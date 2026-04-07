Valtori valitsi Atean toimittamaan valtionhallinnon työasemat

Atea on solminut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa sopimuksen työasemien, työasemanäyttöjen ja tarvikkeiden sekä palveluiden toimittamisesta. Sopimus on arvoltaan ja volyymiltään yksi suurimmista Suomessa koskaan tehdyistä työasemien hankintasopimuksista.

Sopimus on kaksivuotinen ja se sisältää kaksi yhden vuoden mittaista optiokautta. Sopimuksen arvo jyvitettynä kahden vuoden ajalle arvellaan olevan noin 70 miljoonaa euroa. Mahdollisten optiovuosien kanssa kokonaisarvo saattaa nousta noin 150 miljoonaan euroon.

”Tietotekniikan sujuva ja tietoturvallinen tilaus- ja toimitusprosessi on ydinliiketoimintaamme, mutta noin 120 000 työaseman toimittaminen sopimuskauden aikana on meillekin iso urakka. Erityisesti nyt, kun globaalit hinta- ja saatavuushaasteet aiheuttavat häiriöitä markkinassa. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että pääsemme osoittamaan toimituskykymme myös tällaisina aikoina ja siten tukemaan valtionhallinnon kitkatonta toimintaa”, sanoo Atean laiteliiketoiminnan johtaja Martin Lönnberg.

Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT- ja turvallisuusverkkopalvelut, ja sen asiakkaina ovat kaikki valtionhallinnon organisaatiot.

”Uusi sopimuksemme Atean kanssa varmistaa Valtorin työasemalaitteiden toimituskyvyn tässä poikkeuksellisen haastavassa markkinatilanteessa ja tuo selkeitä volyymietuja ja toimintaympäristön vaatimuksiin vastaavat toimintamallit. Valtorin vastuulla olevat hankinnat, laitteiden ylläpito ja tietoturva varmistavat, että laitteet tukevat turvallista ja sujuvaa työntekoa koko elinkaarensa ajan”, sanoo Valtorin ylijohtaja Matti Nurmi.