Nämä nuoret edustavat Suomea Saksassa
22.4.2026 16:36:43 EEST | Tekniikan akateemiset - TEK | Tiedote
Tekniikan akateemiset TEKin Kipinä-kilpailun voittajat suuntaavat syksyllä EU:n tiedekisaan.
Nuorten tiedekilpailu Kipinän voiton jakoivat Swara Pandharkar, Sahana Suresh ja Tommy Kroon. He edustavat Suomea EU:n Young Scientists -kilpailussa syyskuussa Saksassa.
Kolmikosta jokainen voitti omalla kilpailutyöllään 1 500 euroa ja paikan EUCYS-kilpailuun. Kipinän finaali käytiin 16.4.2026 Otaniemessä, Espoossa. Kilpailun järjesti Tekniikan akateemiset TEK.
Toiseksi sijoittui projektiryhmä Hossein Zakariaee ja Viktor Immonen (900 euroa). Kolmanneksi tuli Samu Mäkiaho (600 euroa). Loput projektit palkittiin tunnustuspalkinnolla (á 300 euroa). Lisäksi jaettiin TEKin erikoispalkintoja.
Ilmastoetsivät -erikoispalkinnon Italiaan, Climate Detectives Summit -tapahtumaan voitti projektiryhmä Iqra Asif, Anna Litkey ja Migle Bareisyte.
– Haluamme kannustaa nuoria tekniikan ja luonnontieteiden pariin, tutkimaan ja oivaltamaan, sanoo TEKin nuorisoprojektivastaava ja Kipinä-kilpailua järjestävä Tuula Pihlajamaa.
Kipinä-kilpailun finaalissa oli 16 eri projektia, joita oli tehnyt 20 nuorta. Kilpailuun saapui yhteensä 81 projektia.
Swara Pandharkarin, 17, voittajatyön otsikko on ”Exploration of a hydrogel´s mechanical properties for biomedical applications”. Pandharkar opiskelee Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Työn tulokset eivät ole vielä julkisia.
Lue alta lisää kahdesta muusta voittajatyöstä.
Kestävämpiä entsyymejä lääketieteeseen
Sahana Sureshin, 17, voittajatyö kuuluu biologia-kategoriaan ja sen otsikko on ”Comparing thermophilic and mesophilic amylases and how they can be used to improve therapeutic enzyme stability”.
Suresh vertaili kuumista lähteistä löytyvää korkeaa lämpötilaa kestävää entsyymiä ja esimerkiksi syljestä ja haimasta löytyvää kohtalaista lämpötilaa kestävää entsyymiä. Entsyymit vauhdittavat kemiallisia reaktioita. Lämpötila-, suolapitoisuus- ja pH-tasojen vaihtelut voivat haitata entsyymien toimintaa. Suresh tutki kahden entsyymin rakenteellisia ja toiminnallisia eroja, sekä mikä merkitys niiden ominaisuuksilla on entsyymien lääketieteellisessä käytössä ja kestävyydessä.
Suresh opiskelee Ressun lukion IB-linjalla.
Malli laskee ja ennustaa nousulohien määrää
Tommy Kroonin, 18, voittajaprojekti kuuluu ympäristö-kategoriaan ja sen otsikko on ”Tornionjoen nousulohien laskennallinen mallintaminen”.
Kroonin työ liittyy huolestuneeseen julkiseen keskusteluun nousulohien vähentymisestä Pohjanlahden joissa. Kroon loi laskennallisen mallin, jolla voi arvioida Tornionjokeen nousevien lohien vuotuisen määrän ja myös jonkin verran ennustaa sitä. Malli huomioi kalastuksen ja hylkeiden vaikutuksen lohimääriin. Tulosten mukaan hyviä lohivuosia on tulossa, mutta esimerkiksi kalastuskiintiön vaikutus näkyisi vasta noin seitsemän vuoden viiveellä.
Kroon opiskelee Päivölän opistossa, Valkeakosken Tietotien lukiossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuula PihlajamaaNuorisoprojektitTekniikan akateemiset TEKPuh:+358 9 2291 2281tuula.pihlajamaa@tek.fi
Lue lisää julkaisijalta Tekniikan akateemiset - TEK
TEKin viesti hallituksen kehysriiheen: Leikkaussakset, juustohöylät ja moottorisahat on pidettävä irti TKI-rahoituksesta17.4.2026 09:07:00 EEST | Tiedote
Suomen tulevan menestyksen kannalta on välttämätöntä, että hallitus pitää kiinni parlamentaarisesti sovitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien neljän prosentin osuudesta bruttokansantuotteesta. Hallitus kokoontuu kehysriiheen 21.–22.4.
Sand som blir värme, bättre effekt i elmotorer, och teamanda över hela Finland – ITU-teknologipriserna 2026 avgjordes16.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Polar Night Energys sandbatteriteknik, ABB:s reluktansmotor och Sitowises Landskapsteam som verkar på åtta orter vann ITU-teknologipriserna som Teknikens akademiker TEK och Tekniska föreningen i Finland TFiF delar ut.
Sand-based thermal energy storage, ultra-efficient electric motors and nationwide team spirit – the winners of the 2026 ITU Technology Awards have been chosen16.4.2026 09:00:00 EEST | Press release
Polar Night Energy’s sand battery technology, ABB’s motor-drive package and Sitowise’s landscape architecture division that operates in eight locations across Finland have been chosen as the winners of this year’s ITU Technology Awards by Academic Engineers and Architects in Finland TEK and Tekniska Föreningen i Finland TFiF.
Hiekasta lämpöä, tehoa sähkömoottoreihin, tiimihenkeä läpi Suomen – ITU-teknologiapalkinnot 2026 ratkesivat16.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Polar Night Energyn hiekka-akkuteknologia, ABB:n reluktanssimoottoriratkaisu ja Sitowisen kahdeksalla paikkakunnalla toimiva Maisema-tiimi voittivat Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland TFiFin jakamat ITU-teknologiapalkinnot.
Taapero torpedoi tulot – mutta vain naisilta6.3.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Lapsen saanti pudottaa huomattavasti naisten tuloja ja vaikutus kestää pitkään. Isille lapsen saanti taas tuo rahallista hyötyä, kertoo tuore tutkimus. Työpaikoilla ei aina osata optimaalisesti tukea urakehitystä perheellistymisen jälkeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme