Pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaalla osoittavat kasvun nälkää - alueelle 162 uutta työpaikkaa
22.4.2026 14:48:39 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Kasvu Openin Kasvupolku®-sparrausohjelmaan on valittu yhdeksän yritystä Pohjois-Pohjanmaalta. Yritykset toimivat konkreettisena näyttönä suomalaisten pk-yritysten kasvupotentiaalista ja -halusta. Kasvu Open tarjoaa tänä vuonna maksutonta asiantuntija-apua sadoille kasvuhakuisille yrityksille eri sparrausohjelmissa.
Kasvupolulla on mukana laaja yrityskattaus Pohjois-Pohjanmaalta: yritykset toimivat eri toimialoilla ja ovat eri kasvuvaiheissa. Yritysvalinnat tehnyt tuomaristo valitsi mukaan yrityksiä, jotka sanoittavat kasvuhalunsa ääneen ja tunnistavat kasvusuunnitelmansa pullonkaulat.
Mukaan valittujen Pohjois-Pohjanmaalla toimivien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 18 miljoonaa euroa, jonka yritykset aikovat kasvattaa yhteensä 36 miljoonaan euroon kolmen vuoden aikana. Yrityksissä työskentelee yhteensä noin 112 henkilöä. Suunnitellun kasvun tekemiseen yritykset tarvitsevat yli 162 uutta työntekijää Pohjois-Pohjanmaalle.
KASVUPOLULLE VALITUT YRITYKSET POHJOIS-POHJANMAALTA
HeKeyTech, Oulu
OH Operations, Oulu
Oulun Yrityskalusto, Oulu
Pahkamaa Talousjohto & Consulting, Pyhäjoki
PRRolls, Pyhäjoki
Raahen Terästuote, Raahe
Sebitti, Oulu
ViherRakennus, Oulu
Vihiluodon Maininki, Kempele
KASVUPOLKU: UUSI SUUNTA KASVULLE
Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Kasvun lisäksi tarjolla on kunniaa, sillä Kasvupolulle osallistuneiden joukosta valitaan Vuoden kasvuyritys Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026.
NÄKYMIÄ PK-YRITYSTEN KASVUSTA LÄPIVALAISEE SUOMALAISEN PK-YRITYSKENTÄN
Lisää tietoa yritysten kasvukyvystä ja -tavoitteista saat Näkymiä pk-yritysten kasvusta -julkaisusta 3.6.2026. Tilaa julkaisu sähköpostiin, ja sukellat ensimmäisten joukossa suomalaisen kasvun ytimeen. Julkaisusta selviää muun muassa:
Rahoitus ei enää ole suurin kasvun pullonkaula – mikä on?
Onko pk-yritysten kasvuhakuisuus murroksessa?
Miten kasvun resepti on muuttunut?
LISÄTIEDOT
Malla Karhunen
Kasvu Open
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenMarkkinointi ja viestintäPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
180 kasvun nälkäistä yritystä ottaa seuraavan askeleen Kasvupolku-sparrauksessa22.4.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Kasvupolku®-sparrausohjelmaan valitut yritykset toimivat konkreettisena näyttönä suomalaisten pk-yritysten kasvupotentiaalista ja -halusta. Kasvu Open tarjoaa tänä vuonna maksutonta asiantuntija-apua sadoille kasvuhakuisille yrityksille eri sparrausohjelmissa.
Seed Village – Scaling growth through RDI accelerators21.4.2026 07:39:08 EEST | Tiedote
Seed Village is an RDI-driven accelerator for growth hungry companies, created by Kasvu Open and Jyväskylä Business Development Services. In 2026, we are launching two accelerators focused on the themes of hydrogen and human performance. Both accelerators are now open for applications.
Putting Finland on the Map: Meet the SUPERFINNS 202625.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
The SUPERFINNS® program pushes companies beyond Finland’s borders with next-level sparring for funding and global growth. Nordea and the partner jury are scouting for companies with global scalability and validated market demand.
Kasvu Openin kumppaniverkosto vahvistaa pk-yritysten kasvun edellytyksiä5.2.2026 11:57:17 EET | Tiedote
Kasvu Openin ja sen laajan kumppaniverkoston yhteinen missio suomalaisten pk-yritysten kasvun tukemiseksi jatkuu vahvana. Suuri osa pitkäaikaisista kumppaneista jatkaa verkostossa myös vuonna 2026 – kumppanuudet takaavat sparrausohjelmien laadun ja jatkuvuuden.
Sparrauksesta kumppaniksi – Dashboa mukaan sparraamaan tulevaisuuden menestystarinoita5.2.2026 11:53:01 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto saa vahvistusta digitaalisen markkinoinnin ja datan asiantuntijoilta, kun Dashboa liittyy kumppaniksi. Dashboan tarina on erityinen: yritys on aiemmin hakenut vauhtia omalle kasvulleen Kasvupolku®-sparrauksesta sekä kansainvälistymiseen tähtäävästä SUPERFINNS®-ohjelmasta.
