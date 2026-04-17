Nämä nuoret edustavat Suomea Saksassa

Nuorten tiedekilpailu Kipinän voiton jakoivat Swara Pandharkar, Sahana Suresh ja Tommy Kroon. He edustavat Suomea EU:n Young Scientists -kilpailussa syyskuussa Saksassa.

Kolmikosta jokainen voitti omalla kilpailutyöllään 1 500 euroa ja paikan EUCYS-kilpailuun. Kipinän finaali käytiin 16.4.2026 Otaniemessä, Espoossa. Kilpailun järjesti Tekniikan akateemiset TEK.

Toiseksi sijoittui projektiryhmä Hossein Zakariaee ja Viktor Immonen (900 euroa). Kolmanneksi tuli Samu Mäkiaho (600 euroa). Loput projektit palkittiin tunnustuspalkinnolla (á 300 euroa). Lisäksi jaettiin TEKin erikoispalkintoja.

Ilmastoetsivät -erikoispalkinnon Italiaan, Climate Detectives Summit -tapahtumaan voitti projektiryhmä Iqra Asif, Anna Litkey ja Migle Bareisyte.

– Haluamme kannustaa nuoria tekniikan ja luonnontieteiden pariin, tutkimaan ja oivaltamaan, sanoo TEKin nuorisoprojektivastaava ja Kipinä-kilpailua järjestävä Tuula Pihlajamaa.

Kipinä-kilpailun finaalissa oli 16 eri projektia, joita oli tehnyt 20 nuorta. Kilpailuun saapui yhteensä 81 projektia.

Swara Pandharkarin, 17, voittajatyön otsikko on ”Exploration of a hydrogel´s mechanical properties for biomedical applications”. Pandharkar opiskelee Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Työn tulokset eivät ole vielä julkisia.

Lue alta lisää kahdesta muusta voittajatyöstä.

Kestävämpiä entsyymejä lääketieteeseen

Sahana Sureshin, 17, voittajatyö kuuluu biologia-kategoriaan ja sen otsikko on ”Comparing thermophilic and mesophilic amylases and how they can be used to improve therapeutic enzyme stability”.

Suresh vertaili kuumista lähteistä löytyvää korkeaa lämpötilaa kestävää entsyymiä ja esimerkiksi syljestä ja haimasta löytyvää kohtalaista lämpötilaa kestävää entsyymiä. Entsyymit vauhdittavat kemiallisia reaktioita. Lämpötila-, suolapitoisuus- ja pH-tasojen vaihtelut voivat haitata entsyymien toimintaa. Suresh tutki kahden entsyymin rakenteellisia ja toiminnallisia eroja, sekä mikä merkitys niiden ominaisuuksilla on entsyymien lääketieteellisessä käytössä ja kestävyydessä.

Suresh opiskelee Ressun lukion IB-linjalla.

Malli laskee ja ennustaa nousulohien määrää

Tommy Kroonin, 18, voittajaprojekti kuuluu ympäristö-kategoriaan ja sen otsikko on ”Tornionjoen nousulohien laskennallinen mallintaminen”.

Kroonin työ liittyy huolestuneeseen julkiseen keskusteluun nousulohien vähentymisestä Pohjanlahden joissa. Kroon loi laskennallisen mallin, jolla voi arvioida Tornionjokeen nousevien lohien vuotuisen määrän ja myös jonkin verran ennustaa sitä. Malli huomioi kalastuksen ja hylkeiden vaikutuksen lohimääriin. Tulosten mukaan hyviä lohivuosia on tulossa, mutta esimerkiksi kalastuskiintiön vaikutus näkyisi vasta noin seitsemän vuoden viiveellä.

Kroon opiskelee Päivölän opistossa, Valkeakosken Tietotien lukiossa.