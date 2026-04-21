Pyöräliikenteen yhteydet länteen paranevat - valtuusto hyväksyi Kuusisaarenbaanan hankesuunnitelman

Kuusisaarenbaanan suunnittelualue ulottuu noin kolmen kilometrin matkalle Munkkiniemen aukiolta Lehtisaaren länsireunaan Espoon rajalle. Reitti toimii jo nykyisellään pyöräliikenteen pääyhteytenä ja on yksi Helsingin vilkkaimmista pyöräliikenteen reiteistä sekä suosittu virkistysreitti pyöräillen ja kävellen.

Alueen nykyiset liikennejärjestelyt ovat jalankulun ja pyöräliikenteen näkökulmasta alimitoitetut ja pyöräliikenteen reitin jatkuvuudessa on puutteita. Kuusisaarenbaanan tarkoituksena on parantaa erityisesti jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita alueella sekä eri liikennemuotojen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Helsingin hyvinvointisuunnitelma asettaa tavoitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029. Hyvinvointisuunnitelma määrittelee tavoitteet helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. Tällä valtuustokaudella se keskittyy erityisesti hyvinvointierojen kaventamiseen sekä arkiliikkumisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös neuvolasuunnitelman ja alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman vuosille 2026–2029, jotka liitetään osaksi Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa.

Neuvolasuunnitelmalla varmistetaan yhtenäisten neuvolapalvelujen toteuttaminen kaupungin eri toimipisteissä. Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma ohjaa opiskeluhuoltopalvelun järjestämistä ja opiskeluhuollon ammattilaisten työtä.

Porolahden peruskoululle uusia tiloja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Herttoniemessä sijaitsevan Porolahden peruskoulun yläasteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman osoitteessa Satumaanpolku 2.

Hankkeessa toteutetaan yläasteen laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus sekä pienen musiikkitilan laajennus nykyisen juhlasalin yhteyteen.

Hankkeessa otetaan huomioon aikakauden arvokas miljöö ja alueen ominaispiirteet. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2029 ja toiminnan uusissa tiloissa elokuussa 2031.

