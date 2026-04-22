Finanssialan Ahosniemi: ASP-muutokset vauhdittavat asuntomarkkinoita, pankkisääntelyn keventämiseen haetaan oikeaa suuntaa

Hallitus teki riihessään päätöksiä, joilla on mahdollista edistää hiljentynyttä asuntokauppaa ja tukea pulassa olevaa rakennusalaa. FA:n Ahosniemi kiittelee hallitusta täsmätoimista, jolla se edesauttaa ensiasunnon ostajien pääsyä asuntomarkkinoille sekä energia- ja perusparannusremonttien korjausavustuksiin. Jatkossa yhä useammalla nuorella on paremmat mahdollisuudet omistusasumiseen, kun ASP-lainan omasäästöosuus laskee viiteen prosenttiin ja maksimilaina-aika nousee 40 vuoteen.

”Hallituksen valitsemilla keinoilla voidaan vauhdittaa sekä asuntokauppaa että rakentamista. Se on äärimmäisen tärkeää Suomen talouden kannalta. Muutokset ASP-lainaan ovat kovasti odotettuja, sillä tässä asuntomarkkinoiden tilanteessa on välttämätöntä saada mahdollisimman moni ensiasunnon ostamista miettivä liikkeelleostaja nopeasti liikkeelle. ASP:n muutoksilla meillä on mahdollisuus käynnistää positiivinen ketjureaktio, sillä ensiasunnon osto käynnistää yleensä useamman asunnon myynnin ja oston ketjun.”

Vaikka varsinaista päätöstä pankkisääntelyn keventämisestä ei riihessä tehty, Ahosniemi pani ilahtuneena merkille, että hallitus on sen ongelmaksi tunnistanut ja teki päätöksen ongelmaan tarttumiseksi. Hallitus toteaa sen tavoitteena olevan, että selkeä ja kevennetty pankkisääntely, joka ei muodostu investointien tai yritysten rahoituksen saatavuuden esteeksi.

”Lainsäädännön ja valvojien antaman alemman asteisen sääntelyn yhteisvaikutuksena meillä on todella vakavarainen finanssisektori, mutta samalla sääntely kaventaa alan mahdollisuuksia ottaa riskiä ja siten rahoittaa talouskasvua. Tilanteeseen on saatava muutos aikaan, ja kehysriihen kirjaus on askel sitä kohti.”

”Vielä tarvitaan kuitenkin konkreettisia päätöksiä. Toivomme päättäjien harkitsevan vakavasti jo aiemmin esiin nostamaamme ehdotusta, että finanssivalvojien niin kotimaassa kuin EU:ssa tulisi ottaa huomioon, miten niiden päätökset vaikuttavat rahoitusvakauden lisäksi finanssialan mahdollisuuksiin rahoittaa ja tukea talouden kasvua.”

Yrittäjien eläkejärjestelmän uudistus jäi puolitiehen – seuraavaksi on otettava suurempi harppaus eteenpäin

Yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) uudistamisessa hallitus sai Ahosniemen mukaan aikaiseksi torjuntavoiton. Järjestelmä ei ole uudistuksenkaan jälkeen täydellinen, mutta nyt on otettu selkeä askel kohti yksinkertaisempaa, verotettaviin ansiotuloihin perustuvaa järjestelmää. Valtion maksuosuuden kasvu on kestämätön suunta.

” YEL-järjestelmän ohjaaminen kohti verotettavia ansiotuloja on tärkeä päätös. Järjestelmä ei ole vielä kuitenkaan lähelläkään valmis. Seuraavaksi on varmistettava, että rahastointi aloitetaan ja kaikki yrittäjät osallistuvat järjestelmän rahoittamiseen omien todellisten tulojensa perusteella. Valtion maksuosuutta on pienennettävä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.”

