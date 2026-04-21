Hausjärven Hikiän ja Inkoon välille suunnitellun voimajohdon reittivalinta valmistui

Fingrid suunnittelee uuden 2x400 kilovoltin voimajohtoyhteyden rakentamista Hausjärven Hikiän ja Inkoossa sijaitsevien sähköasemien välille. Kaikkiaan kahdeksan kunnan alueelle suunniteltu voimajohtoyhteys on koko Suomen kannalta merkittävä hanke. Sillä varmistetaan kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta ja mahdollistetaan uusiutuvan energian siirtäminen eteläisen Suomen kulutuskohteisiin. Yhteys mahdollistaa myös alueen tulevien tuotanto- ja kulutusinvestointien sekä kolmannen Viroon suunnitellun rajasiirtoyhteyden liittämisen kantaverkkoon. Hanke on merkittävä vahvistus sähkönsiirron varmistamiseksi tulevaisuudessa jo meneillään olevien kantaverkkoon tehtävien investointien lisäksi.



Hikiän ja Inkoon välille suunniteltu voimajohtoyhteys kulkisi Hausjärven, Riihimäen, Hyvinkään, Nurmijärven, Vihdin, Siuntion, Lohjan ja Inkoon kuntien alueella.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) aikana tarkasteltuihin voimajohtoreitteihin tehtiin muutoksia ja lisäyksiä ihmisille ja luontoarvoille aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston (aiemmin Uudenmaan ELY-keskus) perusteltu päätelmä ympäristövaikutuksista saatiin maaliskuussa 2026. YVA-viranomaisen päätelmän jälkeen Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun etenevän johtoreitin YVA-menettelyn aikana tuotetun ympäristötiedon ja vuorovaikutuksessa saadun palautteen perusteella.



Reittivalinnassa huomioitiin vaikutukset luontoon, maisemaan ja asutukseen

Hikiän ja Passanmäen välisten päävaihtoehtojen välillä valittiin läntinen vaihtoehto. Valinnassa korostuivat vaikutukset maisemaan, asumiseen, kaavoitukseen ja elinkeinoihin. Osuuden pohjoisosaan sijoittuu myös teknisiä alavaihtoehtoja, joista Rämpsänkulma-Usmin välillä valittiin itäinen vaihtoehto. Valinnassa korostuivat vaikutukset maankäyttöön, linnustoon sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kytäjä-Vanhamyllyn alueella valittiin teknisistä alavaihtoehdoista asutusta kiertävä, pelloilla joenvarteen sijoittuva reitti.

Passanmäestä Siuntion Kopulan asemalle uusi voimajohto sijoittuu suurelta osin nykyisen 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle, sen eteläpuolelle. Voimajohtoreitti erkanee nykyisestä voimajohdosta neljässä kohdassa asutuksen vuoksi.

Kopulan asemalta Inkoon sähköasemalle saakka tarkasteltiin kahta päävaihtoehtoa ja toteutettavaksi valittiin läntinen vaihtoehto. Reitti sijoittuu pääosin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle, kiertäen Lohjan kautta. Täysin uutta maastokäytävää on hyvin vähän. Valinnassa korostuivat vaikutukset luontoon, kulttuuriympäristöihin ja maisemaan sekä maankäyttöön.

Uuden voimajohdon sijoittumiseen voi kokonaisuudessaan tutustua kartalla, joka löytyy liitteenä.

Hankkeen jatkosuunnittelu etenee maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään tarkempi johtoreitti ja voimajohtopylväiden sijainnit. Alueen maanomistajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu 2030-luvun alkuun.

Tiina Seppänen, vanhempi asiantuntija, YVA ja ympäristöasiat, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5164

Pasi Saari, vanhempi asiantuntija, johtoreitit, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5178

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

