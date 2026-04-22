Hämeenkyrön ja Ikaalisten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot muuttuvat
22.4.2026 15:59:53 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Hämeenkyrön sote-aseman ja Ikaalisten lähiaseman lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla on otettu käyttöön yhteinen hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumero.
Uusi numero palvelee sekä kiireettömissä että kiireellisissä asioissa. Sen kautta tavoittaa myös diabeteshoitajat, kuulohoitajat ja terveydenhoitajat. Muutos tekee asioinnista aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa, kun yhdessä numerossa voi hoitaa monta asiaa.
Uusi hoidon tarpeen arviointi- ja ajanvarausnumero on 03 311 68130.
Numerossa on kaksi linjaa:
- kiireettömät asiat (myös aikuisten diabetes-, kuulo- ja terveydenhoitajat) ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävät päivät klo 8–15
- kiireelliset asiat ma–pe klo 8–16
Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoitolla. Soittajan tunnistavan ominaisuuden vuoksi takaisinsoiton pystyy aiempaa useammin tekemään omahoitaja tai muu tuttu ammattilainen. Kiireellisten asioiden linjalle on mahdollista jäädä myös jonottamaan.
Myös vastaanottoaikojen peruminen helpottuu. Ajan voi nyt perua digitaalisesti OmaPirha-palvelussa, jos sen alkuun on vähintään 24 tuntia. Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa on otettu käyttöön tekstiviestinumerot, joihin voi perua lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan tekstiviestillä. Uudet tekstiviestinumerot ovat myös puhe- ja kuulovammaisten asiointinumeroita.
Testiviestinumero:
- Hämeenkyrö ja Ikaalinen 040 1295 560 (ei puheluita)
Hämeenkyrön sote-asemalla neuvontanumero (potilastoimisto) 03 311 68131 säilyy ennallaan. Neuvontanumeroon soittamalla voi perua ajan ja tiedustella esimerkiksi sairauteen liittyviä todistuksia. Aikoja neuvontanumerosta ei voi varata.
Vanhoissa numeroissa on syyskuun loppuun saakka tiedote, joka kertoo numeron muuttuneen. Lisäksi kuukauden ajan vanhaan numeroon soitetut puhelut siirtyvät automaattisesti uuteen numeroon.
Yhteyshenkilöt
Ihalainen SariHoitotyön päällikkö, vastaanottopalvelutPuh:044 730 1581sari.ihalainen@pirha.fi
Päivi LeskinenosastonhoitajaHämeenkyrön sote-asemaPuh:050 4913 169paivi.leskinen@pirha.fi
Oskari NieminenosastonhoitajaIkaalisten lähiasemaPuh:044 730 1540oskari.nieminen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
