Aluevaltuusto ja -hallitus kokoontuvat 27.4. – seuraa aluevaltuuston kokousta suorana verkossa
22.4.2026 15:41:46 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 27.4.2026 klo 17 Tampere-talossa. Ennen kokousta pidetään kyselytunti klo 16-17.
Kyselytuntia ja kokousta voi seurata suorana verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalta.
Aluevaltuusto käsittelee seuraavia asioita:
- Tarkastusjohtajan virkavalinta
- IKI2035 kehittämisohjelman raportti 7-12/2025
- Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelman vuosiraportti 2025
- Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma 2026-2029
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2025
- Pirkanmaan hyvinvointialueen hyvinvointikertomus ja - suunnitelmien päivittäminen vuosille 2026-2029
- Hallintosäännön muutokset valmiutta ja varautumista koskevan lakimuutoksen johdosta
- Sisä-Suomen YTA-alueen yhteistyösopimuksen päivittäminen tiettyjen sopimusehtojen osalta
- Sidonnaisuusilmoitusten käsittely
- Hyvinvointialueen aluevaltuutettujen aloitteet 2023-2025 ja jäsenten aloitteet 2025
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Luottamushenkilöiden roolin kasvattaminen ostopalveluhankintojen valmistelussa ja päätöksenteossa
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Avoimuutta päätöksentekoon: kilpailutustulokset aluevaltuustolle ennen hankintapäätöstä
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - In-house- yhtiötoiminnan selvittämiseksi koskien virka-ajan ulkopuolisia kiirevastaanottoja Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirhan ei tule mainostaa Pride-aatetta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Avoimen dialogin hoitomallin käyttöönotto Pirkanmaan hyvinvointialueella
- Aluevaltuutettujen aloitteet
Katso aluevaltuuston kokouksen esityslista verkossa
Aluehallitus maanantaiaamuna
Aluehallituksen kokouksessa 27.4. käsitellään muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen tulosta. Asiasta on julkaistu tänään erillinen tiedote.
Aluehallituksen esityslistalla olevat asiat:
- Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n sääntömuutoksen hyväksyminen
- Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat
- Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset koskien sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäväaluetta
- Henkilökohtaisen avun palvelun hankinta
- Tietojohtamisen suunnitelma 2026-2029
- Oikaisuvaatimus osavuorokautisen kiertävän perhehoidon palkkioita koskevasta päätöksestä
- Liikkeen luovutuksen vastaanottamisen valmistelun käynnistäminen Marjatta-Säätiö sr:n kanssa
- Hankinnan ja liikkeen luovutuksen valmistelun käynnistäminen Kaupin kampuksen ulkoalueiden hoidon osalta
- Asiakkuus- ja laatujaoston esittelijän nimeäminen
- Aluevaltuuston ja valiokuntien talouden toteumat 1-3/2026
- Aluehallituksen ja jaostojen talouden toteumat 1-3/2026
Yhteyshenkilöt
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Kontio MikaKonsernijohtajaPuh:044 4729 923mika.kontio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Hämeenkyrön ja Ikaalisten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat22.4.2026 15:59:53 EEST | Tiedote
Hämeenkyrön sote-aseman ja Ikaalisten lähiaseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla on otettu käyttöön yhteinen hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumero.
Aluehallitukselle esitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden yt-neuvottelujen tuloksen hyväksymistä22.4.2026 15:24:59 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenorganisointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet Pirkanmaan hyvinvointialueella. Neuvotteluilla ei tavoiteltu henkilöstövähennyksiä. Maanantaina 27.4. kokoontuvalle aluehallitukselle esitetään, että se hyväksyisi neuvottelutuloksen.
Hyvinvointialue teki rikosilmoituksen mahdollisesta väärinkäytöksestä21.4.2026 14:31:37 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue on tehnyt rikosilmoituksen aiemmin hyvinvointialueella työskennelleestä työntekijästä, jonka epäillään siirtäneen luvattomasti rahaa tekaistuille toimeentulotukiasiakkaille.
LVV huomautti Pirhaa jatkohoidon ruuhkautumisesta – parissa vuodessa palveluja kehitetty merkittävästi20.4.2026 13:59:58 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on antanut hyvinvointialueelle huomautuksen Tays Päivystys Acutan ruuhkautumisesta ja jatkohoitoon pääsystä perustason vuodeosastoille vuosien 2024 ja 2025 tapahtumien perusteella. Koska hyvinvointialue on ryhtynyt asiassa jo useisiin toimenpiteisiin, se ei saanut asiassa määräyksiä. Osana omia toimenpiteitään hyvinvointialue avaa huhtikuun aikana muun muassa ikäihmisten voimavaralähtöisen kuntoutusosaston.
Jatke Pirkanmaa Oy on valittu Tays Keskussairaalan Hoitajantien pysäköintitalon urakoitsijaksi17.4.2026 15:50:15 EEST | Tiedote
Jatke Pirkanmaa Oy sai korkeimmat pisteet sekä tarjouskilpailun laatuosioista että hintaosiosta. Hankkeen urakkamuotona on kokonaisvastuurakentaminen (KVR-urakka). Rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo kesäkuussa.
