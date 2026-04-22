Keskuskauppakamari: Kehysriihestä useita kasvua tukevia päätöksiä
22.4.2026 21:56:43 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Hallituksen kehysriihen päätökset sisältävät Keskuskauppakamarin mukaan myönteisiä elementtejä kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden osalta. Erityisesti liikennehankkeet ja ammattidieselin käyttöönoton nopeuttaminen, veropäätökset ja määräaikainen asuinrakennusten korjausavustus ovat oikeansuuntaisia toimia kasvun kirittämiseksi.
”Kotitalousvähennyksen vahvistaminen, energiaremonttien valtiontukiohjelma ja taloyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausten kehittäminen ovat oikeansuuntaisia päätöksiä. Ne tukevat työllisyyttä, kotimaista kysyntää ja auttavat lyhentämään rakennuskannan korjausvelkaa”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin mukaan kasvuyritysten toimintaympäristön kannalta merkittävä päätös on lykätä työsuhdeoptioiden verotus osakkeiden luovutusajankohtaan ja henkilöstöannin edellytyksiä koskeva lievennys.
“Nämä muutokset parantavat suomalaisten kasvuyritysten mahdollisuuksia houkutella ja sitouttaa osaavaa ja kansainvälisesti kilpailtua työvoimaa”, kiittelee Romakkaniemi.
Infrapanostukset ja ammattidiesel vahvistavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä
Keskuskauppakamari pitää ammattidieselin käyttöönottoa tervetulleena kuljetuskustannusten kasvua hillitsevänä toimena. Ammattidieseljärjestelmässä osa polttoaineverosta palautetaan kuljetusyrityksille ja linja-autoliikennöitsijöille.
”Logistiikkakustannusten kasvu heikentää teollisuuden ja kaupan kilpailukykyä. Ammattidiesel alentaa logistiikkakustannuksia ja hillitsee inflaation kasvua tehokkaammin kuin yleinen polttoaineveron alentaminen. Sen valmistelua tulisi nopeuttaa, jotta se saataisiin käyttöön mahdollisimman pikaisesti”, sanoo Romakkaniemi.
Lisäksi Keskuskauppakamari pitää erittäin tärkeänä, ettei uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettu kehysriihessä. Velvoitteen alentaminen olisi lisännyt fossiilisten polttoaineiden kysyntää ja sen vaikutus polttoaineiden pumppuhintaan olisi ollut vähäinen. Jakeluvelvoite on tärkeä edellytys uusiutuvien polttoaineiden tuotantoinvestoinneille.
Hallituksen valmistelema liikenneinvestointien paketti on tärkeä kasvutoimi. Investointirahoitusta on esitetty tieverkon pullonkaulojen poistamiseen sekä erityisesti Itä-Suomen tie- ja rataverkkoon, muun muassa Karjalan radan kehittämiseen.
”Kehysriihen liikennehankkeet täydentävät hallituksen laajaa investointiohjelmaa, joka on mahdollistanut useiden elinkeinoelämälle tärkeiden ja pitkään odotettujen liikenneverkon kehittämishankkeiden käynnistämisen”, sanoo Romakkaniemi.
Päätökset työllisyyden parantamiseksi myönteisiä
Keskuskauppakamarin mukaan on erittäin myönteistä, että hallitus on päättänyt käynnistää täsmätoimia vaikean työllisyystilanteen ratkaisemiseksi. Nuorten työllistymissetelin vahvistaminen, kaupunkeihin toteutettavat asuinaluekohtaiset pilotit nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi sekä pitkäaikaistyöttömille suunnattu osaamisseteli ovat kaikki askelia oikeaan suuntaan.
”On tärkeää, että toimet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Samalla on varmistettava, että koulutus ja muut toimenpiteet kohdentuvat aloille, joilla on kasvavaa osaamistarvetta tai selkeitä kohtaanto-ongelmia”, Romakkaniemi sanoo.
Keskuskauppakamari pitää myös hallituksen päätöstä yrittäjien eläkelain uudistuksesta myönteisenä. Uudistus tukee yrittäjien sosiaaliturvaa.
”Hallitus on tehnyt kaudellaan paljon kasvua edistäviä päätöksiä. Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa liikkumavaraa ei ole ollut paljon, mutta nämä päätökset edistävät Suomen talouden kasvua”, sanoo Romakkaniemi.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
