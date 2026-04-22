Yrittäjät yrittäjien eläkkeistä: Vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa
22.4.2026 22:03:32 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa maksuhelpotuksia mutta myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennyksiä yrittäjien eläkelain (YEL) valinnanvapausmallin myötä. Monille keski- ja suurituloisille yrittäjille uudistus merkitsee eläkemaksujen nousua ja sitä myötä parempaa sosiaaliturvaa. “Linjaus on vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa. Hallitus ansaitsee kuitenkin tunnustuksen siitä, että päätös syntyi. Se vähentää epävarmuutta yrittäjien parissa”, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä kiteyttää.
– Esityksessä on hyvää se, että se huomioi yrittäjyyden ja yrittäjien erilaisuuden. On tärkeää, että osinkotulot pidetään YEL-järjestelmän ulkopuolella, kuten Suomen Yrittäjät on edellyttänyt. Lisäksi on keskeistä, että koko eläkejärjestelmän tehostamiseen ja rahastointiin liittyvä jatkoselvitystyö käynnistyy viipymättä, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Hallituksen mallissa pienituloisten yrittäjien maksurasitus kevenee, mutta hallituksen arvion mukaan noin viidenneksellä YEL-vakuutetuista maksut nousevat. Pakollisen vakuuttamisen alaraja on säilymässä ennallaan.
– Malli helpottaa niiden pienituloisten yrittäjien tilannetta, jotka ovat joutuneet maksamaan kohtuuttomiksi koettuja eläkemaksuja. On myös hyvä, ettei pakollisen vakuuttamisen alarajaa lasketa, eikä näin vaikeuteta esimerkiksi sivutoimista yrittäjyyttä, Salminen jatkaa.
Osinkojen ulkopuolelle jättäminen tärkeä linjaus
Yrittäjäjärjestö vastusti hallituksen valmistelun aikana voimakkaasti sitä, että osinkoja käytettäisiin edes osin eläkemaksujen perusteena. Jos näin olisi käynyt, se olisi muuttanut eläkejärjestelmän perusteita. Osinkoa ei tyypillisesti makseta työpanoksen perusteella, vaan se on lähtökohtaisesti pääoman tuottoa. Siksi on perusteltua, että osinkoja ei sotketa eläkejärjestelmään, ei yrittäjillä eikä palkansaajilla.
- Olen tyytyväinen, että meitä kuultiin eikä osinkoja sotketa eläkejärjestelmään. Tämä olisi vähentänyt yrittäjyyden kannustimia sekä halukkuutta kasvattaa yritystä ja panostaa pääoman tuottoon, Salminen toteaa.
Huolia mallin monimutkaisuudesta ja yhtiömuotojen tasapuolisesta kohtelusta
Hallituksen malliin liittyy monia kysymysmerkkejä ja jatkovalmistelussa ratkaistavia asioita. Valinnanvapausmalli on monimutkainen ja asettaa myös eri yhtiömuodoissa toimivat yrittäjät keskenään eri asemaan.
Erityisesti toiminimiyrittäjien osalta ongelmaksi muodostuu tilanne, jossa elinkeinotoiminnan tulosta kerryttävät työpanoksellaan myös muut kuin yrittäjä itse.
- Tämä käytännössä merkitsisi, että YEL-vakuutuksen kohteena ei jatkossa olisi yrittäjän tekemä työ ja siitä saadut todelliset ansiot, vaan myös muiden työ ja muu yrityksen tulosta kerryttänyt toiminta. Tämä on vastoin eläkejärjestelmän periaatteita”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Nykylain soveltamiseen liittyviä ongelmia korjattava
Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että uudistuksessa korjataan nykyisen lain soveltamiseen ja eläkeyhtiöiden käytäntöihin liittyviä ongelmia. Yrittäjät ovat kokeneet työtulon vahvistamisen usein mielivaltaiseksi, kun se on perustunut eläkeyhtiöiden käyttämän ja lakiin perustumattoman työtulolaskurin ehdotuksiin.
- Jatkovalmistelun osalta on keskeistä, että lainsäädäntöä sekä lakiin liittyviä soveltamisohjeita osaltaan korjataan ja eläkeyhtiöiden neuvottelu- sekä perusteluvelvoitteita vahvistetaan. On myös tärkeää, että tarkastellaan laajemmin koko eläkejärjestelmän toimivuutta ja rahastointiin liittyviä vaihtoehtoja, Salminen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri SalminenPuheenjohtajaPuh:0400 608 812petri.salminen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme