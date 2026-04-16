Kuntaliitto kehysriihestä: Hallitus leikkasi jälleen koulutuksesta ja työllisyyspalveluista
22.4.2026 21:52:14 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntaliitto on pettynyt siitä, että Orpon kehysriihessä kuntien valtionosuuksiin kohdistui jälleen uusia suoria leikkauksia. Kuntien valtionrahoitusta on supistettu kuluvalla hallituskaudella jo useasti asteittain kasvavilla päätöksillä.
– Uudet 60 miljoonan euron valtionosuusleikkaukset kohdistuvat väistämättä koulutukseen ja työllisyyspalveluihin. Tämän suoran leikkauksen lisäksi esimerkiksi järjestöjen avustusten supistaminen näkyy myös kuntien arjessa ja palvelutarpeessa, kehysriihen päätöksiä kommentoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.
– Olemme kantaneet huolta nuorten hyvinvoinnista ja syrjäytymisestä sekä rajusti kasvaneesta pitkäaikaistyöttömyydestä. Valitettavasti hallituksen lisäpanostukset vesittyvät, kun samanaikaisesti leikataan valtionosuutta, varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen lisää.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina korostaa, että kunnilla on vahvat taloudelliset kannusteet edistää kasvua ja työllisyyttä, koska kunnat rahoittavat toimintansa pääosin verotuloilla.
– Seuraavalle hallitukselle jää paljon tehtävää kuntatalouden tilanteen korjaamiseksi, esimerkiksi rikki olevan valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi, sääntelyn väljentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi, Timo Reina toteaa.
Lisätietoja:
Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen, p. 050 432 0731
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Finlands bostadspolitik behöver ses över i sin helhet – Kommunförbundets bostadspolitiska vision publicerad16.4.2026 14:01:35 EEST | Pressmeddelande
I Kommunförbundets vision Med sikte på en ny bostadspolitik som publiceras idag, presenterar förbundet en ny, egen modell för den framtida bostadspolitiken. Den finländska bostadspolitiken genomgår en stor omställning: den nuvarande regeringen har genomfört omfattande förändringar i bostadspolitiken, kommunernas verksamhetsmiljöer och bostadsmarknader har utvecklats i olika riktning, bostadsproduktionen är i en konjunktursvacka och bostadslösheten har ökat kraftigt. Kreditflödet för finansiering har skärpts avsevärt till följd av en stigande räntenivå och ändringar i den finansiella regleringen.
Suomen asuntopolitiikka vaatii kokonaisvaltaista uudistamista – Kuntaliiton asuntopoliittinen visio julki16.4.2026 14:01:15 EEST | Tiedote
Kuntaliitto esittää uuden, oman mallinsa asuntopolitiikan suuntaviivoiksi tänään julkaistussa visiossa Kohti uutta asuntopolitiikkaa. Suomalainen asuntopolitiikka on suuressa murroksessa: nykyhallitus on tehnyt mittavia uudistuksia asuntopolitiikkaan, kuntien toimintaympäristöt ja asuntomarkkinat ovat eriytyneet, asuntotuotanto on lamassa ja asunnottomuus on kääntynyt jyrkkään nousuun. Rahoituksessa luotonsaanti on kiristynyt merkittävästi korkotason noustua ja finanssisääntelyn muututtua.
Kommunförbundet och OAJ: Kommunerna i trångmål när arbetslöshetssituationen fortgår – lösningen står att finna i kompetens16.4.2026 10:47:33 EEST | Pressmeddelande
Den växande långtidsarbetslösheten belastar kommunerna på ett aldrig tidigare skådat sätt och försämrar arbetsmarknadens funktionsförmåga. Kommunförbundet och OAJ föreslår snabba och tidsbegränsade åtgärder som möjliggör både kompetenshöjning och verktyg för att främja sysselsättningen samt förebygger en orimlig ökning av förmånsutgifterna för kommunerna.
Kuntaliitto ja OAJ: Kunnat ahtaalla työttömyystilanteen jatkuessa – ratkaisu löytyy osaamisesta16.4.2026 10:39:15 EEST | Tiedote
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kuormittaa kuntia ennennäkemättömällä tavalla ja heikentää työmarkkinoiden toimivuutta. Kuntaliitto ja OAJ esittävät kiireellisiä ja määräaikaisia toimia, joilla sekä mahdollistetaan osaamisen vahvistaminen sekä työkalut työllisyyden hoitoon ja ehkäistään etuuskulujen kohtuuton kasvu kunnille.
Alltmer olika förutsättningar att ordna gymnasieutbildning – utmaningarna måste tas på allvar14.4.2026 06:05:00 EEST | Pressmeddelande
En ny utvärdering av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) visar att förutsättningarna för att ordna gymnasieutbildning blir allt mer olika och att denna utveckling går snabbt. Minskande årskullar och mindre finansiering är en utmaning för kommunerna när utbildningens kvalitet och tillgången till utbildning ska säkerställas i olika delar av landet. Enligt Kommunförbundet kräver situationen bland annat ett tätare samarbete mellan utbildningsanordnarna.
