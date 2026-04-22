Minja Koskela: Orpon ja Purran vappumiljardin maksavat sairaat, vanhukset ja kuolleiden omaiset
22.4.2026 21:49:52 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela tyrmää hallituksen kehysriihessä sopimat korotukset terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksuihin.
Orpon ja Purran hallitus päätti kehysriihessä korottaa reippaasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon sekä kotihoidon asiakasmaksuja. Käyttöön otetaan myös vainajien säilytysmaksu.
– Hallitus laittoi laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille sairaille ja vanhuksille. On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, tavallisilta suomalaisilta viedään tuhkatkin pesästä. Jopa kuolemasta seuraa jatkossa ”vainajien säilytysmaksu”, Koskela sanoo.
Hallitus ei kehysriihessään perunut aikaisemmin sovittua liki miljardin yhteisöveron alennusta.
– On hallitukselta täysin järjetöntä tolkuttaa toisaalla että rahaa ei ole mihinkään ja kaikesta pitää leikata, ja toisaalla kantaa suuryrityksille tarjottimella vappumiljardi. Taloustieteilijöidenkin mukaan on lähinnä toiveajattelua, että yhteisöveron alentaminen toisi kasvua ja investointeja. Lisää osinkoja se varmasti tuo suuryritysten omistajille, Koskela sanoo.
Hallituksen päätöksen mukaan esimerkiksi kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskisivat lähes kaikkia asiakkaita. Jo tällä hetkellä yli puolet kotihoidon asiakkaista kokee, että rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin.
– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle, jonka myötä vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään jo tuhansia työntekijöitä. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpiä kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen, Koskela sanoo.
Oikeistohallitus jatkaa myös leikkaamista sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä, jotka tekevät Suomessa tärkeää ja kustannustehokasta ennaltaehkäisevää työtä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä on tällä hallituskaudella leikattu jo noin 140 miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 40 prosenttia aiemmista valtionavustuksista.
– Hyvinvointivaltion palveluista leikkaaminen ei ole oikeistohallitukselle mikään ”vaikea päätös”, vaan ideologinen valinta. Se voitaisiin välttää puuttumalla hyväosaisten, suuryritysten ja rikkaiden veroetuihin – kuten perumalla yhteisöveroale, poistamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus tai säätämällä miljonäärivero – mutta hallitus ei uskalla tehdä näistä mitään, koska varoo suututtamasta omia eturyhmiään, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
