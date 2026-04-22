Kehysriihi ei tuonut ratkaisuja maatalouden kustannuskriisiin, metsäsektori unohtui
22.4.2026 22:51:50 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Hallituksen kehysriihi ei löytänyt vastauksia maatalouden akuuttiin kustannuskriisiin. Energiaveron palautukseen kahdeksi vuodeksi tehty 10 miljoonan euron korotus ei korjaa tilannetta, jossa satojen miljoonien eurojen kustannusnousut lannoitteisiin ja polttoaineisiin kasaantuvat nopeasti maatiloille. On pettymys, ettei hallitus vastannut MTK:n esitykseen 100 miljoonan euron kriisituesta.
MTK korostaa, että Iranin sodan vaikutukset energiamarkkinoihin ja tuotantopanosten hintoihin ovat edelleen pahenemassa. Päivän uutiset Hormuzin salmen tilanteesta lisäävät epävarmuutta entisestään ja kasvattavat riskiä uusista kustannusloikista.
MTK vaatii tiivistä yhteistyötä hallituksen kanssa ratkaisujen löytämiseksi maatalouden tilanteen helpottamiseksi. Tähän yhteistyöhön valmiutensa ilmoitti myös hallitus keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessaan. MTK pitää tärkeänä myös sitä, että hallitus ei kohdista leikkauksia ruokaa tuottavaan maatalouteen.
MTK painottaa, että kustannusten nousuun on saatava vastinetta myös ruokamarkkinoilta. Kriisejä ei voi loputtomiin paikata julkisin päätöksin. Ruokamarkkinoiden on toimittava niin, että kustannusnousut välittyvät ruokaketjussa hintoina niin, että ruoantuotanto pysyy kannattavana ketjun kaikissa osissa.
Hallitus unohti riihessään metsäsektorin. Lisäystä metsänhoidon Metka-rahoihin ei tehty. Niiden loppuminen vaikuttaa muun muassa metsäteiden kunnostushankkeisiin, mikä rapauttaa metsäsektorin toimintaedellytyksiä. Koko Suomen taloudelle merkityksellistä ovat myös kasvavat leikkaukset perustienpidon rahoitukseen. Ilman toimivaa infraa maamme teollisuus pysähtyy.
MTK muistuttaa, että epävakaassa maailmassa on kyettävä varmistamaan perusasiat. Näitä ovat etenkin ruoka, energia ja turvallisuus.
Lisätietoja:
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, 050 522 5207
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK, 040 507 4088
Johan Åberg, maatalousjohtaja, MTK, 040 523 3864
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, 040 502 6810
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja, 0400 522 012
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsänhoitoyhdistykset uudistavat puukaupan ja metsänomistamisen palveluita22.4.2026 17:00:00 EEST | Tiedote
Metsänhoitoyhdistys-ketjussa kehitetään palveluja niin, että ne vastaavat entistä paremmin tämän päivän metsänomistajien tarpeisiin. Uudistusten ytimessä ovat metsänomistajan tavoitteet. Metsänhoitoyhdistyksissä halutaan varmistaa, että jokainen metsänomistaja saa aiempaa paremmin tietoa erilaisista vaihtoehdoista, niiden vaikutuksista ja siitä, mikä ratkaisu sopii juuri omaan tilanteeseen.
Kehysriihessä turvattava ruoantuotanto, huoltovarmuus ja metsät20.4.2026 10:03:12 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii hallitukselta kehysriihen yhteydessä konkreettisia päätöksiä maatalouden kriisin ratkaisemiseksi, huoltovarmuuden vahvistamiseksi ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Iranin sodan seuraukset vaativat päättäjiltä nopeita toimia, elinkeinojen elinvoima pitkää sitoutumista.
Hallituksen lakiesitys vahvistaa maanomistajien asemaa kaavoituksessa16.4.2026 14:38:13 EEST | Tiedote
Hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi korjaa maanomistajien omaisuudensuojaan liittyviä epäkohtia ja merkitsee MTK:n mukaan selkeää suunnanmuutosta kohti kunnioittavampaa kaavoituskulttuuria.
MTK:n Tiirola: Yhteismetsät turvaavat metsien kotimaisen omistuksen ja pitkäjänteisen hoidon16.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti 90‑vuotisen Sallan yhteismetsän osakaskunnan kokouksessa 16. huhtikuuta yhteismetsien merkitystä suomalaiselle perhemetsänomistukselle, paikalliselle päätösvallalle ja metsien kestävälle käytölle.
Yli 6 400 peurakolaria vuodessa – valkohäntäpeurakannan hoitoa on tehostettava15.4.2026 13:25:40 EEST | Tiedote
Valkohäntäpeuran runsastuminen näkyy yhä selvemmin liikenteessä. Viime vuonna Suomessa sattui yli 6 400 peurakolaria, ja onnettomuuksien määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun. MTK korostaa, että valkohäntäpeurakannan pienentäminen edellyttää kaatolupamäärien lisäämistä ja metsästyksen tehostamista erityisesti tiheimmillä esiintymisalueilla.
