Myrskylukemiin yltäneet tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet sähkökatkoja Kajaven verkkoalueella

Voimakkaat tuulenpuuskat ovat aiheuttaneet sähkökatkoja Kajaven verkkoalueella Kainuussa. Kello 17.30 noin 1 500 asiakasta on ilman sähköä, ja korjaustöitä tekee 40 työntekijää. Tilanteen odotetaan rauhoittuvan illan aikana. Kajave kehottaa välttämään liikkumista vaurioituneiden sähkölinjojen läheisyydessä ja ilmoittamaan havainnoista vikapalveluun.