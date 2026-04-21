Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 22.4.2026
22.4.2026 20:02:49 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 22.4.2024 kokouksessaan perusopetuksen lukuvuoden 2026-2027 oppilaspaikoista vuosiluokilla 1-6.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti lukuvuoden 2026-2027 ensimmäisen vuosiluokan lähikouluihin otettavien oppilaiden koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät. Lisäksi lautakunta päätti yleisopetuksen pääsääntöiset oppilasmäärät vuosiluokilla 2-6. Yleisopetuksessa toisella vuosiluokalla opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta ja vuosiluokilla 3-6 pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta.
Rehtori tai koulunjohtaja voi ylittää lautakunnan päättämän oppilasmäärän perustellusta syystä lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla. Lautakunta päätti kuitenkin, että Jalavapuiston, Kirkkojärven, Kirstin, Sunan ja Tuomarilan kouluissa ei vuosiluokilla 1-2 voida toissijaiseen kouluun valinnoilla ylittää 22 oppilaan eikä vuosiluokilla 3-6 24 oppilaan enimmäismäärää. Lautakunta myös päätti, että Vanttilan kouluun otettavien koulutulokkaiden lähikoulupäätökset tehdään määräaikaisina yhdeksi vuodeksi johtuen Kurttilan koulun toiminnan käynnistämisestä. Kurttilan koulu valmistuu kesällä 2028, ja koulu aloittaa toimintansa kesällä 2027 Vanttilan koulun tiloissa.
Lautakunta päätti myös vuosiluokille 1-6 perustettavat perusopetukseen valmistavat luokat ja vaativan tuen erityisluokat.
Lautakunta merkitsi tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen valittujen ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden määrät sekä painotettuun opetukseen kolmannen vuosiluokan valittujen oppilaiden määrät kouluittain.
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
