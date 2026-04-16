Suomen, Viron ja Latvian pilottitilat etsivät yhdessä ratkaisuja parempaan tuottavuuteen uudistavan viljelyn keinoin
23.4.2026 12:54:25 EEST | ProAgria | Tiedote
Maaperän kasvukunto ja kestävän ravinnehallinnan haasteet eivät tunne valtioiden rajoja. Juuri käynnistynyt ReGen AGRI -hanke tuo yhteen Suomen, Viron ja Latvian viljelijät sekä asiantuntijat ratkomaan maatalouden kestävyyskysymyksiä. Toiminnan ytimessä on tiivis kansainvälinen tiedon- ja kokemuksenvaihto. Mukana pilottitiloina on 6 maatilaa Varsinais-Suomesta.
Uudistavan viljelyn menetelmiä testataan vuosina 2026–2029 aidoissa olosuhteissa kolmessa eri maassa 21 pilottitilalla. Suomesta mukaan on valittu kuusi pilottitilaa Varsinais-Suomen alueelta: Heikki Huhtanen (Loimaa), Mauri Kurppa (Loimaa), Aki Laaksonen (Mynämäki), Sulo Metsomäki (Loimaa), Pasi ja Miika Riuttaskorpi (Loimaa) ja Jaakko Tammelin (Merimasku).
”Pilottitilojen koelohkoilla kokeillaan erilaisia toimenpiteitä, joiden vaikutuksia seurataan tarkasti näytteiden ja asiantuntijahavaintojen avulla. Esimerkkitapauksista saadaan arvokasta oppia siitä mikä toimii, mikä ei ja mihin oman tilan resurssit kannattaa kohdistaa.” hankevetäjä Anna Okkonen ProAgria Länsi-Suomesta kertoo.
Verkostoituminen vauhdittaa oppimista
ReGen AGRI -hankkeen kantava voima on rajat ylittävä yhteistyö. Suomalaiset, virolaiset ja latvialaiset pilottiviljelijät sekä asiantuntijat jakavat havaintojaan ja kokemuksiaan aktiivisesti toisilleen esimerkiksi hankkeen yhteisten opintomatkojen aikana. Tämä mahdollistaa tehokkaan oppimisen: eri maiden parhaat käytännöt ja koetulokset kootaan hankkeessa käytännönläheisiksi esimerkkitapauksiksi (case studies) ja ohjeiksi, jotka hyödyttävät kaikkia alueen viljelijöitä. ”Kyseessä ei ole siis vain joukko erillisiä peltokokeita, vaan aktiivinen oppimisverkosto”, sanoo MTK-Varsinais-Suomen hankevetäjä Satu Paananen.
Hanke tarjoaa kaikille viljelijöille mahdollisuuden päästä osaksi tätä tietotaitoa avoimien peltopäivien, seminaarien ja työpajojen kautta.
Suomessa hanketta toteuttavat ProAgria Länsi-Suomi ja MTK-Varsinais-Suomi. Mukana ovat myös Viron maatalous- ja kauppakamari, Northern Roots sekä Latvian viljelijäparlamentti.
ReGen AGRI -hanketta tukee Euroopan unionin INTERREG Central Baltic -ohjelma.
Yhteyshenkilöt
Anna OkkonenHankevetäjäProAgria Länsi-SuomiPuh:043 825 0583Puh:043 825 0583anna.okkonen@proagria.fi
Satu PaananenHankepäällikköMTK-Varsinais-SuomiPuh:0400 541 334Puh:0400 541 334satu.paananen@mtk.fi
Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 600 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.
