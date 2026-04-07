Valtori valitsi Atean toimittamaan valtionhallinnon työasemat
23.4.2026 14:54:07 EEST | Atea Finland Oy | Tiedote
Valtori on valinnut Atean toimittajakseen historiallisen laajassa työasemahankinnassa, jossa Atea toimittaa jopa 120 000 työasemaa sopimuskauden aikana. Sopimus kattaa työasemat, näytöt, tarvikkeet ja palvelut koko valtionhallinnon tarpeisiin.
Atea on solminut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa sopimuksen työasemien, työasemanäyttöjen ja tarvikkeiden sekä palveluiden toimittamisesta. Sopimus on arvoltaan ja volyymiltään yksi suurimmista Suomessa koskaan tehdyistä työasemien hankintasopimuksista.
Sopimus on kaksivuotinen ja se sisältää kaksi yhden vuoden mittaista optiokautta. Sopimuksen arvo jyvitettynä kahden vuoden ajalle arvellaan olevan noin 70 miljoonaa euroa. Mahdollisten optiovuosien kanssa kokonaisarvo saattaa nousta noin 150 miljoonaan euroon.
”Tietotekniikan sujuva ja tietoturvallinen tilaus- ja toimitusprosessi on ydinliiketoimintaamme, mutta noin 120 000 työaseman toimittaminen sopimuskauden aikana on meillekin iso urakka. Erityisesti nyt, kun globaalit hinta- ja saatavuushaasteet aiheuttavat häiriöitä markkinassa. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että pääsemme osoittamaan toimituskykymme myös tällaisina aikoina ja siten tukemaan valtionhallinnon kitkatonta toimintaa”, sanoo Atean laiteliiketoiminnan johtaja Martin Lönnberg.
Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT- ja turvallisuusverkkopalvelut, ja sen asiakkaina ovat kaikki valtionhallinnon organisaatiot.
”Uusi sopimuksemme Atean kanssa varmistaa Valtorin työasemalaitteiden toimituskyvyn tässä poikkeuksellisen haastavassa markkinatilanteessa ja tuo selkeitä volyymietuja ja toimintaympäristön vaatimuksiin vastaavat toimintamallit. Valtorin vastuulla olevat hankinnat, laitteiden ylläpito ja tietoturva varmistavat, että laitteet tukevat turvallista ja sujuvaa työntekoa koko elinkaarensa ajan”, sanoo Valtorin ylijohtaja Matti Nurmi.
Yhteyshenkilöt
Director, Hardware Services Martin Lönnberg, puh. 050 322 9343, martin.lonnberg@atea.fi
Valtori
Valtori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalalla toimiva virasto ja palvelukeskus.
Tuotamme valtion yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä palveluja ja integraatiopalveluja. Tavoitteenamme on turvata Suomen valtionhallinnon toiminta.
Sujuvoitamme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme arkea 1 550 asiantuntijan voimin noin 20 toimipisteessä eri puolilla Suomea.
Toimintaamme ohjaavat strategiset painopistealueet: tyytyväinen asiakas, erinomainen toimintakyky, merkityksellinen työ ja kustannustehokas toiminta. Vastuullisuus huomioidaan toiminnassamme ja sitä edistetään jatkuvasti.
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8 000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli yli 5 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. www.atea.fi
