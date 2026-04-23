Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026: Osakemarkkinoiden heilunta painoi sijoitustuotot lievästi negatiivisiksi
23.4.2026 09:01:28 EEST | Eläkevakuutusyhtiö Veritas | Tiedote
Työeläkeyhtiö Veritaksessa vakuutettujen yritysten ilmoittamat TyEL-palkkasummat kasvoivat tammi-maaliskuussa yli 6 prosenttia edellisvuodesta. Geopoliittinen epävarmuus painoi sijoitustuotot negatiivisiksi vuosineljänneksen lopussa.
”Veritas on kasvanut viime vuosina vahvasti. Samalla olemme panostaneet asiakaspalvelun kehittämiseen ja ottaneet muun muassa ensimmäiset askeleet tekoälyn hyödyntämisessä. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla onnistuimme lyhentämään eläkehakemusten käsittelyaikoja 25 prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”, Veritaksen toimitusjohtaja Elina Fogelholm kertoo.
Talous on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin toisella kaudella siirtynyt nopeiden käänteiden ja epävarmuuden aikaan.
”Epävarmuus vaikuttaa helposti kuluttajien luottamukseen, vaikka Iranin sodasta johtuva öljyn hinnan nousun vaikutus jäisi väliaikaiseksi eikä realisoituisi suomalaiselle kuluttajalle esimerkiksi korkojen nousun kautta.”
Kriisi vahvistanee investointeja puolustusteollisuuden ja energiainfrastruktuuriin koko Euroopassa, mikä tukee myös suomalaisten yritysten näkymiä ja työllisyyden kehitystä.
”Suomen talouden kasvu riippuu yksityisten yritysten kasvusta ja investoinneista. Yritysten toimintaedellytyksiä tukee ennakoitava ja riittävän yksinkertainen sääntely-ympäristö, joka kannustaa riskinottoon ja palkitsee onnistumisesta.”
Sijoitusten tuotto painui aavistuksen pakkaselle
Veritaksen sijoitusten tuotto oli -0,3 (-0,2) prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Korkosijoitukset tuottivat -0,4 (-0,3) prosenttia, osakesijoitukset -0,7 (-0,6) prosenttia, kiinteistöt -0,2 (0,8) prosenttia ja muut sijoitukset 1,9 (0,5) prosenttia.
”Tämä vuosi alkoi ryminällä ja sijoitusten tuotto painui pakkaselle. Pelko Iranin kriisin eskaloitumisesta vei listattujen osakkeiden tuoton negatiiviseksi vuosineljänneksen vaihteessa. Sijoitusvuosi on kuitenkin vasta aluillaan ja paljon ehtii vielä tapahtua”, sanoo Veritaksen sijoitusjohtaja Laura Wickström.
Wickströmin mukaan sijoittajat ovat saaneet tottua volatiliteettiin eli markkinoiden heiluntaan Trumpin toisella kaudella.
”Vuoden alkua ovat sävyttäneet geopoliittinen epävarmuus ja energian hinnan nousu. Jos sota Lähi-idässä pitkittyy tai eskaloituu, sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia talouskasvuun ja markkinoille.”
Huhtikuussa osakemarkkinat ovat jo suurimmaksi osaksi palautuneet Iranin sodan aiheuttamasta shokista ja Veritaksen sijoitusten tuotto on kivunnut selvästi plussan puolelle. Yksi nopeimmin toipuneista pörsseistä on ollut Helsingin pörssi, joka on tuottanut paremmin kuin Euroopan pörssit keskimäärin.
”Tuloskausi on lähtenyt käyntiin ja talouskasvu näyttää edelleen vakaalta erityisesti Yhdysvalloissa. Energian hinnan nousu on heikentänyt erityisesti Euroopan talouskasvuodotuksia. Myös korkojen nousu on todennäköisempää Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa erityisesti kuluttajien luottamukseen, joka on valmiiksi heikolla tasolla.”
Yrittäjien eläkejärjestelmää uudistetaan
Yrittäjien eläkejärjestelmän uudistuksesta on päästy sopuun. Järjestelmää uudistetaan siihen suuntaan, että pienyrittäjillä todelliset ansiot muodostavat perustan eläkemaksulle. Laskennallinen työtulo säilyy vaihtoehtona, mutta sen tulisi olla vähintään puolet todellisesta ansiotulosta.
Fogelholm pitää uudistusta oikeansuuntaisena.
”Pienyrittäjien kannalta tärkein asia saatiin ratkaistua, sillä uudistus helpottaa heidän tilannettaan. Uuden mallin logiikka on myös yrittäjän näkökulmasta kohtuullisen helppo ymmärtää.”
Uudistus astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2028, koska uusi malli vaatii lainsäädäntömuutoksia ja kehitystyötä.
”Vanha lainsäädäntö on voimassa siihen asti, joten nyt on tärkeä varmistaa, ettei väliajasta muodostu kovin haastavaa.”
Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Elina FogelholmToimitusjohtajaPuh:+358 (0)10 550 1600elina.fogelholm@veritas.fi
Laura WickströmSijoitusjohtajaPuh:+358 (0)44 209 7498laura.wickstrom@veritas.fi
Veritas delårsöversikt 1.1–31.3.2026: Turbulensen på aktiemarknaden ledde till svagt negativ avkastning23.4.2026 09:02:02 EEST | Pressmeddelande
ArPL-lönesummorna i de företag som arbetspensionsbolaget Veritas försäkrar växte under januari–mars med över 6 procent jämfört med året innan. Den geopolitiska osäkerheten gjorde att placeringsintäkterna blev negativa i slutet av kvartalet.
