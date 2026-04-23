Taimonrannan alueen katu- ja puistosuunnitelmien laatiminen on alkanut
24.4.2026 00:00:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupunki on aloittanut katu‑ ja puistosuunnitelmien laatimisen Taimonrannan alueelle. Ennen suunnitelmia julkaistaan idealuonnokset, joista kerätään palautetta.
Suunnittelu määrittelee alueen katujen ja puistojen tarkemmat ratkaisut asemakaavan pohjalta. Suunnitteluratkaisut perustuvat Naantalin kaupunginvaltuuston 9.12.2024 hyväksymään Taimonrannan asemakaavamuutokseen ja -laajennukseen (Ak-366).
Suunnitelman laatii konsulttiyhtiö FCG Rakennettu Ympäristö Oy. Suunnittelualueena on Taimonrannan alueen mukaiset kadut, puistot, aukiot ja venesatama-alue. Aluerajaus saattaa vielä muuttua suunnittelun edetessä.
Ennen suunnitelmien virallista nähtävilläoloa kaupunki julkaisee ensimmäiset idealuonnokset 24.4.2026 klo 8.00 verkkosivuillaan.
Puistosuunnitelmavaihtoehtojen luonnokset
Vaihtoehto 1: Keinut ja musiikki
Taimonrannanpuistoon sijoittuu jättiläiskeinujen alue. Keinut ovat veistoksellisia ja muodostavat toiminnallisuuden ohella taideaiheen puistoon. Leikkialueen teemana on musiikki: alueelle sijoitetaan ulkosoittimia ja kyseessä on musiikkileikkipaikka.
Puistossa kulkee pyöräilyreitin lisäksi kapeampia ulkoilureittejä. Yksi reiteistä sijoittuu vapaasti istutettujen kirsikkapuiden lomaan ja toinen hulevesiaiheen rinnalle. Reittien varrella on penkkejä, ja puistoalueella on myös niittyosuuksia.
Korsipuistoon sijoittuu istuskelualue monilajisine perennaistutuksineen sekä pieni kuntoilupiste, esimerkiksi tasapainoilurata.
Korsipuiston eteläosaan sijoittuu matonpesupaikka kuivaustelineineen sekä puuistutuksin rajatut pysäköintialueet. Taimonrannan alueella pysäköintipaikkoja on lisäksi Taimonrannanaukion pohjoispuolella, siirtolapuutarhan yhteydessä sekä alueen koillisosassa lähellä korttelikeräyspistettä.
Ranta-alueelle sijoittuu puinen laituri sekä betonikivetty oleskelualue penkkeineen ja kettinkiaidanteineen. Ponttonilaitureista osa on uusia ja osa uudelleen sijoitettuja. Uuden ponttonilaiturin yhteyteen varataan septitankin tyhjennyspaikka.
Taimonrannanaukiolle sijoittuu vesipiste ja veneidenpesupaikka sekä veneluiska. Aukiolle varataan tila kioskille ja istuskeluun korotetun istutusaltaan reunalla. Esteetön uimalaituri sijoittuu Taimonrannanaukion luoteispuolelle uimarannan alueelle.
Vaihtoehto 2: Veden äärellä
Taimonrannanpuistoon sijoittuvien hulevesialtaiden yhteyteen muodostuu kolme oleskelupaikkaa. Kahdessa näistä on veteen ulottuva laituri- tai oleskelutasorakenne. Hulevesiaiheiden yhteyteen istutetaan kosteikkokasvillisuutta.
Puistoalueelle sijoittuu beach volley -kenttä, jonka yhteydessä on pienet katsomorakenteet. Rakenteet voivat toimia myös nuorten kohtaamispaikkana. Aidattu leikkialue ei ole perinteinen leikkipaikka, vaan sinne sijoitetaan jokin erityinen leikkiväline sekä esimerkiksi maatrampoliineista toteutettu reitti.
Korsipuistoon muodostuu säännöllisen muotoinen kukkivien pikkupuiden alue (esim. kirsikka), jossa on kivituhka- tai kivipinnoite. Puiden alle sijoitetaan puutarhakeinuja ja penkkejä.
Korsipuiston eteläosaan sijoittuu matonpesupaikka kuivaustelineineen sekä puu- ja pensasistutuksin rajatut pysäköintialueet. Pysäköintipaikkoja on lisäksi Taimonrannanaukion pohjoispuolella, siirtolapuutarhan yhteydessä sekä alueen koillisosassa lähellä korttelikeräyspistettä.
Puisen laiturialueen taustalla on korotettuja istutusalueita, joiden yhteyteen sijoitetaan penkkejä. Kahden istuskelualueen yhteydessä on pergola, ja kaarevien istutusalueiden reunoilla voi istua.
Myös tässä vaihtoehdossa ponttonilaitureista osa on uusia ja osa uudelleen sijoitettuja. Uuden pontto-nilaiturin yhteyteen varataan septitankin tyhjennyspaikka. Taimonrannanaukiolle sijoittuu vesipiste, veneidenpesupaikka ja veneluiska sekä tilavaraus kioskille. Esteetön uimalaituri sijoittuu Taimonran-nanaukion luoteispuolelle uimarannan alueelle.
Julkaistuista idealuonnoksista kerätään palautetta
Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan myös kysely, jossa asukkaita pyydetään antamaan palautetta idealuonnoksista. Kysely on avoinna 7.5. klo 15.00 saakka.
Kyselyn jälkeen suunnitelmia tarkastellaan ja täsmennetään edelleen. Saatua palautetta pyritään hyödyntämään suunnittelussa mahdollisuuksien ja suunnittelun reunaehtojen puitteissa.
Kun suunnitelmat valmistuvat, ne asetetaan virallisesti nähtäville verkkosivuille ja kaupungintalolle. Nähtäville asettaminen pyritään toteuttamaan kesän 2026 jälkeen.
Nähtävilläolosta kuulutetaan Naantalin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla ja suunnittelualueen kiinteistöille lähetetään nähtävilläolosta tieto myös Suomi.fi-viestillä tai kirjeellä.
Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen laaditaan tarkemmat rakennussuunnitelmat, joissa määritellään yksityiskohtaiset tekniset ratkaisut.
Yhteyshenkilöt
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunki
Tavoitettavissa 23.4. klo 13 saakka.
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
