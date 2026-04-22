Suomen Keskusta r.p.

Antti Kaikkonen: Vanhustenhoivan leikkaukset väärin, työllisyystoimet riittämättömiä

22.4.2026 21:58:55 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Jaa

Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallituksen kehysriihessä on sekä myönteisiä että kielteisiä linjauksia. Kokonaisuus jää valitettavasti vaisuksi. 

– On myönteistä, että kotitalousvähennystä korotetaan. Tämä edistää työllisyyttä ja tuottaa tarpeellisia palveluita. Me olisimme kuitenkin vahvistaneet vähennystä vielä erityisesti yksinasuvien osalta, Kaikkonen sanoo.

– Myös korjausrakentamisen edistäminen on myönteistä, vaikka paketti olisi saanut olla vahvempikin. 

Kaikkosen mukaan vakavin puute kehysriihen ratkaisuissa liittyy vanhustenhoivaan.

– Vanhustenhoivasta on leikattu tällä hallituskaudella tuntuvasti. Moni ikäihminen kokee jo nyt, etteivät rahat riitä arjessa. Nyt laitetaan taas mummot maksajiksi, ja vaarit. Myös vanhustenhoidon henkilökuntaa vähennetään. Vanhustenhoito olisi pitänyt yksiselitteisesti säästää uusilta leikkauksilta, Kaikkonen toteaa.

Myös hallituksen työllisyystoimet saavat Kaikkoselta kriittisen arvion.

– Työllisyyspolitiikassa hallitus on valinnut aktivoinnin sijasta passivoinnin tien. Kuntouttavan työtoiminnan lakkauttaminen tarkoittaa, että moni pitkäaikaistyötön jää nyt ilman arjen rytmiä ja askelta kohti työelämää. Samaan aikaan suojaosan poistaminen on heikentänyt työn vastaanottamisen kannustimia, kun työn tekeminen ei enää tuo selkeää taloudellista hyötyä. Kehysriihessä hallitus olisi voinut korjata tämän suunnan, mutta jätti mahdollisuuden käyttämättä, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen myös hämmästelee, että polttoaineiden ja lannoitteiden noususta aiheutuvaan kustannuskriisiin maataloudessa ja liikennealalla ei akuutisti juurikaan vastata.

– Polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet tuntuvasti. On iso pettymys, että hallitus ei tullut riittävällä tavalla maataloutta ja kuljetusalaa vastaan, jotta pahimman yli olisi päästy kuivin jaloin. Vaarana on nyt, että maatiloja ja kuljetusalan yrityksiä kaatuu.

Avainsanat

kehysriihikeskustakaikkoneneduskunta

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
