Hausjärven Hikiän ja Inkoon välille suunnitellun voimajohdon reittivalinta valmistui
22.4.2026 15:17:35 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on ympäristövaikutusten arvioinnin pohjalta tehnyt reittivalinnan Hausjärven Hikiän ja Inkoon välille suunnitellulle voimajohdolle. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeesta saatiin runsaasti palautetta, joka on huomioitu reittivalintaa tehdessä. Voimajohtoyhteys on merkittävä hanke Suomen sähköjärjestelmälle ja mahdollistaa alueen tulevien tuotanto- ja kulutusinvestointien liittämisen kantaverkkoon.
Fingrid suunnittelee uuden 2x400 kilovoltin voimajohtoyhteyden rakentamista Hausjärven Hikiän ja Inkoossa sijaitsevien sähköasemien välille. Kaikkiaan kahdeksan kunnan alueelle suunniteltu voimajohtoyhteys on koko Suomen kannalta merkittävä hanke. Sillä varmistetaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta ja mahdollistetaan uusiutuvan energian siirtäminen eteläisen Suomen kulutuskohteisiin. Yhteys mahdollistaa myös alueen tulevien tuotanto- ja kulutusinvestointien sekä kolmannen Viroon suunnitellun rajasiirtoyhteyden liittämisen kantaverkkoon. Hanke on merkittävä vahvistus sähkönsiirron varmistamiseksi tulevaisuudessa jo meneillään olevien kantaverkkoon tehtävien investointien lisäksi.
Hikiän ja Inkoon välille suunniteltu voimajohtoyhteys kulkisi Hausjärven, Riihimäen, Hyvinkään, Nurmijärven, Vihdin, Siuntion, Lohjan ja Inkoon kuntien alueella.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aikana tarkasteltuihin voimajohtoreitteihin tehtiin muutoksia ja lisäyksiä ihmisille ja luontoarvoille aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston (aiemmin Uudenmaan ELY-keskus) perusteltu päätelmä ympäristövaikutuksista saatiin maaliskuussa 2026. YVA-viranomaisen päätelmän jälkeen Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevän johtoreitin YVA-menettelyn aikana tuotetun ympäristötiedon ja vuorovaikutuksessa saadun palautteen perusteella.
Reittivalinnassa huomioitiin vaikutukset luontoon, maisemaan ja asutukseen
Hikiän ja Passanmäen välisten päävaihtoehtojen välillä valittiin läntinen vaihtoehto. Valinnassa korostuivat vaikutukset maisemaan, asumiseen, kaavoitukseen ja elinkeinoihin. Osuuden pohjoisosaan sijoittuu myös teknisiä alavaihtoehtoja, joista Rämpsänkulma-Usmin välillä valittiin itäinen vaihtoehto. Valinnassa korostuivat vaikutukset maankäyttöön, linnustoon sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kytäjä-Vanhamyllyn alueella valittiin teknisistä alavaihtoehdoista asutusta kiertävä, pelloilla joenvarteen sijoittuva reitti.
Passanmäestä Siuntion Kopulan asemalle uusi voimajohto sijoittuu suurelta osin nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sen eteläpuolelle. Voimajohtoreitti erkanee nykyisestä voimajohdosta neljässä kohdassa asutuksen vuoksi.
Kopulan asemalta Inkoon sähköasemalle saakka tarkasteltiin kahta päävaihtoehtoa ja toteutettavaksi valittiin läntinen vaihtoehto. Reitti sijoittuu pääosin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle, kiertäen Lohjan kautta. Täysin uutta maastokäytävää on hyvin vähän. Valinnassa korostuivat vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöihin ja maisemaan sekä maankäyttöön.
Uuden voimajohdon sijoittumiseen voi kokonaisuudessaan tutustua kartalla, joka löytyy liitteenä.
Hankkeen jatkosuunnittelu etenee maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään tarkempi johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Alueen maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu 2030-luvun alkuun.
Lisätietoja:
Tiina Seppänen, vanhempi asiantuntija, YVA ja ympäristöasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5164
Pasi Saari, vanhempi asiantuntija, johtoreitit, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Hanke Fingridin verkkosivuilla: www.fingrid.fi/hikia-inkoo
Lue lisää julkaisijalta Fingrid Oyj
Fingrid ottaa käyttöön dynaamisen kuormitettavuuden kantaverkossa21.4.2026 11:04:06 EEST | Tiedote
Fingrid ottaa huhtikuussa käyttöön 400 kV voimajohdoillaan dynaamisen kuormitettavuuden tehostaakseen kantaverkon käyttöä. Fingrid on ensimmäisiä kantaverkkoyhtiöitä, joka ottaa dynaamisen kuormitettavuuden käyttöön tässä laajuudessa. Tekniikka mahdollistaa voimajohtojen siirtokapasiteetin määrittämisen todellisten sääolosuhteiden perusteella ja samalla nykyisten voimajohtojen hyödyntämisen entistä tehokkaammin.
Fingrid on valinnut reitin kantaverkon voimajohdolle Sipoon Anttilasta Vantaan Länsisalmeen20.4.2026 16:03:58 EEST | Tiedote
Fingrid on valinnut reitin Sipoon Anttilan ja Vantaan Länsisalmen väliselle voimajohdolle. Johtoreittivalinta perustuu ympäristövaikutusten arviointiin ja sen yhteydessä saatuun palautteeseen. Hanke on tärkeä osa tulevaisuuden puhdasta sähköjärjestelmää ja mahdollistaa osaltaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista.
Uudistunut Verkkokiikari-karttapalvelu tarjoaa tietoa kantaverkon liittymismahdollisuuksista14.4.2026 13:54:30 EEST | Tiedote
Kantaverkon liittymismahdollisuuksia esittelevä Verkkokiikari-karttapalvelu on uudistunut. Verkkokiikari tarjoaa nyt tietoa sähkön tuotannon ja kulutuksen liittymismahdollisuuksien ohella myös sähkövarastojen vapaista aluekohtaisista kapasiteeteista sekä aluekohtaisista rajoitteista. Ajantasainen, yhtenäinen tieto kantaverkon liittymismahdollisuuksista tukee eri osapuolien suunnittelutyötä sekä verkon ennakoivaa kehitystä.
Kuukausitason (M1) kapasiteettilaskenta käyttöön Pohjoismaissa13.4.2026 14:08:53 EEST | Tiedote
Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett ja Energinet ovat ottaneet 8.4.2026 käyttöön pitkän aikavälin kapasiteetinlaskennan kuukausitasolla (M-1 Long-Term Capacity Calculation). Käyttöönoton myötä Flow-based -menetelmällä lasketut siirtokapasiteetit julkaistaan edellisen kuukauden loppupuolella seuraavalle kuukaudelle eli toukokuulle kapasiteetit julkaistaan huhtikuun lopulla.
Webinaari pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmän julkisen kuulemisen tuloksista10.4.2026 09:51:06 EEST | Tiedote
Elering ja Fingrid kutsuvat markkinaosapuolet yhteiseen webinaariin, jossa esitellään viimeisimmän julkisen kuulemisen tulokset koskien pitkän aikavälin siirtokapasiteetin jakamista koskevaa yhteistä osittamismenetelmää (FCA GL, artikla 16) sekä siihen ehdotettuja muutoksia. Webinaarissa käsitellään myös FI–EE FTR-sopimusten enimmäismäärien ehdotettuja muutoksia. Webinaarissa kantaverkkoyhtiöt esittelevät ehdotuksen taustat ja perustelut, yhteenvedon markkinaosapuolilta saadusta palautteesta sekä lopullisen muutosesityksen, joka on toimitettu regulaattoreille. Webinaarin ajankohta: 21.4.2026 klo 13.00–14.00 (EET) Linkki webinaariin. Webinaari pidetään englanniksi. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja: Marina Nordström, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh 030 3954 284 Airi Noor, Elering AS Fingridin sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi Kuuleminen muutoksesta pitkän aikavälin siirtokapasiteetin osittamismenetelmään FI–EE-rajalla (26.1.2026) [fingrid.fi] Linkki kuulemiseen E
