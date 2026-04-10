Maailma kylässä -festarin ohjelma täydentyy runsaalla kattauksella työpajoja, lastenohjelmaa, puheita, musiikkia ja näytteilleasettajia
23.4.2026 09:05:00 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Kestävän kehityksen ilmaisfestivaali, Maailma kylässä, järjestetään 16.–17.5. Helsingin Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla. Ohjelmassa on tuttuun tapaan musiikkia, puheita, näytteilleasettajia ja lastenohjelmaa. Tänä vuonna festivaalilla panostetaan vaikuttavaan puheohjelmaan sekä aikuisten työpajoihin, joissa rakennetaan parempaa maailmaa. Festivaalin teemana on Vapaus.
Musiikkilavan ohjelma täydentyy soul-musiikin nousevalla tähdellä, Emilia Sisco Sextetillä. Suomalais-sambialainen laulaja-lauluntekijä yhdistelee taitavasti vanhaa ja uutta soulia luoden vuorotellen seesteisen sekä groovaavan tunnelman.
Puheohjelmasta julkaistaan kolme uutta numeroa. Maailmanpolitiikan keskipisteenä olevan Iranin näkökulmaa tuo iranilainen muotisuunnittelija ja aktivisti Farnaz Abdoli, joka kertoo naisten vastarinnan muodoista, kohtaamastaan vainosta sekä matkastaan maanpakoon. Miten muoti voi toimia ilmaisun, vastarinnan ja identiteetin muotona maassa, jossa hijabin käyttöä valvotaan droonien ja älypuhelinsovellusten avulla?
– Kun he yrittävät vaientaa naiset kontrolloimalla kehojamme, jopa mekosta tulee vastarinnan teko, sanoo Abdoli.
Festivaalin avaavassa keskustelussa Fingon hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja (r) Eva Biaudet ja Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand pohtivat vapautta henkilökohtaisena kokemuksena sekä yhteiskunnallisena ilmiönä. Saturdays Book Clubin ohjelmassa kasvatustieteilijä Maryama Abdi ja filosofian tohtori Idil Hussein miettivät, millaista on kasvaa monikielisenä Suomessa erilaisten odotusten keskellä?
– Nuorissa on tulevaisuus, mutta entä kun nuoret eivät usko tulevaisuuteen? miettii Hussein.
Lastenalueella tanssitaan, musisoidaan ja askarrellaan
Festivaalin Lastenalue LillaLuckan tarjoaa lapsille tanssi- ja musiikkityöpajoja, joissa tutustutaan monikulttuurisiin rytmeihin ja liikkeeseen. Viikonlopun aikana nähdään stand-up-esitys, taikashow ja näytelmä. Luvassa on leijojen askartelua ja kollektiivista taidetta. Ohjelmaa on monella kielellä, kuten suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi, mutta kaikkeen voi osallistua myös ilman kielitaitoa. Kirjastoauto Stoori kurvaa mukaan menoon Narinkkatorille.
Työpaja-alue Luckanissa tarjoaa keskustelua ja toimintaa aikuisille
Luckanissa on tarjolla kestävään kehitykseen liittyviä työpajoja, joissa käsitellään muun muassa arjen valintoja, pohditaan ratkaisuja konfliktitilanteisiin ja tarkastellaan vapautta eri näkökulmista. Työpajoissa pääsee tutustumaan Kontulan kulttuuriostariin, ruotsin kieleen sekä tekemään omia aktivistitarroja. Primitiivisen piirroksen työpajassa voi tehdä ukrainalaista taidetta.
Näytteilleasettajat esittelevät 80 organisaation työtä paremman maailman puolesta
Kansalaisjärjestöihin ja muihin organisaatioihin voi tutustua Mahdollisuuksien torilla Bio Rexissä ja Narinkkatorilla. Kirkon Ulkomaanavun, Euroopan unionin sekä Fingon ja Maailman Kuvalehden ständit löytyvät Mauno Koiviston aukiolta Lasipalatsin aukion kupeesta. Ständeillä voi tutustua organisaatioiden toimintaan, kokeilla VR-laseja sekä pohtia Vapaus-teemaa esimerkiksi kansalaisvapauksien, ihmisoikeuksien ja eläinten oikeuksien kautta. Useilla osastoilla on arvontoja, onnenpyöriä, eettisiä ja ekologisia tuotteita sekä monenlaista muuta innostavaa toimintaa.
Ohjelmassa on lisäksi Funky Amigosin järjestämät terassibileet, Rosebudin Kirjamaailma, runsaasti ohjelmaa Kampin kappelissa sekä Fiesta Latina ja Afro Sundays -iltaklubit.
Verkkosivuilta tarkemmat tiedot
Kuuntele festariartisteja
Jaa fiilikset ja seuraa meitä #MaailmaKylässä #Vapaus
Lisätiedot, median akkreditoinnit, haastattelupyynnöt ja kuvat
Media voi akkreditoitua festivaalille sähköpostilla festivaalin viestintäpäällikölle viimeistään keskiviikkona 13.5. Akkreditoituneet saavat mediapassin, jolla pääsee festivaalin verkostoitumistilaan. Erityisesti alueella liikkuville kuvaajille sekä yleisöä ja artisteja haastatteleville toimittajille on suositeltavaa akkreditoitua. Esiintyjiä ja festivaalin järjestäjiä voi haastatella ennen festivaalia tai sen aikana. Media saa hyödyntää vapaasti festivaalin pressikuvia Flickristä sekä festivaalilta otettavia kuvia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nelli KorpiviestintäpäällikköMaailma kylässä -festivaali / Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6698nelli.korpi@fingo.fi
Kuvat
Linkit
Maailma kylässä on vuodesta 1995 alkaen järjestetty kestävän kehityksen festivaali, joka käy keskustelua ajankohtaisista globaaleista aiheista ja herättelee ihmisiä toimimaan kestävämmän maailman puolesta. Kansainvälinen ilmaistapahtuma järjestetään 16.–17.5.2026 Helsingin keskustassa, Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla teemalla Vapaus. Festivaalin arvot ovat monimuotoisuus, innostavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Kirkon Ulkomaanapu ja Maailman Kuvalehti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry
Kehitysyhteistyöstä leikattiin historiallisen paljon viime vuonna – Fingo: ”Haluammeko seurata Donald Trumpin jalanjäljissä kohti epäjärjestyksen aikaa?”10.4.2026 11:11:36 EEST | Tiedote
Suomi on tippumassa pohjoismaisesta viiteryhmästä.
Maailma kylässä -festari tarjoaa vaikuttavan kattauksen puheohjelmaa Vapaus-teemalla, joka on ajankohtaisempi kuin koskaan1.4.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Maailma kylässä -festivaalin puheohjelmassa nostetaan esille lukuisia vapautta haastavia konflikteja maailmassa sekä vapauden puolesta taistelevia ihmisiä. Pääpuhujina nähdään muun muassa Walden Bello, Joelle Taylor, Teivo Teivainen, Joseph White Eyes, Michelle Mwelesa ja Freddy Lim. Puheohjelma järjestetään Helsingin Lasipalatsikorttelin Bio Rexissä 16.–17.5.2026.
Kansainväliset rytmit ja ajankohtaiset keskustelut valtaavat Helsingin keskustan11.3.2026 08:45:00 EET | Tiedote
Toukokuun puolivälissä 16.–17.5. järjestettävän Maailma kylässä -festivaalin Musiikkilavalla nähdään muun muassa Yona, Mutaveijarit, ranskalais-kolumbialainen Ëda Diaz, Jarmo Saari Republic, Aizhan Sultan sekä Vodou Fusion. Helsingin Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla järjestettävän ilmaisfestivaalin teemana on Vapaus, joka näkyy vahvasti festivaalin työpaja- ja puheohjelmassa. Tapahtuman järjestää Fingo.
Hiljaisuuskin on kannanotto ja sitä kaikuu Suomen johdon vastaus Afganistanin naisiin kohdistuvan sorron syvenemiseen7.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2021 valtaan palannut Taleban hallinto on erityisesti pyrkinyt tuhoaman naisien ja tyttöjen oikeuksia. Olisi voinut kuvitella, ettei tilanne voisi enää pahentua. Kunnes näin kävi. Suomi ei voi seurata sukupuoleen perustuvaa apartheid-järjestelmää hiljaisena sivustakatsojana.
Suomen tulee tuomita Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin6.3.2026 11:07:47 EET | Tiedote
Fingon mukaan EU:n ja Suomen päättäjien tulee tuomita Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin kansainvälisen oikeuden rikkomuksena, kuten on tehty Venäjän hyökkäyssodan kohdalla Ukrainassa. Samaan aikaan on tuettava iranilaisia, jotka elävät nyt autoritaarisen hallinnon ja ulkovaltojen pommien ristipaineessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme