Myrskylukemiin yltäneet tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet sähkökatkoja Kajaven verkkoalueella

22.4.2026 17:49:45 EEST | Loiste Holding Oy | Tiedote

Voimakkaat tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet sähkökatkoja Kajaven verkkoalueella Kainuussa. Kello 17.30 noin 1 500 asiakasta on ilman sähköä, ja korjaustöitä tekee 40 työntekijää. Tilanteen odotetaan rauhoittuvan illan aikana. Kajave kehottaa välttämään liikkumista vaurioituneiden sähkölinjojen läheisyydessä ja ilmoittamaan havainnoista vikapalveluun.

Kainuun alueen yli keskiviikkona iltapäivällä kulkeneet voimakkaat tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet sähkökatkoja Kajaven verkkoalueella. Kello 17.30 sähköttömänä on noin 1 500 asiakasta, ja vikapaikkoja on noin 30.

Voimakkaimmat puuskat ovat jo väistymässä Kainuusta, ja tilanteen odotetaan vähitellen rauhoittuvan illan aikana. Ennusteen mukaan pahimpien tuulien pitäisi hellittää koko Kainuun alueella kello 20 mennessä.

Sähkövikoja on eri puolilla Kajaven verkkoaluetta. Vaalan, Kestilän ja Pyhännän alueilla myrsky ei ole toistaiseksi aiheuttanut vikoja.

Vikojen korjaamisessa on mukana yhteensä noin 40 Kajaven työntekijää ja yhteistyökumppaneiden edustajaa. Korjaustöiden arvioidaan jatkuvan pitkälle yöhön.

Kajave muistuttaa, että vaurioituneen sähköverkon läheisyydessä liikkuminen on hengenvaarallista. Sähkölinjojen läheisyyteen kaatuneita puita ei saa ryhtyä raivaamaan omin voimin. Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan Kajaven maksuttomaan vikapalvelunumeroon 0800 9 2500.

