Vt 12 Lahden kehätiellä Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 4.-7. toukokuuta kolmeksi yöksi kello 18.00–06.00 – käyttöön otetaan varareitti
23.4.2026 08:59:25 EEST | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lahden kehätiellä sijaitsevat Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan kolmeksi yöksi tunneleiden määräaikaistarkastusta varten.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus sulkee valtatie 12 Lahden kehätien tilapäisesti Liipolan ja Patomäen tunneleiden kohdalla tunneleiden määräaikaistarkastusta varten. Liikenne ohjataan kuvassa olevalle tunneleiden varareitille. Tunnelit suljetaan molemmista liikennesuunnista.
Tunneleiden määräaikaistarkastuksen suorittaa Väylävirasto.
Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan seuraavasti:
• ma 4.5.2026 sulku alkaa kello 18:00 ja päättyy ti 5.5. kello 06:00
• ti 5.5.2026 sulku alkaa kello 18:00 ja päättyy ke 6.5. kello 06:00
• ke 6.5.2026 sulku alkaa kello 18:00 ja päättyy to 7.5. kello 06:00.
Tunnelit avataan liikenteelle heti määräaikaistarkastuksen päätyttyä.
Työnaikaisesta liikennejärjestelystä vastaa Terranor Oy.
Lisätietoja:
Terranor Oy, Aatu Eskola, aatu.eskola@terranor.fi p. 040 190 9568
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Nuorten työttömyys kasvanut kokonaistyöttömyyttä enemmän22.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli maaliskuun lopussa 32 918 työtöntä työnhakijaa. Maakunnittain työttömänä oli Etelä-Karjalassa 7 895 henkilöä, Kymenlaaksossa 10 508 ja Päijät-Hämeessä 14 515 henkilöä. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuna Etelä-Karjalassa 741, Kymenlaaksossa 911 ja Päijät-Hämeen maakunnassa 1 137 henkilöä. Työttömyysaste Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella oli 15 %. Etelä-Karjalassa työttömyysaste oli 14,2 %, Kymenlaaksossa 14,9 % ja Päijät-Hämeessä 15,6 %. Uusia avoimia työpaikkoja Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueella ilmoitettiin maaliskuun aikana 1 876 kappaletta. Nuorten työttömyys kasvoi suhteellisesti enemmän kuin kokonaistyöttömyys kaikissa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusalueen maakunnissa.
AI-tunnistusta ja vesistöjen kunnostusta - Etelä-Karjalaan, Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen lähes 1,8 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta21.4.2026 15:21:07 EEST | Tiedote
Vuoden 2026 tammi-maaliskuussa 35 eri yritystä ja 28 kehittämishanketta sai EU:n maaseuturahoitusta Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Leader-ryhmien kautta. Yritysten investointeihin ja kehittämistoimiin suunnattiin yhteensä yli 560 000 euroa ja kehittämishankkeisiin 1,2 miljoonaa euroa.
Siltaremontteja alkamassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa17.4.2026 09:41:00 EEST | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus korjaa siltoja Haminassa, Kotkassa, Kouvolassa, Parikkalassa ja Taipalsaarella. Sopimukset kahdesta siltaurakasta allekirjoitettiin viikolla 16.
Vt 12 Lahden Kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. – 30.4.2026 klo 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi – käyttöön varareitti17.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan 26. – 30.4.2026 kello 21.00–06.00 välisiksi ajoiksi tunneleiden pesujen ja huoltotöiden takia.
Elinvoimakeskus aloittaa Keltin sillan korjaustyöt Kouvolassa2.4.2026 09:04:56 EEST | Tiedote
Viikolla 15 alkavat korjaustyöt kestävät elokuun loppuun asti, ja ne aiheuttavat haittaa liikenteelle. Sillalle asetetaan painorajoitus erikoiskuljetuksille viikoilla 20-23.
