Päivä paloasemalla -tapahtuma järjestetään 9.5.: Kaskisten paloasema panostaa vahvasti tapahtumaan

– Pelastustoimi tekee paljon yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Kun ihmiset pääsevät tapaamaan meitä rennossa ilmapiirissä, se luo luottamusta myös haastavampiin tilanteisiin, sanoo paloesimies Tommy Perjus.

Kävijöillä on mahdollisuus tavata palokunnan, poliisin ja ensihoidon henkilöstöä sekä tutustua pelastusajoneuvoihin ja -varusteisiin. Mukana ovat myös Kaskisten kaupungin liikuntaneuvonta sekä Kaskistenseudun meripelastusyhdistys.

– Yleisö pääsee kokeilemaan esimerkiksi palonsammutusta ja tekemään yksinkertaisia ensiapuharjoituksia. Kerromme myös, miten tulipaloja ehkäistään ja miten onnettomuuspaikalla toimitaan oikein.

Jotain kaikenikäisille

Kaskisten Päivä paloasemalla -tapahtuma on suunnattu kaikenikäisille. Perjus toivottaa myös lähiseudun vierailijat tervetulleiksi. Kristiinankaupungin ja Närpiön asemat eivät järjestä tänä vuonna omaa ohjelmaa.

– Kaskisissa on ollut jo jonkin aikaa vaikea saada rekrytoitua uusia sopimuspalokuntalaisia. Haluamme tuoda näkyvyyttä työlle, jota teemme yhdessä sopimuspalokuntalaisten kanssa, ja lisätä kiinnostusta tulla mukaan toimintaan.

Perjus haluaa myös näyttää, että pelastustoimi perustuu edelleen paikallisuuteen ja siihen, että paikalliset haluavat auttaa yhteisöään.

– Päivä paloasemalla on matalan kynnyksen tapahtuma, joka mahdollistaa tutustumisen meihin ja siihen, mitä teemme. Toivon, että mahdollisimman moni tarttuu tilaisuuteen ja että vierailijat oppivat jotain uutta.

Useat asemat osallistuvat

Päivä paloasemalla -tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2012 lähtien, ja se on suosittu etenkin lapsiperheiden keskuudessa. Vuosittain mukana on noin 350 paloasemaa eri puolilta maata.



Pohjanmaalla ohjelmaa järjestetään seuraavissa paikoissa:



Bergön paloasema klo 11–14

Bosundin paloasema klo 10–14

Vetokannaksen paloasema klo 10–14

Helsingbyn paloasema klo 10–14

Kaskisten paloasema klo 10–15

Laihian paloasema klo 10–14

Vähänkyrön paloasema klo 10–14

Maalahden paloasema klo 10–13

Maksamaan paloasema klo 10–14

Munsalan paloasema klo 10–14

Sepänkylän-Bölen paloasema klo 10–14

Vaasan VPK:n paloasema Vaskiluodossa klo 10–14