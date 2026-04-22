Aluehallitukselle esitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden yt-neuvottelujen tuloksen hyväksymistä
22.4.2026 15:24:59 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Pirkanmaan hyvinvointialueella. Neuvotteluilla ei tavoiteltu henkilöstövähennyksiä. Maanantaina 27.4. kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyisi neuvottelutuloksen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan uudelleenjärjestelyitä sekä tuotannollisia ja taloudellisia perusteita koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin 17.2.2026. Neuvottelut päättyivät erimielisinä.
Neuvottelujen alussa arvioitiin, että neuvottelut koskisivat 2900 työntekijää. Määrä laski neuvotteluiden kuluessa arviolta 1355 työntekijään.
Muutoksia työaikoihin, nimikkeisiin, tehtäviin ja työssäkäyntialueisiin
Työaikoja, nimikkeitä, työtehtäviä ja työssäkäyntialueita koskevista muutoksista on neuvoteltu useissa eri sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nimikkeiden ja tehtäväkuvien muutosten taustalla on esimerkiksi asiakastietojärjestelmän tuomat muutokset, palveluverkon uudistus tai tarve laajentaa palvelua koko hyvinvointialueelle.
Työnantaja on tavoitellut neuvotteluilla muun muassa työntekijämäärän tasaamista, jotta työntekijöiden määrä vastaa palvelujen kysyntää sote-asemilla sekä Hatanpään suun perushoidon kuvantamisen siirtämistä sairaalapalveluiden kuvantamiskeskuksen vastuulle.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa on neuvoteltu muun muassa työn suorituspaikkojen, asiakaspalvelun edellyttämien työaikojen ja työssäkäyntialueiden muutoksista. Ikäihmisten palveluissa on neuvoteltu esimerkiksi varahenkilöstön mahdollisesta uudelleenorganisoinnista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä.
Suunnitellut muutokset on tarkoitus toteuttaa kevään ja syksyn aikana.
Muutokset voivat johtaa henkilöstövähennyksiin vain siinä tapauksessa, että työntekijä kieltäytyy palvelussuhteensa olennaisten ehtojen muutoksesta. Neuvottelujen perusteella tällainen työsopimuksen irtisanomisperuste kohdistuu ennakoitua pienempään henkilöstömäärään. Määrä voi edelleen pienentyä toimeenpanon edetessä.
Aluehallituksen esityslista 27.4.2026 verkossa
Yhteyshenkilöt
Torppa-Saarinen EevaPalvelulinjajohtaja, avopalvelutPuh:050 516 4018eeva.torppa-saarinen@pirha.fi
Tuimala AijaHR-johtajaPuh:040 8696494aija.tuimala@pirha.fi
