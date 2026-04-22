Antti Kaikkonen: Vanhustenhoivan leikkaukset väärin, työllisyystoimet riittämättömiä
22.4.2026 21:58:55 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan hallituksen kehysriihessä on sekä myönteisiä että kielteisiä linjauksia. Kokonaisuus jää valitettavasti vaisuksi.
– On myönteistä, että kotitalousvähennystä korotetaan. Tämä edistää työllisyyttä ja tuottaa tarpeellisia palveluita. Me olisimme kuitenkin vahvistaneet vähennystä vielä erityisesti yksinasuvien osalta, Kaikkonen sanoo.
– Myös korjausrakentamisen edistäminen on myönteistä, vaikka paketti olisi saanut olla vahvempikin.
Kaikkosen mukaan vakavin puute kehysriihen ratkaisuissa liittyy vanhustenhoivaan.
– Vanhustenhoivasta on leikattu tällä hallituskaudella tuntuvasti. Moni ikäihminen kokee jo nyt, etteivät rahat riitä arjessa. Nyt laitetaan taas mummot maksajiksi, ja vaarit. Myös vanhustenhoidon henkilökuntaa vähennetään. Vanhustenhoito olisi pitänyt yksiselitteisesti säästää uusilta leikkauksilta, Kaikkonen toteaa.
Myös hallituksen työllisyystoimet saavat Kaikkoselta kriittisen arvion.
– Työllisyyspolitiikassa hallitus on valinnut aktivoinnin sijasta passivoinnin tien. Kuntouttavan työtoiminnan lakkauttaminen tarkoittaa, että moni pitkäaikaistyötön jää nyt ilman arjen rytmiä ja askelta kohti työelämää. Samaan aikaan suojaosan poistaminen on heikentänyt työn vastaanottamisen kannustimia, kun työn tekeminen ei enää tuo selkeää taloudellista hyötyä. Kehysriihessä hallitus olisi voinut korjata tämän suunnan, mutta jätti mahdollisuuden käyttämättä, Kaikkonen sanoo.
Kaikkonen myös hämmästelee, että polttoaineiden ja lannoitteiden noususta aiheutuvaan kustannuskriisiin maataloudessa ja liikennealalla ei akuutisti juurikaan vastata.
– Polttoaineiden ja lannoitteiden hinnat ovat nousseet tuntuvasti. On iso pettymys, että hallitus ei tullut riittävällä tavalla maataloutta ja kuljetusalaa vastaan, jotta pahimman yli olisi päästy kuivin jaloin. Vaarana on nyt, että maatiloja ja kuljetusalan yrityksiä kaatuu.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Vuosi eduskuntavaaleihin – Keskusta jalkautuu Helsinkiin pe 24.4.22.4.2026 16:16:18 EEST | Tiedote
Eduskuntavaaleihin on enää vajaa vuosi. Keskustan kansanedustajat jalkautuvat Helsingin keskustaan perjantaina 24.4.
Antti Kaikkonen: Liikenteen ja maatalouden kustannuskriisiin tarvitaan ripeät ratkaisut21.4.2026 08:27:23 EEST | Tiedote
Kansainvälisen tilanteen kiristyminen ja Iranin sodan vaikutukset ovat nostaneet nopeasti polttoaineiden ja lannoitteiden hintoja. Kustannuspaine osuu nyt kovimmin kuljetusalaan ja maatalouteen.
Kaikkonen: Hallituksen kaavailemat vanhustenhoivan lisäleikkaukset ovat väärä tie18.4.2026 13:52:09 EEST | Tiedote
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvostelee hallituksen kaavailemia sosiaalihuollon säästöjä, jotka kohdistuvat ikääntyneiden palveluihin ja asiakasmaksuihin.
Keskustan puoluesihteeri Siika-aho myönteisestä puoluebarometrista: muutoshalu väreilee ilmassa16.4.2026 14:09:51 EEST | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho iloitsee tuoreimmasta puoluebarometrista, jonka mukaan peräti 45 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti Keskustaan. Puolueen saamat hyvät arviot eivät tule yllätyksenä puoluesihteerille.
Keskusta: Perhehoidosta ratkaisu vanhuspalveluiden kriisiin15.4.2026 12:34:54 EEST | Tiedote
Arvokas ikääntyminen on jokaisen oikeus. Vanhuspalveluiden nykytila ei kestä enää uusia leikkauksia. Hallituksen tähänastiset säästöt ovat jo heikentäneet iäkkäiden arkea ja hoivan saatavuutta eri puolilla maata.
