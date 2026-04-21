Vuosi eduskuntavaaleihin – Keskusta jalkautuu Helsinkiin pe 24.4.
22.4.2026 16:16:18 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Eduskuntavaaleihin on enää vajaa vuosi. Keskustan kansanedustajat jalkautuvat Helsingin keskustaan perjantaina 24.4.
Keskustan kansanedustajat ovat tavattavissa Helsingin keskustaan perjantaina 24.4. klo 16.00 alkaen. Tarjolla on keskustalaista ruisleipää 500 henkilölle.
Kansanedustajat ovat tavoitettavissa seuraavissa paikoissa:
- Paasikivenaukiolla ovat mukana Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, varapuheenjohtaja Markus Lohi, kansanedustajat Jouni Ovaska ja Olga Oinas-Panuma.
- Rautatieasemalla ovat tavattavissa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sekä kansanedustajat Mikko Polvinen, Hanna Räsänen ja Eerikki Viljanen.
- Kolmen sepän patsaalla kansalaisia ovat tapaamassa puolueen varapuheenjohtaja Tuomas Kettunen sekä kansanedustajat Eeva Kalli ja Markku Siponen.
Yhteyshenkilöt
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Antti Kaikkonen: Liikenteen ja maatalouden kustannuskriisiin tarvitaan ripeät ratkaisut21.4.2026 08:27:23 EEST | Tiedote
Kansainvälisen tilanteen kiristyminen ja Iranin sodan vaikutukset ovat nostaneet nopeasti polttoaineiden ja lannoitteiden hintoja. Kustannuspaine osuu nyt kovimmin kuljetusalaan ja maatalouteen.
Kaikkonen: Hallituksen kaavailemat vanhustenhoivan lisäleikkaukset ovat väärä tie18.4.2026 13:52:09 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvostelee hallituksen kaavailemia sosiaalihuollon säästöjä, jotka kohdistuvat ikääntyneiden palveluihin ja asiakasmaksuihin.
Keskustan puoluesihteeri Siika-aho myönteisestä puoluebarometrista: muutoshalu väreilee ilmassa16.4.2026 14:09:51 EEST | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho iloitsee tuoreimmasta puoluebarometrista, jonka mukaan peräti 45 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti Keskustaan. Puolueen saamat hyvät arviot eivät tule yllätyksenä puoluesihteerille.
Keskusta: Perhehoidosta ratkaisu vanhuspalveluiden kriisiin15.4.2026 12:34:54 EEST | Tiedote
Arvokas ikääntyminen on jokaisen oikeus. Vanhuspalveluiden nykytila ei kestä enää uusia leikkauksia. Hallituksen tähänastiset säästöt ovat jo heikentäneet iäkkäiden arkea ja hoivan saatavuutta eri puolilla maata.
Eläkekatto saa kansalta vahvan tuen – kaksi kolmesta suomalaisesta kannattaa8.4.2026 14:58:54 EEST | Tiedote
Verianin tekemän mielipidekyselyn mukaan eläkkeille asetettava katto saa selkeän kannatuksen. Kyselyn mukaan lähes kaksi kolmesta vastaajasta kannattaa eläkekaton käyttöönottoa.
