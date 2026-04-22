Kokoomuksen Sarkomaa: Kehysriihen päätös kotitalousvähennyksen korottamisesta on loistouutinen

Kotitalousvähennyksen korotus lisää kotitalouksien ostovoimaa ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia ostaa itselleen apua ja palveluita. Sarkomaan mukaan korotettu vähennys on omiaan lisäämään kotimaista kysyntää ja tukemaan erityisesti paikallista pienyrittäjyyttä juuri nyt, kun talous tarvitsee kasvun eväitä.

Tällä hetkellä kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 1 600 euroa henkilöä kohti vuodessa. Kotitalousvähennystä voi saada yritykseltä ostetusta työstä 35 prosenttia työn osuudesta. Korotuksen myötä enimmäismäärä kasvaisi 2100 euroon ja korvattava osuus 40 prosenttiin.

"Korotettu kotitalousvähennys mahdollistaa remontti-, siivous- ja hoivapalveluiden sekä kotikuntoutuksen ostamisen nykyistä edullisemmin erilaisissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi monelle lapsiperheelle tai muutoin ruuhkavuosia elävälle vähennys on suuri helpotus arkeen, monelle senioreille taas edellytys pärjätä kotona", Sarkomaa sanoo.

Suomen väestö ikääntyy nopeasti ja yhä useampi ikäihminen tarvitsee apua selviytyäkseen kodin arjessa. Sarkomaa muistuttaa, että oikea-aikainen apu on usein ratkaiseva tekijä siinä, että ikäihmisen kotona asuminen onnistuu turvallisesti ja inhimillisesti. Senioreille kotitalousvähennys lisää kevyempien kotiin hankittavien palvelujen käyttöä ja siirtää raskaampien palveluiden tarvetta, täydentäen kustannusvaikuttavasti julkisia palveluja.

Sarkomaan mukaan vähennyksen korotus voi olla monelle pienyrittäjälle pelastus. Hoiva- ja hoitoalan yritykset toimivat kapeilla marginaaleilla, ja samaan aikaan erityisesti rakennus- ja palvelualat kärsivät suhdanteista. Korkeampi vähennys tuo työtä pienille paikallisille yrityksille ja luo uusia matalan kynnyksen työpaikkoja esimerkiksi siivous- ja hoiva-aloille, mikä on hallitusohjelman työllisyystavoitteiden mukaista.

"Suomi tarvitsee kotimaista kasvua, eikä sitä synny ilman yksityisiä palvelualoja, jotka muodostavat jo 40 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kotitalousvähennyksen nosto vahvistaa palvelutalouden kasvuedellytyksiä ja luo uusia mahdollisuuksia yrittäjille. Kun palvelut ovat taloudellisesti saavutettavia, niitä hankitaan enemmän ja vaikutukset heijastuvat koko talouteen", Sarkomaa päättää.