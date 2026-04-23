Turun yliopiston koordinoima FIND-AI-yhteishanke Oulun yliopiston kanssa rakentaa integroidun, tekoälyä hyödyntävän lääkekehitysketjun – tavoitteena nopeampi ja kustannustehokkaampi lääkekehitys Suomessa
23.4.2026 12:30:00 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Tutkimus- ja kehityshanke FIND-AI pyrkii vahvistamaan Suomen lääkekehityskyvykkyyksiä kokoamalla keskeiset lääkekehityksen vaiheet yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on rakentaa korkealaatuinen, kustannustehokas ja nopeutettu lääkekehitysprosessi, joka auttaa lupaavia lääkeaihioita etenemään sujuvammin kohti prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia.
FIND-AI-hankkeen keskiössä on tekoälypohjaisen virtuaalisen seulonta-alustan kehittäminen ja integrointi koko lääkekehitysketjuun. Hanke yhdistää synteesin, kuvantamisen, in vitro- ja in vivo -testauksen, off-target-tunnistuksen, rakennebiologian sekä eläinmallitestauksen yhtenäiseksi löytöketjuksi.
Lisäksi hankkeessa tehdään edistynyttä molekyylisuunnittelua ja laskennallista mallinnusta sekä vahvistetaan monialaista yhteistyötä ja osaamisen siirtoa. Näiden avulla voidaan tunnistaa ja kehittää uusia lääkeaihioita, kuten pienmolekyylisiä ja makrosyklisiä ligandeja, jotka sitoutuessaan kohdeproteiineihin aiheuttavat halutun vasteen. Samalla hankkeessa tarjotaan palveluja molekyylien ominaisuuksien ja sitoutumiskyvyn arviointiin.
– FIND-AI tuo yhteen lääkekehityksen keskeiset vaiheet tavalla, joka mahdollistaa aidosti nopeamman ja systemaattisemman etenemisen ideasta lääkeaihioon. Tekoälyn integrointi koko ketjuun on hankkeessa keskeisessä asemassa, kertoo lääkeainekemian professori Olli Pentikäinen Turun yliopistosta.
– Yhteistyö eri tieteenalojen ja tutkimusympäristöjen välillä on välttämätöntä uusien lääkeinnovaatioiden syntymiseksi. FIND-AI rakentaa tätä siltaa käytännön tasolla, täydentää rakennebiologian professori Lari Lehtiö Oulun yliopistosta.
FIND-AI mahdollistaa tutkimuslöydösten tehokkaamman kaupallistamisen esimerkiksi Suomen Lääkekehityskeskuksen kautta tai suoraan yhteistyössä sijoittajien kanssa. Hankkeessa kehitettävät teknologiat säilyvät kehittäjien omistuksessa, ja kumppanit voivat osallistua tutkimukseen ja patentointiin erikseen sovittavien ehtojen mukaisesti.
Hanketta rahoitetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta (EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma) Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Rahoittava viranomainen on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).
Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopisto ja osatoteuttajana on Oulun yliopisto. Hankkeen virallinen alkamispäivä on 1.10.2025, mutta rahoituspäätöksen viivästymisen vuoksi toiminta käynnistyi 1.3.2026. Hanke päättyy 28.2.2028. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa, josta yritysrahoituksen osuus 114 000 euroa.
Hankkeen keskeisiä käytännön toimenpiteitä ovat tekoälypohjaisen virtuaalisen seulonta-alustan kehittäminen ja integrointi, edistyksellinen molekyylisuunnittelu ja laskennallinen mallinnus sekä monialainen yhteistyö ja osaamisen siirto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli PentikäinenprofessoriTurun yliopistoPuh:+358 40 521 6913olli.pentikainen@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/olli-pentikainen
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
