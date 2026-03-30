Akava: hallitus epäonnistuu sairauspoissaolojen puolittamisessa
22.4.2026 21:32:34 EEST | Akava ry | Tiedote
Akava on pettynyt siihen, että hallitus ei tehnyt päätöstä psykososiaalisen kuormituksen asetuksen säätämisestä. Se olisi vähentänyt mielenterveysperusteisia kustannuksia ja edistänyt työllisyyttä. Hallituksen kehysriihessään päättämät työllisyys- ja kasvutoimet jäivät Akavan mielestä kovin pieniksi.
– Olemme Akavassa pettyneitä, että hallitus ei tarttunut viimeisessä kehysriihessään mahdollisuuteen parantaa työssä jaksamista ja vähentää mielenterveyssyistä johtuvia kustannuksia. Hallitusohjelman tavoitteena on puolittaa uupumuksesta ja työpahoinvoinnista johtuvat sairauspoissaolot tulevien viiden vuoden aikana ja selkeyttää psykososiaalista kuormitusta koskevaa sääntelyä. Hallitus kuitenkin jättää tämän asian ratkaisemisen perinnöksi seuraavalle hallitukselle, painottaa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Sen sijaan, että hallitus olisi tarttunut asiantuntija- ja esihenkilötyön haasteisiin sääntelyllä, se on tyytynyt hankkeisiin, ohjeisiin ja oppaisiin. Työnantajapuolen neliraajajarrutus on ohjannut hallituksen toimia. Sairauspoissaolojen vähentäminen hyvällä sääntelyllä on veronmaksajalle kustannustehokas tapa vahvistaa julkista taloutta, Löfgren huomauttaa.
– Työhyvinvointitoimien ohella tärkeimmät odotuksemme riihen suhteen liittyivät kasvua ja työllisyyttä edistäviin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksiin. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnan pitkäjänteisyyttä tulee vahvistaa, ja olisi ollut järkevää ohjata T&K-rahoituksen kohdentamatonta osuutta erityisesti niille. Yritykset käyttävät T&K-menoistaan tutkimukseen vähemmän kuin neljänneksen, mikä ei ole riittävä taso uusien kaupallistettavien innovaatioiden kannalta. Pelivaraa muihinkin kasvutoimiin olisi saatu, jos hallitus olisi perunut ensi vuodeksi päätetyn yhteisöveron alennuksen tai puuttunut yritystukiin, Löfgren toteaa.
– On kestämätöntä, että sote-järjestöjen valtionosuuksiin ja valtionhallintoon tehtiin jälleen heikennyksiä. Tämän vuoksi on syytä kysyä, vähenevätkö lakisääteiset tehtävät vai vain työntekijät. Huolenamme on, että edessä on kovia henkilöstövähennyksiä. Asioiden käsittelyajat pidentyvät ja laatu uhkaa heiketä. Pidämme Akavassa kuitenkin hyvänä, että uusia sopeutuksia ei kohdennettu korkeakoulutukseen tai tutkimukseen, Löfgren sanoo.
– Mielestämme oli myönteistä, että kotitalousvähennystä korotettiin, olkoonkin että tämä tehtiin määräaikaisena. Se edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä ehkäisee harmaata taloutta. Oli myös hyvä, että kehysriihessä tehtiin panostuksia, joilla pyritään edistämään korjausrakentamista korjausavustuksin, Löfgren jatkaa.
– Kehysriihessä päätettiin myös yrittäjäeläkkeiden kehittämisestä tavalla, joka kasvattaa valtion rahoitusosuutta. Ratkaisu ei ole perusteltu valtiontalouden näkökulmasta. Eläkepolitiikan pitäisi perustua vastuullisiin ja pitkäjänteisiin ratkaisuihin eikä hallituskausittain vaihtuviin tempoileviin päätöksiin, Löfgren sanoo.
Maria LöfgrenpuheenjohtajaPuh:+358405682798maria.lofgren@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
Lue lisää julkaisijalta Akava ry
Akavan opiskelijat vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan: vahvistetaan nuorten uskoa koulutukseen, osaamisen ja tulevaisuuteen30.3.2026 08:59:57 EEST | Tiedote
Akavan opiskelijoiden keskeisenä eduskuntavaalitavoitteena on, että nuorten ja opiskelijoiden uskoa koulutukseen ja osaamiseen sekä työelämään vahvistetaan. Akavan opiskelijat esittää lukuisia ratkaisuehdotuksia, jotka lisäävät opiskelijoiden ja nuorten uskoa työelämään ja jotka tukevat työelämään siirtymistä.
Akava: Verotuksen kireää progressiota kevennettävä kasvun edistämiseksi17.3.2026 08:16:31 EET | Tiedote
Ansiotuloverotuksen kireän progression keventäminen on kasvutoimi, jolla voidaan lisätä talouden aktiivisuutta, edistää inhimillisen pääoman kasvua ja kasvattaa osaamisen tuottamaa arvonlisää yhteiskunnassa. Kevyempi verotus voi lisätä talouden aktiivisuutta ja verotuloja jo muutamien vuosien aikajänteellä, toteaa tuore tutkimus ”Verotuksen rajoilla – Näkökulmia Suomen korkeisiin rajaveroihin”. Akava kannattaa sitä, että ylempiä rajaveroasteita lasketaan lisää.
Akava: Akava vaatii eduskuntavaalitavoitteissaan merkittävää lisäystä osaamis- ja koulutuspanostuksiin5.3.2026 09:15:06 EET | Tiedote
Akavan tuoreiden eduskuntavaalitavoitteiden pääviesti on ”Ilman osaamista Suomi pysähtyy”. Akava painottaa osaamis- ja koulutustason merkitystä talouskasvun ja työllisyyden kulmakivenä sekä vaatii toimia työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseksi. Akava kannustaa päättäjiä sekä äänestäjiä ajattelemaan, miten Suomen menestyminen tulevaisuudessa varmistetaan.
Muistutuskutsu medialle: Ilman osaamista Suomi pysähtyy – Akavan eduskuntavaalitavoitteet ja korkeakoulutettujen työllisyyden tila2.3.2026 12:53:20 EET | Kutsu
Tervetuloa Akavan eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuuteen Ilman osaamista Suomi pysähtyy.
Akava: Akavan liittojen jäsenmäärä laski hienoisesti vuonna 202527.2.2026 13:00:31 EET | Tiedote
Akavan liitoissa oli 619 090 jäsentä vuoden 2026 alussa. Määrä laski hienoisesti edellisvuodesta, yhteensä 4 834:llä eli 0,8 prosenttia. Maksavien jäsenten määrä oli 435 145, missä tuli laskua edellisvuodesta 0,8 prosenttia. Opiskelijajäsenten määrä nousi 0,4 prosenttia eli 510:llä, ja Akavan liitoissa on 127 914 opiskelijajäsentä.
