvaltainen vastaus energiamurroksen välttämättömäksi ja nopeaksi kiihdyttämiseksi.

- EU-komission paketissa on paljon hyviä elementtejä, mutta myös ilmiselviä puutteita. Vihreiden mielestä on myös esitettävä ratkaisuja siihen, mistä rahat eniten hinnannoususta kärsivien kuluttajien, yritysten ja maatalouden auttamiseen tulevat. Energiayhtiöiden kriisin varjolla käärimien perusteettomien voittojen verottamista varten on valmisteltava windfall-vero, jotta hinnannoususta hyötyvät fossiilienergian yhtiöiden ansiottomat voitot voidaan ohjata niille, jotka kriisistä kärsivät koviten, Niinistö sanoo.

- Energiakriisi osoittaa jälleen, että EU:n on toimittava nopeammin katkaistakseen riippuvuutemme öljystä ja kaasusta. Fossiilienergian kriiseiltä vältytään tulevaisuudessa vain fossiilisten käytön lopettamisella. Energiankäytön vähentäminen ja tehostaminen on tähän yksi askel, minkä takia on esimerkiksi lisättävä ja helpotettava investoinnein ja kohtuullisin lippuhinnoin voimakkaasti joukkoliikenteen käyttöä. Komissiolta tarvitaan rohkeutta esittää kunnollinen strategia, jossa on sitovat tavoitteet fossiilienergiasta luopumiselle ja riittävä rahoitus jäsenmaiden tukemiselle siirtymässä, Niinistö sanoo.