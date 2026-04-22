Yrittäjät kehysriihestä: Pk-yritysten avuksi joukko tärkeitä toimia
22.4.2026 22:07:34 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hallitus linjasi kehysriihessään joukosta toimia kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi. “Hallitus on löytänyt vaikeassa taloustilanteessa toimia, joilla on myönteinen vaikutus pk-yrityksiin. On ymmärrettävää, että kysynnän elvyttämistoimia rajoittaa se, että ylimääräistä rahaa ei ole”, johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä sanoo.
“Hallituksen toimet ovat kannatettavia, mutta eivät poista Suomen talouden rakenteellisia ongelmia. Ydinongelma on pitkään jatkunut hidas talouskasvu ja siitä seurannut pysyvä julkinen velkaantuminen”, Puonti jatkaa.
Rakentamisen korjaussarja sisältää useita Yrittäjien esityksiä. Kotitalousvähennyksen parantamisesta riihessä tehtiin tärkeä päätös. Sen odotetaan vauhdittavan rakentamista, vahvistavan kotiin tuotavia palveluita ja tukevan pienyrittäjyyttä eri puolilla maata.
“Toivottavasti uudistus tulee voimaan nopeasti, mieluiten jo alkavana kesänä”, Puonti sanoo.
Yrittäjät antaa kiitosta siitä, että norminpurku jatkuu ja hallitus on koonnut sitä varten laajan, 50 kohdan toimenpidelistan. Erityisen tärkeä on lupaus siitä, että maksuehtojen valvontaan asetetaan viranomainen.
“Liika sääntely vaikeuttaa yrittäjyyttä. On tärkeää jatkaa norminpurkua ja helpottaa pk-yritysten rahoitusta. Maksuehtosäätelyä valvova viranomainen on ollut pitkään Yrittäjien vaatimuslistalla”, Puonti sanoo.
Yrittäjät kiittää myös yrittäjävähennyksen kasvattamista. “Se auttaa toiminimiyrittäjiä. Tämä on tärkeä päätös ja vahvistaa eri yritysmuotojen tasa-arvoista kohtelua.”
Helpotusta maatalousyrittäjille
Maataloudessa on luvassa korotus energiaveron palautukseen. Tuore Yrittäjägallup osoittaa, että 63 prosenttia alkutuotannon yrityksistä kertoo, että Lähi-idän kriisi on vaikuttanut yrityksen toimintaan negatiivisesti. “Tämä helpottaa kustannuskriisiä, joka on seurannut energianhinnan noususta”.
On tärkeää, että hallitus linjasi ammattidieselistä, mutta yrittäjät on huolissaan siitä, että voimaanastuminen olisi vasta vuonna 2028.
“Linjaus auttaa myöhemmin mutta ei helpota pk-yritysten akuuttia hätää. Olisi tarvittu nopeampia rohtoja”, Puonti sanoo.
Yrittäjät kantaa huolta perusväylänpidon rahoituksen vähentämisestä, mutta pitää hyvänä, että hallitus myös panostaa Itä-Suomen liikenneinfraan.
Yrittäjät on julkaissut yrittäjien eläkelaista YEL:istä erillisen tiedotteen. Se on luettavissa täällä.
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Petri SalminenPuheenjohtajaPuh:0400 608 812petri.salminen@yrittajat.fi
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Yrittäjät yrittäjien eläkkeistä: Vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa22.4.2026 22:03:32 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa maksuhelpotuksia mutta myös eläke- ja sosiaaliturvan heikennyksiä yrittäjien eläkelain (YEL) valinnanvapausmallin myötä. Monille keski- ja suurituloisille yrittäjille uudistus merkitsee eläkemaksujen nousua ja sitä myötä parempaa sosiaaliturvaa. “Linjaus on vaikean ajan kompromissi, jossa on hyvää ja huonoa. Hallitus ansaitsee kuitenkin tunnustuksen siitä, että päätös syntyi. Se vähentää epävarmuutta yrittäjien parissa”, puheenjohtaja Petri Salminen Suomen Yrittäjistä kiteyttää.
Yrittäjägallup: Suuret yritykset pidentäneet maksuaikoja – lainvastaiset käytännöt yleistyneet20.4.2026 08:31:00 EEST | Tiedote
Lähes kolmannes pk-yrityksistä ilmoittaa, että sopimuskumppanit ovat pidentäneet maksuaikoja. - Maan tapa on, että suuryritys yksipuolisesti ilmoittaa pienyrittäjän saavan rahansa myöhemmin. Pk-yritykset ovat ahtaalla ja hallituksen on osoitettava maksuehtolain valvontaan resursseja kehysriihessä, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Yrittäjien Pentikäinen: YEL-uudistuksessa hyvää ja huonoa19.4.2026 15:54:13 EEST | Tiedote
Pienituloisille yrittäjille on tulossa helpotuksia Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistukseen kaavaillun ”valinnanvapausmallin” myötä, monille keski- ja suurituloisille on luvassa maksujen korotuksia. On hyvä, että osingot pidetään sivussa YEL-järjestelmästä. Esityksessä jää epäselväksi, mikä on yrittäjien moittimien eläkeyhtiöiden työtulolaskureiden rooli tulevaisuudessa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogissaan.
Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloustilanne koheni hieman – Lähi-itä sumentaa tulevaa18.4.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne kohentui hieman maalis-huhtikuussa, mutta näkymät tulevasta ovat heikentyneet, osoittaa tuore Yrittäjägallup. - Lähi-idän sota, Trumpin sekavat puheet, energian hinnan nousu ja korkopolitiikan epäselvyys vaikuttavat pk-yritysten näkymiin, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallup: Lähi-idän sota vaikuttaa laajalti pk-yrityksiin17.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Lähi-idän kriisi vaikuttaa laajalti yrityksiin. Vaikutuksista raportoi 39 prosenttia pk-yrityksistä. – Kriisi iskee yrityksiin lujaa. Kustannukset nousevat, ja harva pystyy viemään niitä täysin hintoihin. Epävarmuus lisääntyy. Hallituksen pitää tuoda ammattidieselistä esitys eduskunnalle pikimmiten, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
