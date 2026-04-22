Kasvu Open

Pk-yritykset Lapissa osoittavat kasvun nälkää - alueelle 79 uutta työpaikkaa

22.4.2026 14:37:05 EEST | Kasvu Open | Tiedote

Jaa

Kasvu Openin Kasvupolku®-sparrausohjelmaan on valittu kuusi yritystä Lapista. Yritykset toimivat konkreettisena näyttönä suomalaisten pk-yritysten kasvupotentiaalista ja -halusta. Kasvu Open tarjoaa tänä vuonna maksutonta asiantuntija-apua sadoille kasvuhakuisille yrityksille eri sparrausohjelmissa.

Lapin Kasvupolku-yritysten suurimmat sparraustarpeet liittyvät johtamiseen, kasvun rahoitukseen ja osaamiseen.
Kasvupolulla on mukana laaja yrityskattaus Lapista: yritykset toimivat eri toimialoilla ja ovat eri kasvuvaiheissa. Yritysvalinnat tehnyt tuomaristo valitsi mukaan yrityksiä, jotka sanoittavat kasvuhalunsa ääneen ja tunnistavat kasvusuunnitelmansa pullonkaulat.

Mukaan valittujen Lapissa toimivien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 11 miljoonaa euroa, jonka yritykset aikovat kasvattaa yhteensä 54 miljoonaan euroon kolmen vuoden aikana. Yrityksissä työskentelee yhteensä noin 90 henkilöä. Suunnitellun kasvun tekemiseen yritykset tarvitsevat yli 79 uutta työntekijää Lappiin.

KASVUPOLULLE VALITUT YRITYKSET LAPISTA

  • Arctic Wellness, Rovaniemi

  • Tomerin, Rovaniemi

  • Arctic Career, Rovaniemi

  • Glass Resort, Rovaniemi

Näiden lisäksi kaksi yritystä ei halunnut nimeä julkisuuteen.

KASVUPOLKU: UUSI SUUNTA KASVULLE

Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Kasvun lisäksi tarjolla on kunniaa, sillä Kasvupolulle osallistuneiden joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026.

NÄKYMIÄ PK-YRITYSTEN KASVUSTA LÄPIVALAISEE SUOMALAISEN PK-YRITYSKENTÄN

Lisää tietoa yritysten kasvukyvystä ja -tavoitteista saat Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisusta 3.6.2026. Tilaa julkaisu sähköpostiin, ja sukellat ensimmäisten joukossa suomalaisen kasvun ytimeen. Julkaisusta selviää muun muassa:

  • Rahoitus ei enää ole suurin kasvun pullonkaula – mikä on?

  • Onko pk-yritysten kasvuhakuisuus murroksessa?

  • Miten kasvun resepti on muuttunut?

LISÄTIEDOT

Malla Karhunen
Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co

Avainsanat

kasvu openlappisparrauskasvuyritykset

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta.  Lue lisää

Kasvu Open

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
