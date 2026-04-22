Vt 12 Lahden kehätiellä Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 4.-7. toukokuuta kolmeksi yöksi kello 18.00–06.00 – käyttöön otetaan varareitti

23.4.2026 08:59:25 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Lahden kehätiellä sijaitsevat Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan kolmeksi yöksi tunneleiden määräaikaistarkastusta varten.

Kartta esittää Liipolan ja Patomäen tunnelien varareitin.
Liipolan ja Patomäen tunneleiden varareitti Lahden kehätiellä vt 12:lla.

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus sulkee valtatie 12 Lahden kehätien tilapäisesti Liipolan ja Patomäen tunneleiden kohdalla tunneleiden määräaikaistarkastusta varten. Liikenne ohjataan kuvassa olevalle tunneleiden varareitille. Tunnelit suljetaan molemmista liikennesuunnista.

Tunneleiden määräaikaistarkastuksen suorittaa Väylävirasto. 

Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan seuraavasti:
•    ma 4.5.2026 sulku alkaa kello 18:00 ja päättyy ti 5.5. kello 06:00
•    ti 5.5.2026 sulku alkaa kello 18:00 ja päättyy ke 6.5. kello 06:00 
•    ke 6.5.2026 sulku alkaa kello 18:00 ja päättyy to 7.5. kello 06:00.

Tunnelit avataan liikenteelle heti määräaikaistarkastuksen päätyttyä.

Työnaikaisesta liikennejärjestelystä vastaa Terranor Oy.

Lisätietoja:

Terranor Oy, Aatu Eskola, aatu.eskola@terranor.fi p. 040 190 9568

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Nuorten työttömyys kasvanut kokonaistyöttömyyttä enemmän22.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli maaliskuun lopussa 32 918 työtöntä työnhakijaa. Maakunnittain työttömänä oli Etelä-Karjalassa 7 895 henkilöä, Kymenlaaksossa 10 508 ja Päijät-Hämeessä 14 515 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuna Etelä-Karjalassa 741, Kymenlaaksossa 911 ja Päijät-Hämeen maakunnassa 1 137 henkilöä. Työttömyysaste Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella oli 15 %. Etelä-Karjalassa työttömyysaste oli 14,2 %, Kymenlaaksossa 14,9 % ja Päijät-Hämeessä 15,6 %. Uusia avoimia työpaikkoja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella ilmoitettiin maaliskuun aikana 1 876 kappaletta. Nuorten työttömyys kasvoi suhteellisesti enemmän kuin kokonaistyöttömyys kaikissa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueen maakunnissa.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye