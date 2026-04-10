Maailma kylässä -festarin ohjelma täydentyy runsaalla kattauksella työpajoja, lastenohjelmaa, puheita, musiikkia ja näytteilleasettajia

Musiikkilavan ohjelma täydentyy soul-musiikin nousevalla tähdellä, Emilia Sisco Sextetillä. Suomalais-sambialainen laulaja-lauluntekijä yhdistelee taitavasti vanhaa ja uutta soulia luoden vuorotellen seesteisen sekä groovaavan tunnelman.

Puheohjelmasta julkaistaan kolme uutta numeroa. Maailmanpolitiikan keskipisteenä olevan Iranin näkökulmaa tuo iranilainen muotisuunnittelija ja aktivisti Farnaz Abdoli, joka kertoo naisten vastarinnan muodoista, kohtaamastaan vainosta sekä matkastaan maanpakoon. Miten muoti voi toimia ilmaisun, vastarinnan ja identiteetin muotona maassa, jossa hijabin käyttöä valvotaan droonien ja älypuhelinsovellusten avulla?

– Kun he yrittävät vaientaa naiset kontrolloimalla kehojamme, jopa mekosta tulee vastarinnan teko, sanoo Abdoli.

Festivaalin avaavassa keskustelussa Fingon hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja (r) Eva Biaudet ja Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand pohtivat vapautta henkilökohtaisena kokemuksena sekä yhteiskunnallisena ilmiönä. Saturdays Book Clubin ohjelmassa kasvatustieteilijä Maryama Abdi ja filosofian tohtori Idil Hussein miettivät, millaista on kasvaa monikielisenä Suomessa erilaisten odotusten keskellä?

– Nuorissa on tulevaisuus, mutta entä kun nuoret eivät usko tulevaisuuteen? miettii Hussein.

Lastenalueella tanssitaan, musisoidaan ja askarrellaan

Festivaalin Lastenalue LillaLuckan tarjoaa lapsille tanssi- ja musiikkityöpajoja, joissa tutustutaan monikulttuurisiin rytmeihin ja liikkeeseen. Viikonlopun aikana nähdään stand-up-esitys, taikashow ja näytelmä. Luvassa on leijojen askartelua ja kollektiivista taidetta. Ohjelmaa on monella kielellä, kuten suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjaksi, mutta kaikkeen voi osallistua myös ilman kielitaitoa. Kirjastoauto Stoori kurvaa mukaan menoon Narinkkatorille.

Työpaja-alue Luckanissa tarjoaa keskustelua ja toimintaa aikuisille

Luckanissa on tarjolla kestävään kehitykseen liittyviä työpajoja, joissa käsitellään muun muassa arjen valintoja, pohditaan ratkaisuja konfliktitilanteisiin ja tarkastellaan vapautta eri näkökulmista. Työpajoissa pääsee tutustumaan Kontulan kulttuuriostariin, ruotsin kieleen sekä tekemään omia aktivistitarroja. Primitiivisen piirroksen työpajassa voi tehdä ukrainalaista taidetta.

Näytteilleasettajat esittelevät 80 organisaation työtä paremman maailman puolesta

Kansalaisjärjestöihin ja muihin organisaatioihin voi tutustua Mahdollisuuksien torilla Bio Rexissä ja Narinkkatorilla. Kirkon Ulkomaanavun, Euroopan unionin sekä Fingon ja Maailman Kuvalehden ständit löytyvät Mauno Koiviston aukiolta Lasipalatsin aukion kupeesta. Ständeillä voi tutustua organisaatioiden toimintaan, kokeilla VR-laseja sekä pohtia Vapaus-teemaa esimerkiksi kansalaisvapauksien, ihmisoikeuksien ja eläinten oikeuksien kautta. Useilla osastoilla on arvontoja, onnenpyöriä, eettisiä ja ekologisia tuotteita sekä monenlaista muuta innostavaa toimintaa.

Ohjelmassa on lisäksi Funky Amigosin järjestämät terassibileet, Rosebudin Kirjamaailma, runsaasti ohjelmaa Kampin kappelissa sekä Fiesta Latina ja Afro Sundays -iltaklubit.

Media voi akkreditoitua festivaalille sähköpostilla festivaalin viestintäpäällikölle viimeistään keskiviikkona 13.5. Akkreditoituneet saavat mediapassin, jolla pääsee festivaalin verkostoitumistilaan. Erityisesti alueella liikkuville kuvaajille sekä yleisöä ja artisteja haastatteleville toimittajille on suositeltavaa akkreditoitua. Esiintyjiä ja festivaalin järjestäjiä voi haastatella ennen festivaalia tai sen aikana. Media saa hyödyntää vapaasti festivaalin pressikuvia Flickristä sekä festivaalilta otettavia kuvia.