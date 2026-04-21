Suomen Keskusta r.p.

Vuosi eduskuntavaaleihin – Keskusta jalkautuu Helsinkiin pe 24.4.

22.4.2026 16:16:18 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Jaa

Eduskuntavaaleihin on enää vajaa vuosi. Keskustan kansanedustajat jalkautuvat Helsingin keskustaan perjantaina 24.4.

Keskustan kansanedustajat ovat tavattavissa Helsingin keskustaan perjantaina 24.4. klo 16.00 alkaen. Tarjolla on keskustalaista ruisleipää 500 henkilölle. 

Kansanedustajat ovat tavoitettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Paasikivenaukiolla ovat mukana Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, varapuheenjohtaja Markus Lohi, kansanedustajat Jouni Ovaska ja Olga Oinas-Panuma.
  • Rautatieasemalla ovat tavattavissa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sekä kansanedustajat Mikko Polvinen, Hanna Räsänen ja Eerikki Viljanen.
  • Kolmen sepän patsaalla kansalaisia ovat tapaamassa puolueen varapuheenjohtaja Tuomas Kettunen sekä kansanedustajat Eeva Kalli ja Markku Siponen.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
