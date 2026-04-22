Yrittäjät yrittäjien eläkkeistä: Vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa

– Esityksessä on hyvää se, että se huomioi yrittäjyyden ja yrittäjien erilaisuuden. On tärkeää, että osinkotulot pidetään YEL-järjestelmän ulkopuolella, kuten Suomen Yrittäjät on edellyttänyt. Lisäksi on keskeistä, että koko eläkejärjestelmän tehostamiseen ja rahastointiin liittyvä jatkoselvitystyö käynnistyy viipymättä, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Hallituksen mallissa pienituloisten yrittäjien maksurasitus kevenee, mutta hallituksen arvion mukaan noin viidenneksellä YEL-vakuutetuista maksut nousevat. Pakollisen vakuuttamisen alaraja on säilymässä ennallaan.

– Malli helpottaa niiden pienituloisten yrittäjien tilannetta, jotka ovat joutuneet maksamaan kohtuuttomiksi koettuja eläkemaksuja. On myös hyvä, ettei pakollisen vakuuttamisen alarajaa lasketa, eikä näin vaikeuteta esimerkiksi sivutoimista yrittäjyyttä, Salminen jatkaa.

Osinkojen ulkopuolelle jättäminen tärkeä linjaus

Yrittäjäjärjestö vastusti hallituksen valmistelun aikana voimakkaasti sitä, että osinkoja käytettäisiin edes osin eläkemaksujen perusteena. Jos näin olisi käynyt, se olisi muuttanut eläkejärjestelmän perusteita. Osinkoa ei tyypillisesti makseta työpanoksen perusteella, vaan se on lähtökohtaisesti pääoman tuottoa. Siksi on perusteltua, että osinkoja ei sotketa eläkejärjestelmään, ei yrittäjillä eikä palkansaajilla.

- Olen tyytyväinen, että meitä kuultiin eikä osinkoja sotketa eläkejärjestelmään. Tämä olisi vähentänyt yrittäjyyden kannustimia sekä halukkuutta kasvattaa yritystä ja panostaa pääoman tuottoon, Salminen toteaa.

Huolia mallin monimutkaisuudesta ja yhtiömuotojen tasapuolisesta kohtelusta

Hallituksen malliin liittyy monia kysymysmerkkejä ja jatkovalmistelussa ratkaistavia asioita. Valinnanvapausmalli on monimutkainen ja asettaa myös eri yhtiömuodoissa toimivat yrittäjät keskenään eri asemaan.

Erityisesti toiminimiyrittäjien osalta ongelmaksi muodostuu tilanne, jossa elinkeinotoiminnan tulosta kerryttävät työpanoksellaan myös muut kuin yrittäjä itse.

- Tämä käytännössä merkitsisi, että YEL-vakuutuksen kohteena ei jatkossa olisi yrittäjän tekemä työ ja siitä saadut todelliset ansiot, vaan myös muiden työ ja muu yrityksen tulosta kerryttänyt toiminta. Tämä on vastoin eläkejärjestelmän periaatteita”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Nykylain soveltamiseen liittyviä ongelmia korjattava

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että uudistuksessa korjataan nykyisen lain soveltamiseen ja eläkeyhtiöiden käytäntöihin liittyviä ongelmia. Yrittäjät ovat kokeneet työtulon vahvistamisen usein mielivaltaiseksi, kun se on perustunut eläkeyhtiöiden käyttämän ja lakiin perustumattoman työtulolaskurin ehdotuksiin.

- Jatkovalmistelun osalta on keskeistä, että lainsäädäntöä sekä lakiin liittyviä soveltamisohjeita osaltaan korjataan ja eläkeyhtiöiden neuvottelu- sekä perusteluvelvoitteita vahvistetaan. On myös tärkeää, että tarkastellaan laajemmin koko eläkejärjestelmän toimivuutta ja rahastointiin liittyviä vaihtoehtoja, Salminen sanoo.