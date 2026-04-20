KOVA tyytyväinen korjausrakentamisen tukemisesta
22.4.2026 22:09:47 EEST | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon hallituksen viimeisessä kehysriihessä tehtyihin päätöksiin korjausrakentamisen tukemisesta. Hallituksen päätösten mukaan energiaremontteihin kohdennetaan määräaikaisesti avustuksia yhteensä 110 miljoonan euron edestä tänä ja ensi vuonna.
KOVAn mielestä korjausrakentamisen tukeminen edistää rakennusalan työllisyyttä, parantaa rakennuskannan energiatehokkuutta ja vähentää rakennuskannan korjausvelkaa. Energiatehokkaat korjaukset tukevat myös vihreää siirtymää kiinteistöalalla. Kiinteistöjen käyttö muodostaa noin 40 prosenttia Suomen hiilipäästöistä.
- Pidän erittäin myönteisenä, että hallitus osoittaa huomattavan määräaikaisen tuen korjausrakentamiseen ja energiaremontteihin. Tämä tuo työtä, toimeliaisuutta ja parantaa kiinteistökannan energiatehokkuutta. Tuki on tärkeä porrastaa energiatehokkuuden parantumisen perusteella ja se on otettava käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tuen jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, että avustus on käytettävissä myös valtion tuella rakennetun asuntokannan korjauksiin. Tämä voidaan helposti toteuttaa niin, että osa 110 miljoonan euron avustussummasta korvamerkitään vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden korjauksiin. Kohtuuhintaisilla asuntotoimijoilla on mahdollisuus käynnistää nopeasti energiatehokkuutta parantavia investointeja, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen toteaa.
- Toivon myös, että hallitus arvioi viimeistään syksyn 2026 budjettiriihessä vuoden 2027 korkotukilainavaltuuden tasoa. KOVA on aiemmin esittänyt, että vuoden 2027 korkotukilainavaltuuden tulisi olla vähintään 1 135 miljoonaa euroa, eli 635 miljoonaa euroa aiemmin sovittua suurempi. Uudisrakentamisen tilanne on edelleen erittäin heikko. Vaikka korjausrakentamisen tukeminen auttaakin rakennusalaa, kohtuuhintaisten asuntojen tarve on merkittävästi suurempi kuin mitä aiemmin sovittu 500 miljoonan euron korkotukilainavaltuus mahdollistaa, Parkkonen päättää.
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 139 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
KOVA esittää hallitukselle kasvutoimia kehysriiheen – tavoitteena uudis- ja korjausrakentamisen kasvu20.4.2026 09:57:17 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry ehdottaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä sekä korjausrakentamisen tukemista pääministeri Petteri Orpon hallituksen kehysriiheen 21.-22.4.2026. Hallitus päättää kehysriihessä myös toivottavasti kasvutoimista talouden vauhdittamiseksi. KOVAn molemmat ehdotukset tarjoaisivat lisää töitä rakennusalalle sekä vauhdittaisivat kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja tukisivat vihreää siirtymää kiinteistöalalla.
KOVA: Kohtuuhintaiset kodit kustannuspaineista huolimatta edelleen selvästi markkinahintaisia edullisempia8.4.2026 03:30:00 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten, normaalien vuokra-asuntojen vuokra on keskimäärin 13,70 euroa asuinneliöltä kuukaudessa vuonna 2026. Erityisryhmien vuokra-asuntojen keskivuokra on 15,29 euroa per neliömetri. Omakustannusvuokrat kattavat asunnoista aiheutuvat hoito- ja pääomamenot. Keskimäärin suurimmat menoerät ovat asuntojen vuosikorjaukset (17 % vuokrasta) ja lämmitys (10 %) sekä lainanlyhennykset (19 %) ja korkokustannukset (13 %).
KOVA: Kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsaus käsittelee asumisen teemaa laajasti – valtion tukemaa asuntotuotantoa tulisi lisätä rakennusalaa edelleen kurittavassa lamassa1.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry on julkaissut kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsauksen. Katsaus käsittelee asumista laajasti erityisesti kohtuuhintaisuuden näkökulmasta. Kyseessä on kohtuuhintaisen asumisen toimialakatsauksen toinen vuosikerta. Katsaus on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi, ja katsaukseen pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan osoitteessa https://www.kovary.fi/tietoa-toimialasta/. Painettua versiota voi tiedustella KOVAsta.
Kommentti: Tanskassa kohtuuhintainen asuminen kuuluu kaikille – eikä rasita julkista velkasuhdetta17.3.2026 04:30:00 EET | Tiedote
Tanskassa sosiaalinen ja kohtuuhintainen asuminen on olennainen osa asuntopolitiikkaa. Tanskan tilastoviranomaisen Danmarks Statistikin mukaan sosiaaliset ja kohtuuhintaiset asunnot (almene boliger) vastaavat 20 prosentista asuntokannasta ja niitä on yhteensä noin 560 000. Asunto-osuuskunnilla (private andelsboligforeninger) on noin 200 000 asuntoa eli 7 prosenttia asuntokannasta. Yksityisiä vuokra-asuntoja on noin 610 000, mikä vastaa 21 prosenttia kaikista asunnoista. Tyypillisin asuntotyyppi on kuitenkin omistusasunto, joita on 47 prosenttia asunnoista.
KOVA: Suomen taloudessa positiivisia palikoita – asuinrakentaminen ei valitettavasti ole yksi niistä10.3.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Suomen talouskasvua on odotettu malttamattomana jo useamman vuoden ajan, käytännössä aina Ukrainan sodasta alkaneen energiakriisin pahimman vaiheen helpotettua. Vaikka joitain positiivisia signaaleja on ollut havaittavissa, eivät yksittäiset palikat ole riittäneet sysäämään taloutta kasvu-uralle geo- ja kauppapoliittisten jännitteiden myllerryksen keskellä. Nyt näistä palikoista alkaa hiljalleen muodostua eheämpi kuva, vaikkakin epävarmuus on maailmalla edelleen poikkeuksellisen huomattava. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry odottaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan vuonna 2026 maltillisesti, 0,8 prosenttia. Kasvun odotetaan hieman kiihtyvän ensi vuonna, yltäen 1,2 prosenttiin.
