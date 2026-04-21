Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 22.4.2026

Tapiola Sinfoniettan Tanssiaiset juhlistavat musiikin ja liikkeen voimaa. 14.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote

Tapiola Sinfonietta järjestää kevään näyttävimmän tanssijuhlan, kun Tanssiaiset valtaavat Vanhan ylioppilastalon 8.5. klo 19. Illan aikana aikamatkaillaan salonkitanssien, tangon, lattarin, diskon ja monien muiden tyylien läpi ennen kaikkea yhdessä. Tanssiaiset tuovat yhteen orkesterimusiikin, tanssin ja yleisön tavalla, joka rikkoo perinteisiä rajoja. Tanssittamisesta vastaavat Dennis Nylund ja Jukka Haapalainen.